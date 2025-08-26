Вкус детства: как простой салат с капустой возвращает нас в беззаботные дни

Хотите быстро и вкусно накормить семью? Салат с капустой и сухариками — это именно то, что вам нужно! Он прост в приготовлении, полезен и отлично сочетается с горячими мясными блюдами. Давайте разберёмся, как его сделать.

Ингредиенты

Капуста — 250 г

Огурец — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Батон (для сухариков) — 100 г

Майонез — 3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала соберите все необходимые продукты. Если хотите, сухарики можно сделать самостоятельно из батона или купить готовые. Лук может быть как обычным, так и красным. Пропорции можно изменить по вашему вкусу.

Используйте вчерашний батон. Нарежьте его кубиками и подсушите на небольшом огне, периодически помешивая. По желанию добавьте немного соли и перца. Готовые сухарики остудите. Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Переложите её в миску, в которой будете смешивать салат.

Нарежьте свежий огурец крупными кусочками и добавьте к капусте. Очистите лук от шелухи и промойте под холодной водой. Нарежьте его полукольцами или мельче. Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножку и нарежьте крупными ломтиками. Добавьте их в салат вместе с луком.

Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Переложите готовый салат в красивый салатник и подавайте к столу.