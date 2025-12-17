Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
iPhone
iPhone
© flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:24

Смартфон замедляется, а вы этого не замечаете: эти полезные действия могут привести к обратному эффекту

Регулярная очистка кэша замедляет работу смартфона — эксперт Муртазин

Ежедневная очистка кэша и файлов кукис на смартфоне не только не ускоряет его работу, но и может привести к обратному эффекту, замедляя приложения и увеличивая нагрузку на систему. Об этом в интервью MoneyTimes сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Неэффективность регулярной очистки

Муртазин отметил, что современные смартфоны и операционные системы умеют самостоятельно управлять памятью и эффективно распределять ресурсы, поэтому вмешательство пользователя в этот процесс, как правило, не требуется. По словам эксперта, распространенные рекомендации о регулярной очистке кэша и кукис в интернете не имеют реальной технической основы.

"Не надо этого делать, это вредно", — подчеркивает аналитик, объясняя, что такие действия фактически заставляют приложения заново создавать необходимые файлы, что приводит к дополнительным затратам времени и энергии.

Влияние на производительность

Муртазин также добавил, что удаление кэша и кукис может замедлить работу приложений и увеличить потребление заряда батареи. Большинство сохраненных данных, как правило, не мешают пользователю и не создают угроз, а наоборот, ускоряют работу, так как позволяют сайтам и приложениям запоминать пользователя и его предпочтения.

Кукис и безопасность

Говоря о кукис, Муртазин пояснил, что это всего лишь текстовый файл, который содержит информацию, такую как логин пользователя, и не представляет угрозы безопасности.

"Куки — это просто текстовый файл. Он никуда ходить не может, это не приложение", — объяснил аналитик.

По его мнению, удаление этих файлов не улучшает безопасность устройства, а скорее делает пользователя "незнакомцем" для сайтов, что лишает его удобства при входе на страницы. Он сравнил такую практику с ежедневной заменой замков в квартире, отметив, что при исправной работе системы это не имеет смысла.

Когда все-таки стоит вмешаться

Муртазин подчеркнул, что очистка кэша может быть полезной в случае с конкретными проблемами, такими как сбои в работе приложения или если оно слишком медленно загружает данные. Однако для повседневного использования регулярная очистка не требуется и может даже повлиять на производительность устройства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на технику Apple в России могут вырасти на 25–30% из-за перебоев с поставками памяти — техноблогер Филатов 14.12.2025 в 20:31
Цены на iPhone и MacBook готовят сюрприз — цифры заставляют задуматься

Из-за перебоев с поставками памяти стоимость техники Apple может вырасти на 25–30%. Ожидаемый рост цен осенью 2025 года приведет к удорожанию популярных моделей.

Читать полностью » AI-режим в стиральных машинах Samsung сократил расход энергии — SamMobile 14.12.2025 в 16:14
ИИ добрался до стирки: внутри машин Samsung запустился тихий алгоритм, меняющий счета за свет

Тесты в десятках стран показали, что ИИ в стиральных машинах Samsung способен заметно сократить энергопотребление — и это уже подтверждено цифрами.

Читать полностью » Google Translate начал выполнять перевод речи в реальном времени — GSMArena 14.12.2025 в 15:52
Разговор без общего языка стал реальностью: Google Translate сделал решающий шаг вперёд

Google интегрировала Gemini в Translate и сделала шаг к живому переводу речи. Новые функции меняют само представление о машинном переводе.

Читать полностью » Конференция по цифровым международным отношениям пройдёт в Москве — министр Лавров 12.12.2025 в 14:25
Мир уходит в цифру, но ставка сделана на человека: в Москве обсудят будущее международных отношений

В Москве пройдёт конференция о цифровых международных отношениях: эксперты обсудят влияние технологий и роль человека в мире стремительных цифровых изменений.

Читать полностью » Искусственный интеллект вызвал дефицит чипов памяти на рынке — PRO Hi-Tech 12.12.2025 в 8:53
ИИ съедает всю память: почему производители не успевают за спросом и когда ждать облегчения на рынке

Эксперты спорят с "теорией складов" и называют неожиданный триггер дефицита DRAM. Почему рынок может ударить по ценам ближе к 2026-му?

Читать полностью » ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг 12.12.2025 в 8:46
ИИ способен уничтожить нас как вид: последнее предупреждение гения, которое все проигнорировали

Хокинг видел угрозы не только в войне и климате: его тревожили ИИ и "сверхлюди". Почему он связывал выживание с космосом?

Читать полностью » Опрос показал недооценку сотрудниками вирусов и фишинга — ТАСС 12.12.2025 в 8:22
Киберопасности под сомнением: половина работников считает угрозы преувеличенными — и напрасно

Исследование показало, что сотрудники российских компаний недооценивают многие киберугрозы и нередко скептически относятся к рекомендациям специалистов по безопасности.

Читать полностью » Бумагу можно переработать до шести раз — эколог Пешков 08.12.2025 в 13:35
Пакет против пластика: какой пакет в магазине на самом деле стоит выбирать

Эколог Андрей Пешков пояснил NewsInfo, почему бумажные пакеты экологичнее пластиковых.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Температура в террариуме для черепахи должна быть 23-27°C — зоолог
Садоводство
Глинистая почва требует особого подхода для улучшения — садоводы
Культура и шоу-бизнес
Дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в Наро-Фоминский суд
Наука
Подземные лабиринты в Южной Америке ставят под сомнение естественное происхождение — Earth.com
Авто и мото
Водитель должен уметь пользоваться компрессором для накачивания колес — эксперт Пахомов
Общество
Россия готова внедрить возрастную авторизацию через Госуслуги — Свинцов
Общество
Ватаманюк назвал решение по "делу Долиной" концом "бабушкиной схемы
Спорт и фитнес
Спортивная одежда с пропиткой замедлила рост бактерий — эксперты SELF
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet