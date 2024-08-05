Эдвард Бил избежал ампутации ноги после серьёзного заражения

Врачам удалось спасти ногу блогера Эдварда Била, ампутация ему не грозит. По словам его близких, за это они настойчиво боролись.

Инфекция начала распространяться после того, как Бил сломал ногу. Ему провели операцию и установили спицу, но затем блогер угодил в спецприёмник из-за пранка, в котором нарядился в костюм полицейского. Состояние Била под арестом ухудшилось, и 31 июля его госпитализировали. Нога болела, гноилась, началось заражение крови. Врачи рассматривали ампутацию, но в итоге смогли спасти конечность. Теперь блогеру предстоит процесс восстановления.

Проблемы с ногой у Била начались после того, как он получил перелом во время поездки на электросамокате. В результате ему сделали операцию, но спустя время рана начала гноиться и болеть.

Эдвард Бил был помещен в спецприемник на 13 суток административного ареста за поездку на электросамокате в форме полицейского. И 31 июля он был доставлен в больницу с сильной болью и заражением крови. По данным "Базы", последние несколько дней врачи пытались спасти ногу блогера, и, несмотря на серьёзное заражение, избежали ампутации.

Фото: commons.wikimedia.org/Sklifosovsky Insitute (Creative Commons Attribution 4.0 International)