Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грядки с урожаем
Грядки с урожаем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:53

Капуста не почернеет: вот что нужно сделать сразу после сбора урожая, чтобы сохранить её надолго

Капуста до весны: подготовка и оптимальные условия хранения – советы экспертов

Белокочанная капуста по праву считается главным зимним овощем: она остаётся сочной и питательной, подходит для приготовления первых и вторых блюд, салатов и заготовок. Но чтобы вилки сохранили свежесть до весны, нужно грамотно подойти к уборке урожая и выбору способа хранения.

Подготовка капусты к хранению

Для длительной зимовки лучше всего подходят среднепоздние и поздние сорта с плотными кочанами и толстыми покровными листьями. Их ткани более устойчивы к холоду и влаге, поэтому овощ дольше сохраняет вкус и товарный вид.

Срезать вилки рекомендуется в сухую погоду. При этом важно оставить кочерыжку длиной 3-4 см — именно она помогает удерживать листья и препятствует загниванию. Треснувшие или повреждённые экземпляры закладывать в закрома не стоит: такие вилки нужно употребить сразу или переработать.

Не стоит полностью удалять наружные листья. Достаточно снять только грязные или подгнившие — зелёные внешние пластины выполняют роль естественной защиты, оберегая капусту от пересыхания.

Хранение в погребе

Погреб или подвал — идеальное место для зимнего хранения урожая. Оптимальная температура держится в пределах 0…+2 °C при влажности 90-95 %. В таких условиях капуста может оставаться свежей до 8-9 месяцев.

Существует несколько способов:

  • Подвешивание за кочерыжку — капуста висит в воздухе и не соприкасается с влажной поверхностью.
  • Раскладка в один слой на деревянные полки.
  • Пересыпка сухим песком или оборачивание каждого кочана бумагой.

Все эти варианты препятствуют распространению влаги и гнили.

Хранение на балконе

Если погреба нет, выручит застеклённый балкон. Вилки складывают в ящик или деревянную коробку и укрывают плотным одеялом. Для лучшей сохранности каждый кочан оборачивают в бумагу или газету.

С наступлением сильных морозов ящик дополнительно утепляют старой одеждой или вторым слоем ткани. Хорошо зарекомендовал себя и метод присыпки капусты золой или мелом — они поглощают лишнюю влагу и защищают от гнили.

Чтобы вилки хранились дольше, их можно подвесить за кочерыжку. В этом случае они меньше соприкасаются с влажной поверхностью и лучше проветриваются.

Дополнительные советы

Капуста плохо переносит частые перепады температуры. Если балкон зимой сильно прогревается днём и замерзает ночью, стоит подумать о дополнительном утеплении. Важно также регулярно проверять урожай и убирать начавшие портиться вилки — иначе одна гниль может распространиться на весь ящик.

Для квашения лучше брать слегка подмороженные кочаны: они становятся мягче и сочнее, что положительно влияет на вкус заготовки.

Три интересных факта

  1. В Древнем Риме капусту считали лекарственным растением и использовали для лечения ран.
  2. Самый тяжёлый кочан капусты весил более 62 кг и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
  3. В Европе капуста считалась "овощем бедняков", но именно она спасала от голода в зимнее время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подзимний посев: что посеять в ноябре для богатого урожая весной – выбираем лучшие культуры сегодня в 14:06

Зимняя посадка – летний триумф: какие цветы и овощи сеять в ноябре – ваш сад скажет спасибо

Узнайте, какие цветы и овощи можно посеять под зиму для получения раннего и богатого урожая весной. Секреты подзимнего посева, подготовка и советы опытных садоводов.

Читать полностью » В Коми осенняя борьба с пыреем и одуванчиком признана ключевой для будущего урожая сегодня в 13:21

Корень, который не умирает: почему сорняки в Коми сильнее заморозков

Поздняя осень в Коми — не время отдыхать: именно сейчас можно обезопасить грядки от сорняков и облегчить себе весенние хлопоты.

Читать полностью » Эксперты советуют: касторовое масло – лучшее средство для пышного цветения комнатных растений сегодня в 13:06

Забудьте про дорогую подкормку: ваши комнатные растения расцветут как сумасшедшие от этого простого средства

Раскрыт секрет пышного цветения комнатных растений! Просто добавьте 1 чайную ложку этого аптечного средства в воду для полива. Узнайте, как правильно использовать касторовое масло для обильных бутонов.

Читать полностью » Исследования НИИСХ: переизбыток азота уменьшает зимостойкость гортензий на 25 % сегодня в 12:27

Хотели помочь гортензии, а лишили её сил: главная садовая ловушка осени

Правильная подкормка гортензии осенью — залог её здоровья и будущего цветения. Разбираем частые ошибки садоводов и делимся практичными советами.

Читать полностью » Туя зазеленеет на зависть всем: вот как правильно подготовить почву и посадить – советы экспертов сегодня в 12:06

Посадка туи – дело тонкое: вот почему ваш саженец может не прижиться – полезные советы

Узнайте, как правильно посадить тую, чтобы она радовала вас пышной зеленью долгие годы. Секреты выбора места, подготовки почвы и ухода за саженцами туи.

Читать полностью » Гнилой лук на грядке: как спасти урожай и избежать потерь - 5 шагов сегодня в 11:45

Луковый детектив: разбираем причины, почему загнивает урожай - не допусти это

Узнайте, почему лук гниет прямо на грядке! 5 главных причин, от некачественного посадочного материала до болезней, и эффективные способы защиты урожая от гибели.

Читать полностью » Осенью хосты подкармливают суперфосфатом, золой и сульфатом калия — советы садоводов сегодня в 11:19

Хосты живут по своим правилам: что сделать осенью, чтобы весной они взорвались зеленью

Узнайте, как правильно ухаживать за хостами в конце лета, чтобы весной они удивили пышными листьями и здоровым видом.

Читать полностью » Секреты опытных виноделов: как укрыть виноград на зиму, чтобы не сгнил сегодня в 10:45

Хитрый способ укрытия винограда: используйте это простое средство и собирайте богатый урожай каждый год

Узнайте, как правильно укрыть виноград на зиму, чтобы защитить его от морозов и обеспечить богатый урожай. Выберите подходящий материал и не допустите ошибок!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты назвали признаки осенней линьки у домашних попугаев
Общество

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа
Спорт и фитнес

Галина Денцель: тренировки на балансировочной доске укрепляют мышцы кора и предотвращают травмы
Наука

Археологи нашли жучье ожерелье в урне ребёнка в Польше
Красота и здоровье

Профессор питания: вечером тяга к сладкому достигает пика из-за усталости и циркадных ритмов
Туризм

Блогер отметил, что туристы уходят из Таиланда в пользу Вьетнама, Камбоджи и Лаоса
СЗФО

В России предлагают запретить электросамокаты рядом со школами и детскими садами
Спорт и фитнес

Тренер Джереми Фриш объяснил, какие упражнения не развивают трицепсы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet