Санкции могут дрогнуть: в Анкаре ждут первых шагов Вашингтона

Вопрос о смягчении санкционного давления на Турцию в оборонной сфере вновь оказался в центре внимания на фоне изменений в международной повестке и диалога Анкары с Вашингтоном. В турецких СМИ обсуждают сценарий, при котором США уже в ближайшие месяцы могут перейти от сигналов к практическим шагам. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на проправительственную газету Hürriyet.

Санкции CAATSA и оборонная промышленность

По данным издания, возможное снятие или ослабление санкций в рамках закона CAATSA имеет для Турции критическое значение. Ограничения напрямую затрагивают оборонную промышленность страны и ее доступ к американским технологиям и вооружениям. Анкара рассматривает возвращение к программам закупок истребителей F-16 и F-35 как важный элемент укрепления национальной обороны в условиях нестабильной международной обстановки.

В публикации отмечается, что санкции были введены после приобретения Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 и с тех пор остаются серьезным фактором, сдерживающим военно-техническое сотрудничество с США.

Возможные шаги Вашингтона

Источники Hürriyet утверждают, что в первом квартале 2026 года администрация президента США Дональда Трампа может предпринять конкретные действия по ряду чувствительных для Анкары вопросов.

"В первом квартале 2026 года президент США Дональд Трамп может предпринять конкретные шаги по этим вопросам", — говорится в материале издания Hürriyet.

В числе таких тем упоминается и дело государственного банка Halkbank, связанное с обвинениями в обходе санкций против Ирана. Турецкие источники не исключают, что это разбирательство может быть завершено раньше ожидаемых сроков.

Осторожная позиция Анкары

При этом турецкие власти, как подчеркивает газета, избегают излишне активных публичных комментариев. Такой подход объясняется наличием в США влиятельных лоббистских групп, настроенных против Турции и способных затормозить процесс нормализации.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может разрешить Анкаре приобретение F-35 при условии встречных шагов со стороны Турции. Глава МИД Турции Хакан Фидан также сообщал, что Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA.

Контекст переговоров

Потенциальное смягчение санкций рассматривается как часть более широкого диалога между двумя странами, в котором переплетаются вопросы безопасности, экономики и региональной политики. Однако, как следует из публикации, окончательные решения будут зависеть от политической воли в Вашингтоне и баланса сил внутри американского истеблишмента.