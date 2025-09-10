Осенью этот овощ работает как природный щит от простуды
Осенью особенно важно поддерживать иммунитет и насыщать организм витаминами, и один из самых доступных овощей — капуста — прекрасно подходит для этой цели.
Чем полезна капуста
По словам терапевта Анастасии Якимовой, всего 100 граммов свежей капусты содержат до 70% суточной нормы витамина С — больше, чем в лимоне.
"Листья капусты насыщены также витамином К, витаминами группы В, а также фитонцидами и органическими кислотами", — подчеркнула специалист.
Такой состав помогает укреплять иммунитет, поддерживать работу желудочно-кишечного тракта и повышать устойчивость организма к простудам и другим сезонным заболеваниям.
Почему именно осенью
В это время года снижается количество свежих фруктов и ягод, а риск вирусных инфекций растёт. Капуста же остаётся доступным и универсальным продуктом, который можно есть в сыром виде, квасить, тушить или добавлять в супы и салаты.
Как употреблять
Врачи рекомендуют включать капусту в рацион как дополнительный источник витаминов и органических кислот. Она хорошо сочетается с другими овощами и помогает разнообразить питание в холодное время года.
Таким образом, капуста — простой и полезный способ укрепить здоровье и подготовиться к сезону простуд.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru