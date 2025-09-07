Овощ, который этой осенью может заменить лимон по витамину С

Осенью организм особенно нуждается в поддержке, и одним из самых доступных и полезных продуктов этого сезона считается капуста. О её ценных свойствах напомнила врач-терапевт Анастасия Якимова.

Чем капуста полезна осенью

Свежая капуста по содержанию витамина С способна соперничать с цитрусовыми. В ста граммах этого овоща содержится до 70% суточной нормы витамина, что даже выше, чем у лимона. Кроме того, капуста богата витамином К, витаминами группы В, а также фитонцидами и органическими кислотами. Такой состав помогает укреплять иммунную систему, поддерживать работу желудка и кишечника, а также повышать сопротивляемость организма сезонным инфекциям.

Лечебные свойства и народное применение

С давних времён сок капусты использовали как натуральное средство при воспалениях, для ускорения заживления ран и улучшения пищеварения. Листья применяли в виде компрессов, чтобы облегчить боли или снять отёки. Однако врач подчёркивает, что такие методы могут быть только дополнением, а не заменой полноценного лечения.

"Народные средства, такие как капустный сок или листья, не могут заменить полноценное лечение при серьёзных заболеваниях", — пояснила врач Анастасия Якимова.

Почему стоит включить капусту в рацион

В осенний период, когда риск простуд особенно высок, капуста становится ценным помощником. Её можно добавлять в салаты, тушить, квасить или использовать в супах. В любом виде этот овощ сохраняет часть полезных веществ и помогает насытить организм витаминами.

Регулярное употребление капусты укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и способствует защите от сезонных заболеваний.