Салат из капусты и помидоров
© commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:40

Вкус детства: как простой салат с капустой возвращает нас в беззаботные дни

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке

Хотите быстро и вкусно накормить семью? Салат с капустой и сухариками — это именно то, что вам нужно! Он прост в приготовлении, полезен и отлично сочетается с горячими мясными блюдами. Давайте разберёмся, как его сделать.

Ингредиенты

  • Капуста — 250 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Батон (для сухариков) — 100 г
  • Майонез — 3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала соберите все необходимые продукты. Если хотите, сухарики можно сделать самостоятельно из батона или купить готовые. Лук может быть как обычным, так и красным. Пропорции можно изменить по вашему вкусу.

Используйте вчерашний батон. Нарежьте его кубиками и подсушите на небольшом огне, периодически помешивая. По желанию добавьте немного соли и перца. Готовые сухарики остудите. Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Переложите её в миску, в которой будете смешивать салат.

Нарежьте свежий огурец крупными кусочками и добавьте к капусте. Очистите лук от шелухи и промойте под холодной водой. Нарежьте его полукольцами или мельче. Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножку и нарежьте крупными ломтиками. Добавьте их в салат вместе с луком.

Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Переложите готовый салат в красивый салатник и подавайте к столу.

