Один шаг в конце готовки решает всё: тушёная капуста не будет ни жёсткой, ни водянистой

Когда не остается времени на приготовление полноценного обеда, на выручку приходят простые и универсальные блюда. Одно из таких — тушёная капуста. Её любят за неприхотливость и способность сочетаться почти с любыми продуктами. Но как сделать её вкус ярче и интереснее, не добавляя лишнего жира?

Секрет вкуса от диетолога

Американский эксперт по питанию Лаура Фуэнтес поделилась своим способом улучшить вкус привычного блюда.

"Небольшое количество уксуса усиливает вкус капусты и придает ей карамелизированный оттенок, снижая необходимость использовать жиры, такие как сливочное масло", — пояснила диетолог Лаура Фуэнтес.

По словам специалиста, достаточно всего половины столовой ложки уксуса, чтобы капуста "зазвучала". Подойдёт белый винный, рисовый или яблочный уксус — они мягче по вкусу и не перебивают аромат овощей.

Как правильно тушить капусту

Приготовление занимает минимум времени и не требует сложных ингредиентов. Главное — соблюдать последовательность:

На сковороде разогрейте немного оливкового масла. Добавьте измельчённый чеснок и дайте ему слегка подрумяниться. Всыпьте нашинкованную капусту, посолите, поперчите. Тушите на среднем огне до лёгкой золотистости. В конце влейте уксус, накройте крышкой и оставьте на минуту.

Если вы любите насыщенные вкусы, можете добавить томатную пасту или нарезанные помидоры. Для тех, кто предпочитает более сытные блюда, подойдёт дополнение из картофеля, фасоли или грибов.

Сравнение вариантов приготовления