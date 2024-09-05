Как McDonald’s покинул Россию: Олег Пароев о закулисье ухода

После начала российской СВО на Украине компания McDonald's, как и многие западные компании, столкнулась с репутационными рисками и вынуждена была покинуть рынок страны. Олег Пароев, бывший гендиректор McDonald's Russia и глава сети "Вкусно — и точка", рассказал для книги Стефани Бэйкер "Наказать Путина", как уход проходил её уход за кулисами.

В начале марта 2022-го, на ежегодной встрече топ-менеджеров McDonald's в Португалии, возможность ухода из РФ даже не рассматривалась. Однако спустя несколько месяцев компания приняла решение закрыть точки в России, оставив около 62 000 сотрудников и значительные доли дохода.

Также стало известно, что после ухода из России компания McDonald's пережила первое глобальное падение продаж с 2020-го, поскольку потребители по всему миру отказываются от подорожавших бургеров, картофеля-фри и безалкогольных напитков. Глава сети Крис Кемпчински заявил, что потребители стали разборчивее в расходах.

Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution 4.0 International)