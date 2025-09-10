Осенью этот овощ работает как природный щит от простуды

Осенью особенно важно поддерживать иммунитет и насыщать организм витаминами, и один из самых доступных овощей — капуста — прекрасно подходит для этой цели.

Чем полезна капуста

По словам терапевта Анастасии Якимовой, всего 100 граммов свежей капусты содержат до 70% суточной нормы витамина С — больше, чем в лимоне.

"Листья капусты насыщены также витамином К, витаминами группы В, а также фитонцидами и органическими кислотами", — подчеркнула специалист.

Такой состав помогает укреплять иммунитет, поддерживать работу желудочно-кишечного тракта и повышать устойчивость организма к простудам и другим сезонным заболеваниям.

Почему именно осенью

В это время года снижается количество свежих фруктов и ягод, а риск вирусных инфекций растёт. Капуста же остаётся доступным и универсальным продуктом, который можно есть в сыром виде, квасить, тушить или добавлять в супы и салаты.

Как употреблять

Врачи рекомендуют включать капусту в рацион как дополнительный источник витаминов и органических кислот. Она хорошо сочетается с другими овощами и помогает разнообразить питание в холодное время года.

Таким образом, капуста — простой и полезный способ укрепить здоровье и подготовиться к сезону простуд.