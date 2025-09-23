Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салон автомобиля
Салон автомобиля
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:57

Противопылевой, угольный или антиаллергенный: какой фильтр выбрать, чтобы дышать спокойно

Засорённый салонный фильтр вызывает запотевание стёкол и затхлый запах в салоне

Салонный фильтр — мелкая деталь, от которой зависит то, чем вы дышите в дороге, как быстро отапливается и охлаждается салон и не запотевают ли стёкла. Если элемент засорился, снижается тяга вентилятора, появляется затхлый запах, а аллергикам становится совсем некомфортно. Разложим по полочкам, когда менять фильтр, какой брать и как заменить его за полчаса — без визита в сервис.

Зачем он вообще нужен

Салонный фильтр отсекает то, что тянет в себя вентсистема: пыль, сажу, мелкий мусор и часть запахов. Он же защищает испаритель кондиционера и воздуховоды от загрязнений и биоплёнок. Чем чище фильтр, тем стабильнее работает обдув, быстрее прогревается/остывает салон и реже потеют стёкла.

"Салонный фильтр — это лёгкие машины. Однако многие водители забывают о его существовании, пока не столкнутся с неприятным запахом или запотевшими стёклами", — сказала управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Где он стоит и как работает

У большинства моделей элемент прячется:
• за бардачком (Hyundai Creta, Kia Rio, многие модели VAG);
• под панелью со стороны пассажира;
• под капотом в пластиковом коробе у основания лобового стекла (некоторые BMW, Renault, Nissan).
Воздух проходит через фильтрующий материал (бумага/волокно, иногда со слоями угля и антибактериальной пропитки). По мере накопления пыли сопротивление растёт, потоки слабеют, а эффективность падает.

Виды салонных фильтров

  1. Противопылевые. Базовая защита от пыли и крупного мусора.

  2. Угольные. Дополнительно частично поглощают запахи и газовые примеси благодаря активированному углю.

  3. С расширенной защитой. Имеют антибактериальную/антиаллергенную пропитку или мелкодисперсные слои.
    Если езда — в пробках, по пыльным дорогам, рядом со стройками/промзонами или есть аллергия, логичен угольный или "антиаллергенный" вариант. Для трасс и редких поездок достаточно противопылевого. Не стоит гнаться за совсем дешёвыми аналогами: слишком "рыхлая" структура пропускает пыль и быстро забивается.

Как часто менять салонный фильтр

Базовое правило — раз в 15-30 тыс. км, ориентируясь на регламент ТО и пробег. Но условия эксплуатации легко сокращают интервал вдвое:
• пыльные/грунтовые дороги;
• мегаполис с высоким загрязнением;
• частые короткие поездки (конденсат и биоплёнки растут быстрее);
• влажный климат.
Признаки, что тянуть нельзя: вентилятор "орёт", а из дефлекторов дует слабо; чаще потеют стёкла; кондиционер/печка дольше выводят салон на режим; в салоне стойкий запах пыли или сырости; у пассажиров усилились проявления аллергии. По словам Ирины Франк, слабый обдув при максимальных оборотах вентилятора почти всегда указывает на забитый элемент.

Таблица "Сравнение": типы фильтров и задачи

Тип фильтра Что задерживает Кому подойдёт Минусы
Противопылевой Пыль, листья, мусор Редкие поездки, трасса Слабее по запахам/газам
Угольный Пыль + запахи/газы Город, пробки, выхлоп вокруг Чуть выше цена, сопротивление
Антибактериальный/антиаллергенный Пыль, пыльца, часть микроорганизмов Аллергики, влажный климат Дороже, важно не просрочить замену

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Проверьте мануал. Узнайте точное расположение и код фильтра для вашей модели.

  2. Купите элемент. Идеально — оригинал или брендовый аналог (есть версии "угольный"/"антиаллергенный").

  3. Подготовьте минимум инструмента. Крестовая отвёртка, фонарик, перчатки, салфетки/пылесос.

  4. Доберитесь до крышки. За бардачком — снимите фиксаторы и опустите его; под капотом — откройте пластиковый короб у лобового стекла; под панелью — отщёлкните крышку.

  5. Запомните ориентацию. На старом фильтре есть стрелка потока AIR FLOW — сфотографируйте.

  6. Аккуратно выньте старый элемент. Если застрял, не тяните силой — значит, пропущен крепёж.

  7. Прочистите посадочное место. Пропылесосьте, уберите листья и пыль — так новый не "умрёт" преждевременно.

  8. Вставьте новый по стрелке. Убедитесь, что кромки сели без заломов.

  9. Соберите в обратном порядке. Проверьте, что бардачок и крышки зафиксированы.
    Вся операция занимает 15-30 минут и не требует специнструмента — в сервис ехать необязательно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: "Подует и так" — ездить с забитым фильтром.
    → Последствие: перегрев моторчика печки, запотевание стёкол, рост бактерий.
    → Альтернатива: замена по пробегу/сезону, профилактическая чистка испарителя.

  • Ошибка: пытаться "выстучать/продуть" одноразовый элемент.
    → Последствие: разрыв волокон, потеря фильтрации, пыль в салоне.
    → Альтернатива: поставить новый; для запахов — угольный или с антибактериальным слоем.

  • Ошибка: ставить дешёвый "ноунейм".
    → Последствие: слабая фильтрация, быстрый засор, шум потока.
    → Альтернатива: оригинал или проверенные бренды с нужным классом.

  • Ошибка: забыть про направление AIR FLOW.
    → Последствие: гул, свист, щели и пыль мимо фильтра.
    → Альтернатива: фото перед снятием и внимательная установка.

А что если… после замены всё равно пахнет сыростью

Проблема может быть не в фильтре, а в испарителе кондиционера и дренажах:
• прочистите дренажную трубку кондиционера;
• обработайте испаритель аэрозольным очистителем (есть пенные составы для СВО своими руками);
• проверьте, не скапливается ли вода в ковриках и под шумоизоляцией.
Если запах "болотный" возвращается — лучше сделать профессиональную дезинфекцию системы вентиляции.

Таблица "Плюсы и минусы" подходов к обслуживанию

Подход Плюсы Минусы
Самостоятельная замена Дёшево, быстро, доступно Нужен аккуратный доступ, легко ошибиться со стрелкой
Сервисная замена Гарантия правильной установки, осмотр дренажей Стоимость выше, время на запись
"Продуть/почистить" старый Почти бесплатно Не работает по сути, риск пыли и запахов

FAQ

Какой интервал замены выбрать, если езжу по городу и пробкам?

Сократите регламент до 10-15 тыс. км или каждые полгода. Смог и пыль быстро "убивают" фильтр.

Чем угольный лучше обычного?

Он частично нейтрализует запахи и газовые примеси. Полностью "убрать" все ароматы не сможет, но в городе заметно комфортнее.

Можно ли поставить моющийся фильтр?

Салонные фильтры большинства легковых авто — одноразовые. Моющиеся решения встречаются редко и не всегда соответствуют посадочным размерам и требованиям по сопротивлению.

Если фильтр "как новый" на вид — менять?

Да, ориентируйтесь не только на вид, но и на интервал/симптомы: падение обдува, потевшие стёкла, запах — повод для замены.

Мифы и правда

  • Миф: "Если мало езжу, менять не нужно". Правда: время и влажность тоже "старят" фильтр, он копит споры и бактерии.

  • Миф: "Угольный полностью убирает выхлоп и гарь". Правда: он уменьшает запахи, но не превращает салон в лабораторный бокс.

  • Миф: "Почистить — то же, что заменить". Правда: материал рассчитан на одноразовую работу; после продувки фильтрация падает.

3 интересных факта

  1. На некоторых кроссоверах салонных фильтров два — перед левой и правой половинами печки.

  2. В угольных фильтрах используется активированный уголь из скорлупы кокоса: у него развитая пористая структура.

  3. После замены фильтра шум вентилятора обычно снижается — это заметный бытовой "индикатор" свежего элемента.

Исторический контекст

Первые массовые авто ехали вообще без салонных фильтров — воздух забирался "как есть". С ростом трафика, появлением кондиционеров и ужесточением санитарных норм фильтрация стала стандартом. Сегодня выбор широк: от простых бумажных до многослойных "антипыльца/антибактериум" — под климат, маршруты и чувствительность пассажиров.

