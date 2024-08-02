Байден предупредил Нетаньяху: эскалация на Ближнем Востоке оставит Израиль без поддержки США

Президент Америки Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Белого дома в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке.

Как пишет Axios со ссылкой на чиновников: "Байден предупредил Нетаньяху, что если тот решится на новую на эскалацию, ему не следует рассчитывать на США".

Байден выразил недовольство убийством Исмаила Хании в Тегеране спустя неделю после встречи в Белом доме, где обсуждали освобождение заложников и прекращение огня.

Он заявил, что Вашингтон поможет Иерусалиму отразить атаку Ирана, но ожидает от ЦАХАЛ воздержания от эскалационных действий: "Байден сказал Нетаньяху, что Америка поможет Израилю отразить атаку ВС Ирана, но дальнейшей эскалации со стороны Тель-Авива не будет".

Недавно Байден и Нетаньяху обсудили "оборонительные развертывания" Штатов на Ближнем Востоке с целью поддержки Израиля. New York Times пишет о планах американцев отправить самолёты в регион.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за убийство Хании на Израиль и Америку. Миссия Ирана при ООН объявила о планах ответить на убийство спецоперациями, чтобы вызвать "глубокое раскаяние". МИД Ирана обвинил Израиль, а Али Хаменеи заявил о почве для сурового наказания. Jerusalem Post сообщала, что власти Израиля поручили министрам молчать по поводу убийства лидера ХАМАС. Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен отметил, что американцы не знали об атаке на Ханию и непричастны.

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