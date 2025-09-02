Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:30

Один простой хват, и бицепс растёт быстрее: секрет cable hammer curl

Джоуи Турман: упражнение cable hammer curl снижает нагрузку на суставы

Если цель тренировки — увеличить силу и объём бицепсов и предплечий, стоит включить в программу сгибания рук на блочном тренажёре с нейтральным хватом, известные как cable hammer curl. Благодаря такому положению кистей нагрузка на суставы уменьшается, что делает упражнение более щадящим и удобным.

Что такое cable hammer curl

По сути это разновидность сгибания рук, но выполняется оно с ладонями, обращёнными друг к другу — так называемым нейтральным хватом. Для работы используется блочный тренажёр с рукоятью или канатной насадкой. При отсутствии тренажёра можно делать аналог с гантелями, однако именно работа с блоком обеспечивает постоянное натяжение и более плавное движение.

Какие мышцы задействованы

Основную работу выполняют мышцы, сгибающие локоть: бицепс плеча, плечелучевая и плечeвая мышцы. Бицепс придаёт объём руке спереди, плечелучевая отвечает за мощность предплечья, а плечeвая дополнительно укрепляет связку между ними. Упражнение также развивает хват, так как требует удержания каната или рукояти в напряжении.

Отличие от классического сгибания

При обычном подъёме на бицепс с супинированным хватом (ладони вверх) основная нагрузка приходится на короткую головку бицепса. При нейтральном хвате смещается акцент: активнее включается длинная головка бицепса, а также мышцы предплечья. Поэтому hammer curl — более комплексное упражнение, позволяющее проработать руку целиком.

Преимущества упражнений с тросами

Блоки создают постоянное сопротивление на всём протяжении движения, в отличие от свободных весов, где часть траектории может проходить без напряжения. Это помогает лучше контролировать технику и снижает риск травм.

"Кабельные упражнения позволяют мышцам находиться под нагрузкой всё время и легче контролируются, чем работа со свободным весом", — отметил фитнес-тренер Джоуи Турман.

Польза для суставов

Нейтральный хват уменьшает нагрузку на запястья и локти. Это особенно важно для тех, кто сталкивался с тендинитом, травмами вращательной манжеты плеча или "локтем теннисиста".

Техника выполнения

  1. Встаньте лицом к блочному тренажёру, ноги — на ширине таза, колени слегка согнуты.

  2. Прикрепите рукоять или канат к нижнему блоку.

  3. Возьмитесь за насадку ладонями друг к другу.

  4. Локти прижаты к корпусу, выполняйте сгибание рук.

  5. В верхней точке сделайте паузу и медленно опустите руки.

  6. Повторяйте 2-3 подхода по 6-12 повторений.

Вес подбирается так, чтобы последние повторения были трудными, но техника оставалась правильной.

Типичные ошибки

• Использование инерции: махи корпусом снижают эффективность и нагружают дельтовидные мышцы вместо бицепса.
• Неполная амплитуда: руки должны разгибаться до конца, но без "перещёлкивания" суставов.
• Слишком быстрые движения: упражнение выполняется плавно и контролируемо.
• Неправильная настройка блока: канат или рукоять должны крепиться к нижнему уровню.

Вариации упражнения

• Rope cable hammer curl — работа с канатом усиливает хват и позволяет менять угол запястий.
• Ball cable hammer curl — выполнение сидя на фитболе задействует мышцы кора.
• Iso lunge cable hammer curl — сочетает работу рук и выпадов, нагружая всё тело.

Как встроить в программу

Cable hammer curl можно сочетать с подъёмами на бицепс, тягами, жимами и упражнениями на трицепс. Выбор количества повторений зависит от целей:
• Для массы — 6-12 повторов, 2-6 подходов, отдых 30-90 секунд.
• Для силы — по 6 повторов, отдых до 5 минут.
• Для выносливости — 12+ повторений, отдых до 30 секунд.

Главное — отслеживать ощущения: если техника ломается или появляется боль, вес следует снизить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Норма отжиманий по возрасту у мужчин и женщин названа врачами сегодня в 16:10

Ошибки в технике отжиманий: привычки, которые разрушают суставы

Узнайте, сколько отжиманий считается нормой в разном возрасте и какие вариации упражнения помогут развить силу, выносливость и уверенность в движениях.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, помогающие убрать жир с боков и живота сегодня в 15:50

Лишний жир на боках: скрытая причина, о которой забывают даже спортсмены

Бока и живот — одни из самых упрямых зон для похудения. Но правильные привычки в питании и движении помогут изменить фигуру без крайних мер.

Читать полностью » Как укрепить мышцы ног за 3 месяца — данные специалистов по фитнесу сегодня в 9:30

Что произойдёт с телом, если всего дважды в неделю нагружать ноги

Сильные ноги формируются быстрее, чем кажется. Узнайте, как всего за три месяца изменить выносливость и силу по чёткой программе.

Читать полностью » Джулия Стивенс: прирост мышц более 6 фунтов за три месяца маловероятен сегодня в 9:10

Тайный предел роста мышц, о котором молчат соцсети

Быстрый набор мышц звучит заманчиво, но реальность отличается от красивых обещаний. Эксперты рассказали, на какой результат стоит рассчитывать.

Читать полностью » Недосып снижает эффективность похудения: исследование Sleep сегодня в 8:50

Поздние тренировки могут стать врагом фигуры, если забыть об одной детали

Вечерняя тренировка может стать не врагом, а союзником крепкого сна и стройной фигуры. Узнайте, как правильно заниматься спортом перед сном.

Читать полностью » План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора сегодня в 8:30

5 километров без страха: план, который переворачивает представления о беге

Пять недель — и вы готовы пробежать свои первые 5 километров. Узнайте, как тренироваться безопасно и без перегрузки, сохранив удовольствие от бега.

Читать полностью » Mayo Clinic обновила данные о влиянии дефицита калорий на снижение веса сегодня в 8:10

Танцы сжигают больше калорий, чем вы думаете: цифры удивляют

Танцы помогают сжигать сотни калорий и могут стать частью пути к стройности. Но есть факторы, из-за которых результат у разных людей отличается.

Читать полностью » Эксперт Холли Перкинс назвала оптимальный диапазон повторений для гипертрофии сегодня в 7:50

Пять подходов по 15 повторений: секрет, который превращает тренировки в ловушку для ленивых мышц

Увеличение подходов и повторений может изменить привычный ход тренировок. Но всегда ли стоит идти по этому пути и что важно учесть?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Вращения руками укрепляют плечи и спину — данные Департамента по делам ветеранов США
Наука и технологии

Ученые изучили ДНК мамонтов из Мексики для анализа эволюции вида
Культура и шоу-бизнес

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы
Садоводство

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков
Еда

Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи
СФО

Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд
Садоводство

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах
ПФО

Автошколы получат право на онлайн-обучение теории вождения с марта 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet