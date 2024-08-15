Если обмен замороженных активов невыгоден, стоит ли ждать снятия санкций? Мнение аналитика Брагина

"Инвестпалата" считает обмен замороженными Западом активами состоявшимся. Деньги по итогам обмена приходят, но математика работает не в пользу инвесторов. Telegram-канал "Финтехно" опубликовал кейс подписчика: замороженные активы оценены в 447 000 рублей, заявка на обмен была подана на 5 позиций до 100 000 рублей в соответствии с законом. Вернули 17 900 рублей. Центробанк списал одну позицию из пяти заявленных.

Как лучше поступить инвесторам, если обмен будет продолжен — забрать 20% по одной из позиций до 100 000 рублей или не трогать портфель в надежде на то, что однажды санкции снимут, и им удастся продать ценные бумаги по рыночной стоимости?

На этот вопрос NewsInfo.Ru попросил ответить Владимира Брагина, директора по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал".

"Раз уж ввели санкции с блокировкой активов, сейчас там такой клубок проблем, что если всё это дело начинать развязывать, я бы сказал, что лучше эти санкции не снимать. Это если говорить в шутку. В целом же общая картина такая, что лучше воспользоваться возможностями, которые возникают для продажи заблокированных активов, поскольку ситуация пока развивается не в пользу того, что эти активы когда-нибудь будут разморожены. Пока есть возможность, лучше эти активы продавать", — советует эксперт.

Оценка ситуации здесь однозначная?

"Если с точки зрения оценок, то да. Обмен активов происходит: что-то продаётся туда, что-то возвращается отсюда. Я так понимаю, это как раз те активы, которые сейчас относительно часто можно разблокировать. Значительная часть активов, на мой взгляд, если и будет разблокирована, то с очень небольшой вероятностью. Поэтому игнорировать возможности не рекомендуется", — заключил Владимир Брагин.

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