Секрет урожая капусты: почему нижние листья нельзя обрывать — агрономы бьют тревогу

Многие дачники уверены, что обрывание нижних листьев у капусты помогает ускорить рост кочана. На деле же такая практика наносит растению серьёзный вред и может привести к потере части урожая.

Роль нижних листьев

Как объяснила эксперт сетевого издания "БелНовости" учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, нижние листья — это не бесполезные остатки, а важнейший орган растения.

Фотосинтез. Именно листья обеспечивают растение питанием, превращая солнечный свет в энергию. Даже нижние, пусть и не такие красивые, активно участвуют в этом процессе.

Именно листья обеспечивают растение питанием, превращая солнечный свет в энергию. Даже нижние, пусть и не такие красивые, активно участвуют в этом процессе. Защита. Крупные листья снизу служат естественным барьером от вредителей и болезней, первыми принимая на себя их удары.

Крупные листья снизу служат естественным барьером от вредителей и болезней, первыми принимая на себя их удары. Влага и микроклимат. Нижний ярус листьев удерживает влагу в почве, препятствует пересыханию и создаёт благоприятные условия для формирования кочана.

Чем грозит обрывание

Попытка "облегчить" капусту приводит к обратному результату.

Замедляется рост. Меньше листьев — меньше фотосинтеза, а значит, кочан формируется дольше.

Меньше листьев — меньше фотосинтеза, а значит, кочан формируется дольше. Падает иммунитет. Лишившись защитного барьера, растение становится уязвимым к болезням и насекомым.

Лишившись защитного барьера, растение становится уязвимым к болезням и насекомым. Нарушается водный баланс. Почва вокруг куста быстрее пересыхает, что вызывает стресс и замедляет развитие капусты.

Как ухаживать правильно

Чтобы получить крепкий и плотный кочан, агрономы рекомендуют:

Поддерживать почву во влажном состоянии, особенно в период налива кочана.

Вовремя подкармливать органикой и минеральными удобрениями.

Регулярно рыхлить землю для лучшего доступа кислорода к корням.

Следить за вредителями и применять средства защиты — от биологических препаратов до инсектицидов.

Правильный уход куда эффективнее, чем механическое обрывание листьев.

Три интересных факта