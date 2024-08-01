Как сода и горчица помогают вырастить идеальную капусту

Выращивание капусты - дело хлопотное, но благодарное. Чтобы получить внушительные кочаны, необходимо тщательно ухаживать за растениями и использовать правильные агроприемы. В этом вам помогут доступные и эффективные средства - сода и горчица.
Польза соды для капусты
Сода является отличным помощником в выращивании капусты. Она обладает множеством полезных свойств:
- Регулирует кислотность почвы. Капуста предпочитает нейтральную или слабощелочную среду, а сода как раз способствует повышению pH.
- Борется с вредителями и болезнями. Раствор соды эффективно уничтожает гусениц, тлю и другие насекомые-вредители, а также предотвращает грибковые заболевания.
- Усиливает рост и развитие. Сода стимулирует корневую систему и ускоряет формирование кочанов.
Для обработки капусты используйте раствор 1 ст.л. соды на 1 л воды. Опрыскивайте растения 1 раз в 2 недели, особенно в период активного роста.
Также можно применять соду в качестве подкормки. Смешайте 1 ст.л. соды с 1 ведром воды и полейте этим раствором приствольные круги кустов.
Применение горчицы
Горчица не только является отличной специей, но и прекрасным помощником в агрохозяйстве. Она обладает рядом полезных свойств, которые помогают повысить урожай капусты:
- Подавляет рост сорняков. Горчица выделяет фитонциды, которые угнетают развитие нежелательной травянистой растительности.
- Отпугивает вредителей. Сильный запах горчицы отталкивает таких опасных насекомых, как крестоцветные блошки, капустная моль и белянка.
- Обогащает почву азотом. Измельченные части растения горчицы, заделанные в почву, обеспечивают капусту дополнительным питанием.
Для получения максимального эффекта посейте горчицу на грядках с капустой за 2-3 недели до высадки рассады. Скосите ее перед высадкой рассады и заделайте в почву.
Рекомендуется также периодически мульчировать приствольные круги молотой сухой горчицей. Это защитит капусту от вредителей и обогатит почву азотом.
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