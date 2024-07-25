В Одинцовском суде 25 июля продолжилось рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии у частных собственников 8 га земли на участке площадью 99 га, ранее принадлежавших санаторию "Барвиха". Представители министерства имущественных отношений заявили, что сделки по покупке этих земель соответствовали законодательству.

В августе 2001 года глава Одинцовского района постановил выделить участок площадью 99 гектаров из земель санатория "Барвиха", а губернатор Борис Громов - прекратить бессрочное пользование, и изменил целевое назначение на "земли запаса", передав его без торгов под ИЖС ООО "Кантри-Про".

Все эти действия сопровождались ходатайствами управделами президента и Клинического санатория "Барвиха", а также протоколами межведомственной комиссии, в которых участвовало областное правительство, а также Управление делами президента и других заинтересованных ведомств.

Правительство Московской области и областное минимущество исходили из добровольного отказа УДП и Клинического санатория "Барвиха" от права бессрочного пользования в рамках компетенции, установленной указом президента России. Земельный участок был передан в рамках инвестиционного договора. Они также подчеркнули, что на дату принятия правовых актов и заключения договора купли-продажи действовал указ президента "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в РФ".

На предыдущих заседаниях суда другие ответчики также утверждали, что перевод и покупка земель были законными в соответствии с нормами законодательства. В возражениях на иск Генпрокуратуры указано, что постановление губернатора Громова от 8 августа 2001 года о продаже участка ООО "Кантри-Про" до сих пор не отменено и не признано незаконным, пишет РБК.

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