Фондовые рынки в огне: стоит ли готовиться к глобальному финансовому кризису?

Фондовые рынки в огне: азиатские индексы показали рекордное снижение, финансовые рынки Америки упали, мировые рынки валятся с утра. Просадки были и ранее: рынок США уже потерял 5% из-за разочарования инвесторов в отчётах и прогнозах связанных с полупроводниками компаний.

Intel потеряла 34%, NVDA — 20%, AMD — 13%, AVGO — 15%. Уоррен Баффетт снизил свою долю в Apple вдвое, CEO Amazon и Nvidia продавали акции. Кроме того, Банк Японии поднял ставку с 0,1% до 0,25%, и йена укрепилась.

Почему попадали остальные? Ждёт ли нас затяжной мировой кризис, и как падение отразится на России? Об этом NewsInfo.Ru расспросил Дмитрия Голубовского, аналитика ФГ "Калита-Финанс", эксперта по финансовым рынкам.

"Банк Японии поднял ставку, обвалил доллар и йену, то есть йена резко укрепилась. Из-за этого рухнул японский фондовый рынок, и начался эффект домино. Посыпался весь мир. Также вышел паршивый отчёт по рынку труда в США в пятницу, это добавило огонька. Уже вторую неделю всё достаточно резво валится, потому что время пришло для фондового кризиса. Но кризис всегда наступает внезапно. И всегда за квартал перед рецессией вдруг почему-то перестают верить, что она случится. Сколько себя помню, с 2008 года. И глобальную рецессию ждали в начале года, ожидали её во втором квартале. А в итоге ждать перестали и поверили в мягкую посадку. Тут она и пришла", — объяснил эксперт.

На фондовом рынке США надут адский пузырь на теме ИИ. Эта ситуация очень схожа с началом нулевых и пузырём доткомов. Он сдувается. Если бы мы жили при правилах игры в начале нулевых годов, Дмитрий Голубовский сказал бы, что рынок США сейчас сложится вдвое. И будет достаточно тяжёлая финансовая ситуация. Но поскольку мы живём в другое время, когда ЦБ активно вмешиваются в работу рынков, надо ждать реакции ключевых центральных банков на эти события.

"В лентах новостей появляется информация, что на этой неделе ожидается экстренное заседание Федерального резерва, который буквально недавно сохранил ставку на текущих уровнях. От него теперь ждут, что он её резко начнёт снижать, чтобы не допустить развитие финансового кризиса. Будем наблюдать. Если ничего не делать, наступит финансовый кризис, и это вполне может быть ремейк 2008 года или 2005-го. Или и то, и другое вместе. Потому что фондовые рынки сильно перегреты", — уверен аналитик.

Нас может накрыть затяжной мировой кризис?

"Может, но я не берусь прогнозировать, ситуация в мире крайне непредсказуема в военно-политическом отношении. На этой неделе ждут начала крупномасштабного конфликта между Ираном и Израилем. Если он начнётся, это добавит огонька событиям. Но и в финансовой системе ситуация очень тревожная, очень долгое время все проблемы крупнейших финансовых институтов заметались под ковёр. Банковский кризис в Америке уже начинался весной 2023 года. Федеральный резерв мешался и выкупил банки, то есть давал экстренное финансирование. Ещё во времена пандемии 2020 года чуть было не началась мощная циклическая рецессия. Под предлогом пандемии залили огромное количество денег. Напечатали просто огромное количество денег в систему. Когда регуляторы так долго искажают работу финансовых рынков, не давая им отреагировать на экономику адекватно, эти рынки очень далеко отрываются от реалий. И начинают жить мифами и легендами. Например, искусственного интеллекта", — пояснил Голубовский.

Речь идёт о мифах и легендах о том, что ИИ может сильно поднять производительность труда, будут вкалывать роботы, а не человек. Так и в начале нулевых раздували миф, что интернет разовьётся, будет цифровая экономика, и мы сможем продавать цифровые товары, бесконечные активы, наращивать бесконечную капитализацию. И последняя идея хорошо засасывала в себя деньги, когда на классические биржи вывели инструменты, ориентированные на криптовалюты. Это ETF на биткоин в начале года и ETF на эфир в последние недели. Эфир и биткоин — наиболее распространённые криптовалюты. Но особой ценности за ними нет, они используются сугубо для расчётов в Сети и для определённых прикладных задач.

"Если говорить об эфире, о биткоине такого сказать нельзя. Их цена была очень высока. В принципе цена-то может быть любой, потому что внутренней сущности у этих историй нет. И сейчас это тоже очень хорошо летит вниз, тот же биткоин с утра падал на 13%, эфир ещё сильнее. Очень много денег было создано в последние годы, которые создали много необоснованной стоимости. Сейчас это начинает приходить в некое равновесие. Вопрос в том, дадут прийти или нет. Или будут печатать ещё триллионы баксов", — рассказал эксперт.

Как эта ситуация отразится на России?

"Плохо. Не так чтобы сильно, но негативно. То есть единственным образом — будет падать цена нефти. Потому что финансовые кризисы всегда предшествуют кризисам в реальном секторе экономики. Когда проблемы начинаются у финансовых институтов, падают биржи, то люди, которые держали где-то деньги, начинают их забирать. С брокерских счетов, потом начинаются оттоки депозитов из банковской системы. Паника охватывает всю финансовую систему. Финансовая система просто перестаёт кредитовать реальный сектор. Он начинает валиться. Люди в таких ситуациях деньги не тратят, а консервируют в ожидании худших времён. Держат в безрисковых инструментах. Кто побогаче, держат, чтобы скупать по дешёвке то, что упало в цене на рынке. Победнее просто делают запасы, чтобы проедать. Опять же, когда наступает рецессия, растёт безработица. Так что сбережения всегда нужны", — резюмировал аналитик.

Падение рынков заставляет людей экономить и чувствовать себя беднее, особенно в США, где значительная часть сбережений хранится в акциях. Рынок упал, падает и потребление. И одно цепляет другое. То есть падают рынки, падает экономика, падает спрос. Падающий спрос валит экономику дальше. И так до тех пор, пока не отреагируют регуляторы. Вопрос в том, когда они отреагируют.

"Исходя из того, что идёт предвыборный год, не думаю, что кто-то захочет сильно расстраивать избирателей в Штатах. Я думаю, отреагируют быстро и попытаются эту тему купировать. Но ситуация крайне нездоровая, должен начаться затяжной тяжёлый кризис, чтобы мир вышел из ситуации, очистившись от финансового шлака. Однако начинать такой кризис — мучительное решение для власти. Особенно с учётом того, что они сами держат свои деньги в тех же акциях, облигациях и банках. Они тоже пострадают", — подытожил Дмитрий Голубовский.

На России же падение рынков отразится единственным образом: если наступит мировая рецессия, нефть подешевеет.

"Долларов до 50 за баррель марки Brent. То есть это треть от текущих уровней, 30% к курсу рубля прибавляете. В принципе, ничего страшного, мы это переживём легко. Но если рубль подешевеет, это прибавит цены к импорту. Цены к импорту прибавят инфляцию, которая только-только начала снижаться. Соответственно, мы зависнем со ставкой 18% ЦБ до весны 2025 года точно. Ничего хорошего, но для России не катастрофично. Катастрофа может наступить для азиатских рынков. По-моему, она уже началась", — пришёл к выводу аналитик.

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