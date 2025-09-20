Хотите свежую капусту до весны? Всего 5 шагов, и вилки пролежат 9 месяцев

Капуста — одна из главных овощных культур на дачах и огородах. Но, несмотря на её неприхотливость, именно с уборкой и хранением у многих садоводов возникают проблемы. Ошибки при срезке или закладке урожая могут привести к тому, что вилки быстро вянут или начинают гнить. Чтобы капуста пролежала всю зиму и сохранила вкус, важно учитывать не календарные даты, а реальные погодные условия и особенности сортов.

Сроки сбора урожая

Основное правило простое: ранние и среднеспелые сорта убирают первыми, поздние — последними. Но привязываться строго к октябрю не стоит. Иногда уборку приходится начинать раньше, если температура резко снижается или ожидаются заморозки.

Раннеспелые и средние гибриды (Амазон F1, Ринда F1, Слава 1305 и др.) начинают убирать с середины июня выборочно, а массово — во второй половине сентября. Их срок хранения короткий — максимум 2-3 месяца, поэтому такие кочаны лучше использовать для свежих салатов, тушения и квашения.

Позднеспелые сорта (Агрессор F1, Белорусская 455, Зимовка 1474, Коля F1 и др.) формируются дольше — до 150 дней. Именно они предназначены для зимнего хранения и переработки. Их убирают в октябре, но при условии, что температура держится в пределах 0…+5 °С.

Сравнение сортов по срокам хранения