Жертва из клуба "Спартак": почему люди клюют на удочку мошенников? Анализ психолога

Телефонные мошенники с Украины заставили раздеться сотрудницу футбольного "Спартака". Позвонив 55-летней женщине, они выманили у неё код от Госуслуг. От лица представителя ЦБ злоумышленник заявил потерпевшей, что теперь все её банковские счета под угрозой.

Чтобы спасти деньги, ей было предложено оформить кредиты и положить средства на якобы безопасный счёт. Далее сотрудницу футбольного клуба убедили раздеться для видеозвонка, чтобы пройти идентификацию, после чего в ход пошли шантаж и вымогательство. И только тогда женщина обратилась в полицию. Потерпевшая лишилась 3,2 млн рублей.

Только за второй квартал 2024 года мошенники похитили около 4,8 млрд рублей с банковских счетов россиян. Объём потерь на 19% превысил средние показатели предыдущих четырёх кварталов.

О схемах аферистов опубликованы тысячи новостей и инструкций, как не оказаться в подобной ситуации. Из раза в раз речь заходит о том, что не стоит говорить с незнакомцами, что служба безопасности банков не предлагает россиянам перевести деньги на чужой счёт, не занимается запугиванием и шантажом. Почему эти истории повторяются по одной и той же схеме? Почему жертвы не прерывают разговор с мошенниками и не звонят в банк сами?

Причины NewsInfo.Ru раскрыла Алина Тимошкина — клинический психолог, психоаналитик, директор Центра психотерапии и психоанализа, президент Ассоциации психоаналитиков в России.

"Мошенники занимают доминирующую позицию. Они часто представляются от имени органов и ссылаются на знакомых людей. Сейчас в соцсетях можно найти любые фамилии и должности, которые к ним привязаны. Ссылаясь на авторитетные органы, человека застают врасплох. Он может регрессировать, чувствовать себя в подчинённой позиции перед авторитетным доминирующим тоном фигуры или органа, на которые ссылаются. Часто мошенники моделируют сценарий, в котором они якобы хотят вам помочь. Они будто "спасают" пенсию потенциальной жертвы, деньги, вуз или организацию, в которой та работает. Тем самым они дают жертве чувство исключительности. Первое — доминирование. Второе — чувство исключительности. Третье — пугают: если откажетесь исполнять указания, то потеряете деньги, вам отключат телефон и прочее. Они давят на базовые инстинкты безопасности и нарциссическое чувство исключительности. И человек оказывается в ловушке уже смоделированного сценария в отношениях с якобы спасателем", — объяснила психоаналитик.

Дальше разыгрывается треугольник Карпмана: жертва — палач — спасатель. Мошенники начинают водить потенциальную жертву за нос.

"Во-первых, они очень часто обращаются по имени и отчеству, что уже воспринимается как исключительное, уважительное, знакомое поле. Они часто используют информацию о жертве, полученную в соцсетях, тем самым входят в доверие. Но в момент звонка потерпевшим некогда это понять", — отметила эксперт.

В сети мошенников жертв толкают страх, алчность, либо чувство исключительности. Любой человек в регрессе к детскому эмоциональному состоянию мечтает о волшебной палочке. Кроме того, злоумышленники звонят пожилым людям от имени детей. И здесь материнское сердце может дрогнуть, если с ребёнком что-то случилось.

"Они создают такую эмоциональную среду, где жертва оказывается максимально уязвимой, а мошенники выступают в роли спасателей", — заключила Алина Тимошкина.

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