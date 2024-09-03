Снизит ли ипотека для врачей и учителей под 3-5% кадровый дефицит в медицине и образовании в России?

Для учителей и медиков в России предложили запустить социальную ипотеку со ставкой 3-5%. Идею выдвинул глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Условия по такой ипотеке должны быть не хуже, чем для IT-специалистов, ведь россиян кто-то должен учить и лечить.

Жилищный вопрос остро стоит во всех регионах России, запустят ли инициативу в дело? Мотивирует ли она абитуриентов учиться на врачей и педагогов? И позволит ли зарплата медика или учителя в регионах выплачивать ипотеку даже по льготной ставке с учётом текущей стоимости квадратного метра?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с инициатором проекта — председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Примут это предложение или отклонят?

"Это не законодательная инициатива. Сейчас профильный комитет Госдумы, ЦБ обсуждают новые ипотечные программы, чтобы стимулировать приток кадров на локальные рынки труда. С учётом существующего дефицита в социальной сфере (это врачи, учителя и социальные работники) нам надо обязательно подумать об этой категории. С учётом их доходов, размеров заработных плат должны быть очень гибкие условия для ипотечных программ. Это именно социальная ипотека с крайне низкой процентной ставкой, с минимальным первоначальным взносом. Конечно, региональный аспект тоже должен учитываться. В Москве — одни подходы, в регионах — другие, в сельской местности — третьи. Вот о чём идет речь", — объяснил депутат.

Предложение сформулировано и направлено в Правительство для проработки.

"Хорошо, когда думают про специалистов IT-отрасли и промышленной сферы, но не надо забывать, что кто-то должен готовить этих специалистов, учить и лечить. Поэтому про эту категорию граждан обязательно надо думать с учётом сегодняшней потребности, особенно в сельской местности, в малых городах. Через стимулирование, через решение социально-бытовых вопросов, предоставление комфортных условий и тех возможностей, которые по силам данным категориям граждан. Можно стимулировать приток кадров в те муниципальные образования, где сегодня серьёзный дефицит, и куда не идут работать специалисты", — отметил Нилов.

Считаете, воплотится всё это в жизнь?

"Посмотрите программы. Семейную ипотеку они продлили. IT-ипотека работает. Другое дело, что меняются условия, в том числе в связи с тем, что есть определённые злоупотребления. Не секрет, что ипотеки набирали на котловане по программе "Поддержка молодых семей", перепродавали, зарабатывали деньги, разгоняли цены и раздували рынок недвижимости. Потом эту лавочку прикрыли. Теперь переуступку прав по "Семейной ипотеке" получить нельзя, только у застройщика. Определённые коррективы будут вводиться, и я как председатель ЛДПР буду защищать эту категорию граждан и напоминать, что нам надо поддержать учителей, врачей и социальных работников", — заверил депутат.

Мотивирует ли льгота выпускников школ учиться на врачей и педагогов?

"Мотивирует. Здесь не только учиться, здесь больше стоит вопрос "где работать?". Возьмите Смоленскую область. В городе Десногорск система здравоохранения поддерживается, прежде всего, в связи с тем, что там есть организация "Росатома", своя больница. Нет проблем с кадровым обеспечением, потому что там решены социально-бытовые вопросы. Я привёл пример, поскольку был там несколько лет назад. А в другом районе есть кадровая потребность, потому что там невозможно решить жилищный вопрос, и туда молодой специалист не поедет. Он, скорее, останется работать в Москве, получив профильное образование. Поэтому стимулирование будет происходить через решение социально-бытовых вопросов", — уточнил Ярослав Нилов.

То есть зарплаты медиков и учителей в регионах позволят им выплачивать ипотеку по льготной ставке с учётом цен на жильё?

"Я об этом и говорю, надо подойти гибко с учётом размера заработных плат. Сегодня они пользуются ипотекой, в том числе берут "Семейную ипотеку", но мы должны подойти очень гибко, определяя размер первоначального минимального взноса и процентную ставку, субсидируя её максимально с учётом сложившейся кадровой потребности. Будем добиваться. Наша задача не опускать руки, двигаться к поставленной задаче и помогать гражданам", — заключил председатель ЛДПР.

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