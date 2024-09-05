Антонов: Санкции США показывают опасности доллароцентричной системы

Санкции Штатов убеждают мировое сообщество в том, что доллароцентричная система имеет серьёзные риски. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого передаёт Telegram-канал посольства.
"Такого рода шаги только закрепляют здравомыслящую часть мирового сообщества в убеждении, что доллароцентричная система имеет немалые риски", — отметил Антонов.
Кроме того, 1 сентября основатель Megaupload Ким Дотком заявил, что многим государствам стоит поддерживать кампанию по отказу от доллара, к которой стремится союз БРИКС. А 30 июля экономист Алексей Громов призвал Москву отказаться от финансовой системы Запада и перейти на расчёты в национальных валютах. По его словам, этот шаг поможет нивелировать антироссийские санкции. Ранее Антонов охарактеризовал новые санкции от Вашингтона как безрассудные шаги.
Фото: commons.wikimedia.org/United States Mission Geneva (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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