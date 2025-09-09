Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста
Капуста
© unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:09

Секрет урожая капусты: почему нижние листья нельзя обрывать — агрономы бьют тревогу

Нижние листья капусты: агроном объяснила, почему их нельзя удалять

Многие дачники уверены, что обрывание нижних листьев у капусты помогает ускорить рост кочана. На деле же такая практика наносит растению серьёзный вред и может привести к потере части урожая.

Роль нижних листьев

Как объяснила эксперт сетевого издания "БелНовости" учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, нижние листья — это не бесполезные остатки, а важнейший орган растения.

  • Фотосинтез. Именно листья обеспечивают растение питанием, превращая солнечный свет в энергию. Даже нижние, пусть и не такие красивые, активно участвуют в этом процессе.
  • Защита. Крупные листья снизу служат естественным барьером от вредителей и болезней, первыми принимая на себя их удары.
  • Влага и микроклимат. Нижний ярус листьев удерживает влагу в почве, препятствует пересыханию и создаёт благоприятные условия для формирования кочана.

Чем грозит обрывание

Попытка "облегчить" капусту приводит к обратному результату.

  • Замедляется рост. Меньше листьев — меньше фотосинтеза, а значит, кочан формируется дольше.
  • Падает иммунитет. Лишившись защитного барьера, растение становится уязвимым к болезням и насекомым.
  • Нарушается водный баланс. Почва вокруг куста быстрее пересыхает, что вызывает стресс и замедляет развитие капусты.

Как ухаживать правильно

Чтобы получить крепкий и плотный кочан, агрономы рекомендуют:

  • Поддерживать почву во влажном состоянии, особенно в период налива кочана.
  • Вовремя подкармливать органикой и минеральными удобрениями.
  • Регулярно рыхлить землю для лучшего доступа кислорода к корням.
  • Следить за вредителями и применять средства защиты — от биологических препаратов до инсектицидов.

Правильный уход куда эффективнее, чем механическое обрывание листьев.

Три интересных факта

  1. У капусты фотосинтез идёт даже в нижних, частично повреждённых листьях — они продолжают питать растение.
  2. В старину крупные нижние листья капусты использовали как "естественную мульчу" — ими укрывали корни для сохранения влаги.
  3. Учёные отмечают: растения, у которых сохраняют весь листовой аппарат, формируют кочаны на 15-20% крупнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рекомендуют не обрезать эхинацею и рудбекию осенью ради птиц и насекомых сегодня в 7:19

Осенняя уборка, которая вредит саду: почему секатор лучше спрятать до весны

Уборка сада осенью — это не просто ритуал. Узнайте, какие 13 секретных растений стоит оставить до весны, чтобы поддержать экосистему вашего сада!

Читать полностью » Арбузные корки как средство против вредителей и удобрение: советы дачников сегодня в 7:01

3 неожиданных применения арбузных корок на даче — слизни и тля больше не проблема

Узнайте, как арбузные корки помогают бороться с вредителями и улучшать почву. Секреты опытных дачников: ночные ловушки для слизней и натуральное удобрение из органики.

Читать полностью » Осенью в контейнерах рекомендуют высаживать декоративную капусту, хризантемы и астры сегодня в 6:15

Осень не время прощаться с красотой: растения, которые цветут, когда другие сдаются

Осень — идеальное время для обновления контейнеров на крыльце. Узнайте, какие растения подарят вашему балкону яркие краски и очарование до зимы.

Читать полностью » Как спасти комнатные растения: диагностика болезней и эффективные методы восстановления сегодня в 6:01

Не спешите выбрасывать увядший цветок: вот три шага, которые вернут его к жизни — результат поразит

Как определить причину увядания комнатных растений и спасти их? Советы по борьбе с вредителями, лечению грибка и секреты регенерации зелёных питомцев.

Читать полностью » Эксперты предупредили: луковицы нельзя сажать вверх дном при осенней посадке сегодня в 5:10

Самая коварная ошибка при посадке луковиц, из-за которой весной цветы не появятся

Осень — время приготовления к весеннему цветению! Узнайте о критических ошибках при посадке луковиц и станьте мастером садоводства.

Читать полностью » Защита растений пластиковыми стаканчиками: как создать барьер от гусениц за 3 шага сегодня в 5:01

Почему опытные огородники не выбрасывают стаканчики после рассады — скрытый щит от вредителей

Узнайте, как обычные пластиковые стаканчики становятся надёжной защитой от гусениц и совок. Простой метод без химии сохранит урожай и снизит экологический вред. Инструкция с фото!

Читать полностью » Причиной появления муравьёв в горшках может быть тля или белокрылка сегодня в 4:01

Горшок превращается в муравейник: чем это грозит растениям и хозяевам

Находите муравьёв в горшечных растениях? Узнайте, как избавиться от них, не навредив растениям! Откройте секреты борьбы с вредителями.

Читать полностью » Кальций и дрожжи: секреты крупного редиса без химических добавок сегодня в 4:01

Два кухонных ингредиента сделают ваш редис размером с яйцо — раскрываем лайфхак

Раскрываем дачный лайфхак: яичная скорлупа и дрожжевая подкормка защитят редис от проволочника, увеличат урожай и сделают корнеплоды сладкими. Простой метод с 95% кальцием!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Лебедева: бутылка пива по калорийности равна ломтю хлеба с маслом
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина призналась, что позволяет себе бутерброд с хлебом и сыром после концертов
Спорт и фитнес

Приседания эффективнее для пресса чем скручивания — врачи
Еда

Торт Абрикотин по советскому рецепту включает песочные коржи и абрикосовый джем
Туризм

Жители Каппадокии продолжают использовать скальные дома для жизни
Спорт и фитнес

Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка
Авто и мото

Продажа подержанного авто: какие документы нужны и как повысить цену
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet