Knight Frank прогнозирует резкий рост числа сверхбогатых людей в Индии

В ближайшие несколько лет Индия покажет самый быстрый рост числа сверхбогатых людей в мире, сообщает CNBC, опираясь на данные консалтинговой компании из Лондона Knight Frank.

В течение 2023 года численность ультрабогатых людей в Индии, чей чистый капитал составил от $30 млн, увеличилась на 6,1%, достигнув 13 263 человек. Ожидается, что к 2028-му эта цифра вырастет на 50,1%, что сделает Индию страной с самым стремительным ростом числа сверхбогатых в мире.

Президент Nuvama Private Алок Сайгал отметил, что около 30% инвестиций индийских UHNWI направляется в элитную недвижимость, включая зарубежные проекты.

"Офшор стал актуальной темой для индийцев. Люди стремятся переместить часть активов за границу или к глобальному охвату", — добавил Сайгал.

Согласно отчёту Knight Frank, в среднем индиец из сверхбогатых владеет более чем двумя домами, а около 12% сверхбогатых планируют приобрести новый дом в 2024-ом. Как уточнил CNBC директор компании Anand Rathi Wealth Четан Шеной, Дубай сегодня является фаворитом для покупки недвижимости среди богатых индийцев.

Фото: commons.wikimedia.org/Yann; edited by Jim Carter (Creative Commons Attribution 4.0 International)