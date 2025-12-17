Смартфон замедляется, а вы этого не замечаете: эти полезные действия могут привести к обратному эффекту

Ежедневная очистка кэша и файлов кукис на смартфоне не только не ускоряет его работу, но и может привести к обратному эффекту, замедляя приложения и увеличивая нагрузку на систему. Об этом в интервью MoneyTimes сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Неэффективность регулярной очистки

Муртазин отметил, что современные смартфоны и операционные системы умеют самостоятельно управлять памятью и эффективно распределять ресурсы, поэтому вмешательство пользователя в этот процесс, как правило, не требуется. По словам эксперта, распространенные рекомендации о регулярной очистке кэша и кукис в интернете не имеют реальной технической основы.

"Не надо этого делать, это вредно", — подчеркивает аналитик, объясняя, что такие действия фактически заставляют приложения заново создавать необходимые файлы, что приводит к дополнительным затратам времени и энергии.

Влияние на производительность

Муртазин также добавил, что удаление кэша и кукис может замедлить работу приложений и увеличить потребление заряда батареи. Большинство сохраненных данных, как правило, не мешают пользователю и не создают угроз, а наоборот, ускоряют работу, так как позволяют сайтам и приложениям запоминать пользователя и его предпочтения.

Кукис и безопасность

Говоря о кукис, Муртазин пояснил, что это всего лишь текстовый файл, который содержит информацию, такую как логин пользователя, и не представляет угрозы безопасности.

"Куки — это просто текстовый файл. Он никуда ходить не может, это не приложение", — объяснил аналитик.

По его мнению, удаление этих файлов не улучшает безопасность устройства, а скорее делает пользователя "незнакомцем" для сайтов, что лишает его удобства при входе на страницы. Он сравнил такую практику с ежедневной заменой замков в квартире, отметив, что при исправной работе системы это не имеет смысла.

Когда все-таки стоит вмешаться

Муртазин подчеркнул, что очистка кэша может быть полезной в случае с конкретными проблемами, такими как сбои в работе приложения или если оно слишком медленно загружает данные. Однако для повседневного использования регулярная очистка не требуется и может даже повлиять на производительность устройства.