Можно ли чистить вместо замены

Короткий ответ — не стоит. Материалы фильтра (бумага/волокно, угольный слой) не рассчитаны на мойку и продувку: структуры рвутся, микропоры "разлохмачиваются", сопротивление меняется, а эффективность падает. Гораздо логичнее своевременно менять элемент и периодически обрабатывать испаритель кондиционера специальной пеной.

Сколько это стоит и что купить

• Противопылевой: от бюджетных до "фирменных" — разумно брать оригинал или топ-бренды.
• Угольный/антиаллергенный: дороже, но ощутимо комфортнее в городе и в сезон пыльцы.
• Работа в сервисе: обычно "пара тысяч" за доступ/замену; своими силами — только стоимость детали.
Экономия на фильтре редко оправдана: слабая фильтрация бьёт по здоровью и по ресурсу вентилятора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

BMW планирует расширение премиальных универсалов в США с возможным запуском M3 Touring сегодня в 7:25

Американский рынок трещит от скорости: BMW M3 Touring может ворваться на континент впервые

Американский рынок может увидеть новые премиальные универсалы BMW и Mercedes, способные сочетать мощность, практичность и имидж.

Читать полностью » Volkswagen Group сообщила о десяти тысячах заявок на AUDI E5 за полчаса сегодня в 7:16

Первый AUDI уже шокировал Китай: десять тысяч заявок за полчаса

Новая AUDI E5 Sportback вызвала ажиотаж в Китае — тысячи предзаказов за полчаса. Но действительно ли этот электромобиль способен оправдать ожидания покупателей?

Читать полностью » Hyundai: запуск электромобиля с запасом хода 1000 км состоится в 2027 году сегодня в 6:16

Hyundai готовит электрический рывок: 1000 км без розетки и страха разрядки

Hyundai готовит прорывную модель с увеличенным запасом хода: новый подход к электромобилям обещает изменить правила игры.

Читать полностью » Электромобили заняли 26,5% британского рынка в августе 2025 года — данные SMMT сегодня в 6:06

Бензин в немилости: как британцы массово бросают старые машины ради электрокаров

Британский рынок авто падает второй месяц подряд, но электромобили продолжают бить рекорды продаж и формировать новые тренды.

Читать полностью » Эксперт Демидов назвал 3 этапа проверки авто с пробегом сегодня в 5:59

Кот в мешке с блестящей мордой: как не вляпаться в покупку авто после серьёзного ДТП

Как не стать жертвой скрытых дефектов при покупке авто с пробегом? Эксперт раскрыл пошаговый план, который помогает избежать серьёзных ошибок.

Читать полностью » Kellys: новая система Maxxpro с мотором 105 Н·м выйдет на рынок в 2026 году сегодня в 5:21

Kellys вместе с Panasonic переписали правила игры: Maxxpro бьёт все рекорды

Kellys готовит революцию в мире электровелосипедов: новая система Maxxpro обещает рекордную автономность и легкость. Но чем она удивит конкурентов?

Читать полностью » Механики объяснили, как парковать машину с МКПП зимой без нагрузки на коробку сегодня в 4:51

Водители спорят и скатываются: можно ли оставлять МКПП на парковке без риска

Узнайте, как правильно оставлять машину с МКПП на стоянке, чтобы избежать нагрузки на коробку и примерзания тормозов зимой.

Читать полностью » Autoweek: нейросеть представила виртуальную версию Skoda Favorit сегодня в 4:21

Искусственный интеллект воскресил легенду Skoda: каким стал Favorit XXI века

Современный Skoda Favorit, созданный искусственным интеллектом, сочетает ретро-облик и новые технологии. Каким получился виртуальный электромобиль?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Минимальная цена осеннего тура с перелётом и всё включено стартует от 45 тыс. ₽ на человека
Туризм

Ак-Кая хранит следы скифов, войск Суворова и редких животных Красной книги
Садоводство

Эксперты предупреждают: превышение дозы соли приводит к засолению почвы и гибели растений
Туризм

Посольство РФ рекомендовало туристам отложить поездки в южные регионы Китая из-за супертайфуна Рагаса
Туризм

В Париже после реставрации открылись башни Нотр-Дама для туристов
Дом

Специалисты объяснили, чем отличаются настольные и подвесные мыльницы
Еда

Быстрый медовик с сметанным кремом готовится за 30 минут
Еда

Мясной салат с отварной свининой: методика приготовления от специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet