В спутнике Владивостока появится "Парк советского периода": Чекунков

В городе-спутнике Владивостока планируется открыть развлекательный парк под названием "Парк советского периода", который будет посвящён истории и эстетике СССР на Дальнем Востоке и развитию отношений с Поднебесной. Об этом РИА Новости рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам министра, застройщики объявили о возведении жилья более чем на миллион кв. метров на прилегающих территориях. В настоящее время территория активно используется. Чекунков также напомнил о планах строительства центра образования для подготовки абитуриентов из Китая к поступлению в вузы РФ, прежде всего в дальневосточные. В создание такого образовательного комплекса на площадке, примыкающей к спутнику, центр "Лунмэй" планирует инвестировать до 5 млрд рублей.

"Мы рассчитываем создать в городе-спутнике развлекательный парк, посвящённый истории советского периода развития Дальнего Востока и отношениям с Пекином. Рабочее название — "Парк советского периода". Идёт проработка проекта с заинтересованным инвестором", — добавил Чекунков.

Фото: commons.wikimedia.org/Raita Futo from Tokyo (Commons Attribution 2.0 Generic license)