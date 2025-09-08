Хрустящая капуста и нежный горошек: дуэт, который взрывает вкусовые рецепторы

Можно ли приготовить салат, который будет одновременно легким, полезным и вкусным, используя простые продукты без майонеза? Ответ — да! Салат из белокочанной капусты с зеленым горошком — именно такой рецепт. Он прекрасно подойдет как для повседневного стола, так и для праздничного меню. Этот салат не только освежает, но и отлично сочетается с мясными блюдами, придавая им особую легкость и свежесть.

Ингредиенты для салата

Белокочанная капуста — 300 г

Огурцы — 1 шт. (если маленькие — 2-3 шт.)

Зеленый горошек — 200 г (свежий или замороженный)

Помидоры — 200 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу

Как приготовить салат из капусты с зеленым горошком: пошаговая инструкция

Для начала тщательно промойте огурцы и помидоры под проточной водой, чтобы удалить всю грязь и остатки пестицидов. Если используете замороженный горошек, его нужно предварительно отварить: опустите в кипящую воду и варите около 5 минут, затем слейте воду и промойте горошек холодной водой, чтобы остановить процесс варки и сохранить яркий цвет.

Капусту нашинкуйте тонкими полосками. Чтобы салат получился более нежным и сочным, немного помните капусту руками — этот простой прием помогает разрушить волокна и сделать текстуру мягче. Затем переложите капусту в большую миску.

Нарежьте огурцы брусочками или кружочками, а помидоры — дольками. Если помидоры крупные, удалите плодоножку, чтобы салат не получился водянистым. Если вы используете маленькие черри, достаточно разрезать их на 2-4 части.

Добавьте в миску с капустой и овощами остывший горошек и мелко нарезанную зелень. Зелень придаст салату свежий аромат и дополнительную нотку вкуса.

Для заправки используйте лимонный сок и оливковое масло. Эта комбинация делает салат не только вкусным, но и полезным — лимонный сок добавляет освежающую кислинку, а оливковое масло богато полезными жирами и антиоксидантами. Посолите по вкусу. Если хотите, можно добавить немного специй или ароматных трав, например, базилика или петрушки, чтобы подчеркнуть вкус.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась. Переложите салат в красивую салатницу и подавайте к столу.

Несколько советов для идеального салата

Используйте свежие и качественные овощи — от этого напрямую зависит вкус и аромат блюда. Если хотите сделать салат более сытным, можно добавить немного отварного куриного филе или кусочки сыра. Для разнообразия попробуйте заменять лимонный сок яблочным уксусом — вкус будет немного другим, но не менее интересным. Не бойтесь экспериментировать с зеленью: мята, базилик или кинза могут добавить неожиданные нотки.

Этот салат — находка для тех, кто хочет питаться правильно, не тратя много времени на готовку. Он отлично подойдет и для тех, кто следит за фигурой, и для любителей вкусной домашней кухни.