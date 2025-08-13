Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:07

Вредители пируют на капусте? Это зелье заставит их бежать без оглядки

Капуста без дыр: натуральный рецепт защиты от вредителей

Лето в разгаре, кочаны наливаются соком и вдруг — беда. Ещё вчера капуста стояла ровная и красивая, а сегодня — лист весь в дырах, слизни и гусеницы уже устроили пир. Особенно часто это случается в августе, когда капустные вредители становятся прожорливее и коварнее.

Но есть один проверенный способ, который спасёт урожай без капли химии.

Почему вредителей сложно найти

Главные враги капусты — гусеницы и слизни — прячутся глубоко внутри кочана. Снаружи кочан может выглядеть почти целым, а внутри уже идёт активное "объедание".

Поэтому ждать чудес не стоит — действовать нужно быстро и комплексно.

Секретный рецепт защиты

Этот способ проверен многими огородниками: он полностью натуральный, но работает как сильный инсектицид. Главное — строго соблюдать пропорции.

Ингредиенты на 5 литров воды:

  • 50 мл нашатырного спирта;

  • 100 мл 9% уксуса;

  • 5 ст. ложек древесной золы;

  • 1 ст. ложка жидкого мыла (лучше дегтярного, но можно любое).

Важно: мыло играет роль прилипателя, без него эффект будет слабее.

Как приготовить и применить:

  1. Размешайте золу в воде.

  2. Процедите раствор.

  3. Добавьте нашатырь, уксус и мыло.

  4. Опрыскайте капусту со всех сторон, включая внутренние листья, и полейте землю вокруг кочанов.

Обработка — раз в неделю. Через месяц (4 обработки) капуста будет целой, сочной и без дыр.

Упрощённый экспресс-вариант

Если времени мало, сделайте раствор из 1 ст. ложки 70% уксуса на 10 литров воды.

Перемешайте и опрыскайте капусту. Средство подходит и для других крестоцветных: брюквы, редиса, репы, хрена, щавеля. Уже на следующий день вы заметите — блошки исчезли, тля пропала, белянки перестали садиться.

Такой натуральный подход не только спасает урожай, но и делает его экологически чистым — без следов химических препаратов

