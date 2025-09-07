Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста
Капуста
© unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:03

Овощ, который этой осенью может заменить лимон по витамину С

Якимова: сок и листья капусты могут быть дополнением, но не заменой лечения

Осенью организм особенно нуждается в поддержке, и одним из самых доступных и полезных продуктов этого сезона считается капуста. О её ценных свойствах напомнила врач-терапевт Анастасия Якимова.

Чем капуста полезна осенью

Свежая капуста по содержанию витамина С способна соперничать с цитрусовыми. В ста граммах этого овоща содержится до 70% суточной нормы витамина, что даже выше, чем у лимона. Кроме того, капуста богата витамином К, витаминами группы В, а также фитонцидами и органическими кислотами. Такой состав помогает укреплять иммунную систему, поддерживать работу желудка и кишечника, а также повышать сопротивляемость организма сезонным инфекциям.

Лечебные свойства и народное применение

С давних времён сок капусты использовали как натуральное средство при воспалениях, для ускорения заживления ран и улучшения пищеварения. Листья применяли в виде компрессов, чтобы облегчить боли или снять отёки. Однако врач подчёркивает, что такие методы могут быть только дополнением, а не заменой полноценного лечения.

"Народные средства, такие как капустный сок или листья, не могут заменить полноценное лечение при серьёзных заболеваниях", — пояснила врач Анастасия Якимова.

Почему стоит включить капусту в рацион

В осенний период, когда риск простуд особенно высок, капуста становится ценным помощником. Её можно добавлять в салаты, тушить, квасить или использовать в супах. В любом виде этот овощ сохраняет часть полезных веществ и помогает насытить организм витаминами.

Регулярное употребление капусты укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и способствует защите от сезонных заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы вчера в 22:23

Миллиарды заражены герпесом: почему вирус остаётся навсегда

Герпесом заражены миллиарды людей, и избавиться от него невозможно. Но современная терапия позволяет держать болезнь под контролем.

Читать полностью » Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг вчера в 22:13

"Текстовая шея": привычка, которая старит позвоночник быстрее, чем годы

Проблемы с осанкой касаются каждого. Узнайте, как простые привычки и занятия пилатесом могут улучшить ваше самочувствие и предотвратить боли в спине.

Читать полностью » Минздрав сообщил о последствиях вредных привычек у детей — названы самые частые случаи вчера в 22:02

Детские привычки — зеркало родителей: почему помощь нужно начинать с себя

Закусывание щек, грызение ручек и обкусывание ногтей — детские привычки, которые могут привести к болезням и осложнениям, если вовремя не остановиться.

Читать полностью » Врачи: зуд в руке чаще связан с сухостью кожи, аллергией или неврологическими причинами вчера в 21:11

Когда кожа подсказывает будущее: как трактуют зуд в разных культурах

Зуд в левой руке может вещать о финансовом успехе или тревоге. Но что делать, когда оно становится настойчивым? Узнайте, как справиться и когда нужен врач.

Читать полностью » Кардиолог Джоанна Контрерас: длительная ходьба помогает тренировать сердце без перегрузки вчера в 20:08

Долгая прогулка или быстрый шаг: что на самом деле сильнее влияет на сердце

Как ходьба влияет на здоровье? Узнайте, почему дистанция и скорость имеют значение! Специалисты раскрывают секреты эффективных тренировок.

Читать полностью » Психолог Ребекка Маколей: изучение новых навыков создаёт новые связи в мозге вчера в 19:06

Мозг не ржавеет: какие простые шаги запускают обновление нейронов

Узнайте, как сохранить ясность ума и активировать работу мозга с помощью игр, танцев и творчества. 5 простых шагов для улучшения когнитивных функций.

Читать полностью » Повторное кипячение воды в чайнике может быть опасно для здоровья вчера в 18:23

Вода в чайнике превращается в рассадник микробов: почему её нельзя кипятить второй раз

Почему привычка повторно кипятить воду в чайнике может оказаться небезопасной и как правильно готовить воду для напитков.

Читать полностью » Невролог Зармина Муфти: пирсинг не имеет доказанной эффективности при мигрени вчера в 18:05

Пирсинг против мигрени: мода из TikTok, которая обещает чудо

Мигрени мучают многих, и люди ищут новые решения. Узнайте, как пирсинг daith стал модным, и что об этом думают врачи. Эффективность под вопросом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely
Культура и шоу-бизнес

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион
Спорт и фитнес

Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт
Еда

Лимонный сок освежит овощной салат
Дом

Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза
Садоводство

Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии
Наука и технологии

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524
Туризм

Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet