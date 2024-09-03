Замедление YouTube в России: депутат Нилов требует ответа от Роскомнадзора

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением YouTube, а также о перспективах сервиса в России.

В обращении Нилов отметил, что пользователи наблюдают замедление работы YouTube — популярного сервиса в России. На фоне отсутствия чётких разъяснений о будущем YouTube в стране, а также слухов и "экспертных оценок", в обществе растёт напряжение.

"Прошу вас проинформировать о текущей ситуации и о планах Роскомнадзора по вопросу будущего YouTube в телекоммуникационном пространстве РФ", — написал Нилов в обращении к руководителю Роскомнадзора Липову.

Парламентарий подчеркнул, что YouTube используется миллионами россиян в целях, не связанных с политикой: для обучения, бытовых рекомендаций и просмотра фильмов. Кроме того, многие зарабатывают на платформе, монетизируя свои таланты, и замедление сервиса негативно отражается на их доходах.

Нилов также отметил, что в условиях информационной неопределённости всё больше пользователей устанавливают VPN для обхода ограничений. Многомиллионное сообщество вправе получить ответы относительно перспектив хостинга на российском рынке.

"Люди хотят знать — когда ситуация изменится, и сервис возобновит работу", — заключил депутат.

Фото: сommons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)