Вредители пируют на капусте? Это зелье заставит их бежать без оглядки
Лето в разгаре, кочаны наливаются соком и вдруг — беда. Ещё вчера капуста стояла ровная и красивая, а сегодня — лист весь в дырах, слизни и гусеницы уже устроили пир. Особенно часто это случается в августе, когда капустные вредители становятся прожорливее и коварнее.
Но есть один проверенный способ, который спасёт урожай без капли химии.
Почему вредителей сложно найти
Главные враги капусты — гусеницы и слизни — прячутся глубоко внутри кочана. Снаружи кочан может выглядеть почти целым, а внутри уже идёт активное "объедание".
Поэтому ждать чудес не стоит — действовать нужно быстро и комплексно.
Секретный рецепт защиты
Этот способ проверен многими огородниками: он полностью натуральный, но работает как сильный инсектицид. Главное — строго соблюдать пропорции.
Ингредиенты на 5 литров воды:
-
50 мл нашатырного спирта;
-
100 мл 9% уксуса;
-
5 ст. ложек древесной золы;
-
1 ст. ложка жидкого мыла (лучше дегтярного, но можно любое).
Важно: мыло играет роль прилипателя, без него эффект будет слабее.
Как приготовить и применить:
-
Размешайте золу в воде.
-
Процедите раствор.
-
Добавьте нашатырь, уксус и мыло.
-
Опрыскайте капусту со всех сторон, включая внутренние листья, и полейте землю вокруг кочанов.
Обработка — раз в неделю. Через месяц (4 обработки) капуста будет целой, сочной и без дыр.
Упрощённый экспресс-вариант
Если времени мало, сделайте раствор из 1 ст. ложки 70% уксуса на 10 литров воды.
Перемешайте и опрыскайте капусту. Средство подходит и для других крестоцветных: брюквы, редиса, репы, хрена, щавеля. Уже на следующий день вы заметите — блошки исчезли, тля пропала, белянки перестали садиться.
Такой натуральный подход не только спасает урожай, но и делает его экологически чистым — без следов химических препаратов
