Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хранение обуви
Хранение обуви
© https://www.freepik.com
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 17:45

Как выбрать обувницу: лучшие варианты для прихожей любой площади

Обувницы для прихожей: как выбрать подходящий вариант для хранения обуви

В гардеробе современного человека обуви всегда много: летние сандалии, зимние сапоги, повседневные кеды, парадные туфли, спортивные модели, дачные резиновые сапоги. В семье из 3-4 человек количество пар может достигать нескольких десятков. Без грамотной системы хранения обувь превращается в хаос и портит впечатление от прихожей. Решение простое — удобная обувница.

Основные типы обувниц

Современные обувницы давно перестали быть просто полками. Они стали частью интерьера и помогают поддерживать порядок.

Открытые полки и стеллажи

Самая простая конструкция: каркас с горизонтальными полками. Изготавливаются из дерева, металла или пластика.

  • Преимущество: хорошая вентиляция, обувь быстро сохнет.
  • Идеальны для семей с детьми: ребёнок легко найдёт свою пару.
  • Недостаток: обувь всегда на виду, поэтому нужно поддерживать порядок.

Закрытые тумбы

Компактные шкафчики с дверцами. Визуально делают прихожую аккуратнее, скрывая обувь.

  • Подходят для классических и современных интерьеров.
  • Наполнение может включать полки, отсеки для сапог, ящики для аксессуаров.
  • Минус: перед хранением обувь нужно сушить, иначе появится запах.

Комбинированные модели

Сочетают открытые и закрытые секции.

  • В них можно хранить обувь разного назначения.
  • Часто дополняются корзинами для ключей, встроенными зеркалами, вешалками.
  • Подходят для просторных прихожих и заменяют сразу несколько предметов мебели.

Лавки с полками

Обувница со встроенным сиденьем.

  • Удобна для детей, пожилых и беременных женщин.
  • Под сиденьем расположены полки для часто используемой обуви.
  • Может быть дополнена боковыми нишами или крючками.

Слимы

Узкие конструкции глубиной 20-30 см.

  • Экономят место и подходят для узких коридоров.
  • Вместимость — до 9 пар.
  • Секрет — откидные полки, которые ставят обувь вертикально или под углом.
  • Есть модели с зеркалами, мягкими сиденьями, верхними полками.

Сравнение видов обувниц

Вид обувницы Плюсы Минусы
Открытая Вентиляция, простота, цена Обувь на виду
Закрытая Аккуратный вид, скрывает беспорядок Требует сушки обуви
Комбинированная Универсальность, много функций Занимает больше места
Лавка Комфорт при переобувании Не всегда вместительна
Слим Подходит для узких прихожих Ограниченный объём хранения

Материалы

  • ЛДСП и МДФ - доступные и прочные, покрываются ламинатом или плёнкой.
  • Металл - долговечен, чаще используется для открытых стеллажей.
  • Пластик - лёгкий и простой в уходе, но менее надёжен.
  • Экокожа и ткани - обивка сидений у лавок.
  • Зеркало и стекло - декоративные элементы для дверок, визуально увеличивают пространство.

Советы шаг за шагом

  1. Замерьте прихожую и определите, сколько места можно выделить под обувницу.
  2. Для узких коридоров выбирайте слим или навесную модель.
  3. Если прихожая просторная — комбинированная обувница заменит сразу шкаф, полку и вешалку.
  4. Для семьи с детьми лучше взять открытую конструкцию.
  5. Если важно скрыть обувь — выбирайте закрытую тумбу с секциями.

А что если…

А что если прихожая совсем маленькая? Используйте навесной слим и крючки для верхней одежды.

А если обуви слишком много? Решение — комбинированная модель с антресолями и нишами.

А если прихожая узкая и длинная? Слим вдоль стены решит проблему без потери прохода.

Плюсы и минусы обувниц

Плюсы Минусы
Помогают организовать пространство Требуют регулярного ухода
Подбираются под любой стиль интерьера Некоторые модели ограничены по вместимости
Есть бюджетные и премиальные варианты Качественные модели стоят дороже
Делают прихожую визуально аккуратнее Занимают место

Современная обувница решает сразу две задачи: упорядочивает хранение обуви и украшает прихожую. Существуют открытые стеллажи для быстрого доступа и проветривания, закрытые тумбы для аккуратного вида, комбинированные модели с нишами и ящиками, а также удобные лавки с сиденьем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимоны очищают стиральную машину от запаха и налёта — советы по уходу сегодня в 18:14

Стиральная машина пахнет сыростью? Два лимона решат проблему за один цикл

Запах из стиральной машины? Обычные лимоны помогут очистить отсек для порошка, убить бактерии и вернуть свежесть без химии.

Читать полностью » Кухня-гостиная: плюсы и минусы совмещённого пространства сегодня в 17:57

Кухня, совмещённая с гостиной: главный интерьерный тренд последних лет

Кухня-гостиная дарит простор и свет, но требует продуманного подхода. Разбираем плюсы, минусы и способы зонирования открытой планировки.

Читать полностью » Барная стойка на кухне: преимущества и виды современных решений сегодня в 17:55

Как выбрать барную стойку: от компактного стола до стильного острова

Барная стойка экономит место, зонирует пространство и делает кухню стильной. Узнайте, какие модели выбрать для маленькой и большой кухни.

Читать полностью » Гардеробная в спальне: правила планировки и освещения сегодня в 17:52

Как превратить кладовку или лоджию в стильную гардеробную

Гардеробная экономит место и делает хранение удобнее. Узнайте, как обустроить функциональное пространство даже на 2 м².

Читать полностью » Виды диванов для гостиной: угловые, модульные и раскладные модели сегодня в 17:48

Куда поставить диван в гостиной, чтобы интерьер выглядел гармонично

Как выбрать диван для гостиной и правильно его разместить? Советы по планировке и дизайнерские приёмы помогут создать уют и гармонию.

Читать полностью » Уксус и сода очищают паровой утюг от накипи и налёта — советы по уходу сегодня в 15:02

Утюг плюётся водой и оставляет пятна? Домашние способы вернуть ему вторую жизнь

Утюг плохо парит и оставляет пятна? Узнайте, как легко очистить его с помощью соды, уксуса и воды, продлив срок службы без лишних затрат.

Читать полностью » Шкаф для одежды и обуви: ключевые параметры выбора для квартиры сегодня в 14:47

Как найти идеальный шкаф: советы по размерам, стилю и функциональности

Шкаф для одежды и обуви может быть встроенным, угловым или купе. Разбираем, как выбрать надёжный вариант под размер комнаты и стиль интерьера.

Читать полностью » Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы сегодня в 13:45

Смета на ремонт квартиры: от плана до реальных расходов

Рассчитать бюджет на ремонт сложно, но возможно. Разбираем типы работ, смету, ошибки и реальные способы сэкономить, не потеряв в качестве.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Яблони и груши лучше развиваются на рыхлой почве с компостом и доломитовой мукой
Красота и здоровье

Медики: цикорий полезен для кишечника благодаря инулину, но противопоказан при варикозе
Красота и здоровье

Солёный или металлический вкус по утрам может указывать на проблемы с носовыми пазухами
Наука

В глубинах океана найдены золотые черви, которые научились обезвреживать ядовитые вещества
УрФО

В Челябинске установят новые системы видеонаблюдения на 80 объектах — мэрия
ПФО

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением для жителей ХМАО в 2024 году
Садоводство

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet