Рекорд или безрассудство: врач из Ассама сделал десятки операций подряд

История из индийского штата Ассам вызвала широкий резонанс: хирург из городской больницы Гувахати провёл 21 кесарево сечение всего за 10 часов. Это стало поводом для проверки со стороны местных органов здравоохранения, которые усомнились в том, что все операции выполнялись по утверждённым протоколам.

Подозрения и проверка

По данным издания The Times of India, окружное управление здравоохранения направило официальное уведомление старшему гинекологу гражданской больницы в округе Моригаон. В документе выражена обеспокоенность несоблюдением правил стерилизации и обеспечения безопасности пациентов.

"Окружное управление здравоохранения направило старшему гинекологу гражданской больницы в округе Моригаон официальное уведомление в связи с утверждениями о несоблюдении правил стерилизации и безопасности пациентов после проведения 21 операции кесарева сечения в течение 10 часов", — говорится в публикации.

Нарушения в больнице

В ходе проверки специалисты обнаружили серьёзные недочёты в предоперационной и послеоперационной документации. Кроме того, были выявлены проблемы с соблюдением стерильности медицинских инструментов. Эти нарушения вызвали особую тревогу, так как они напрямую связаны с риском для жизни и здоровья рожениц.

Позиция хирурга

Сам врач, оказавшийся в центре скандала, заявил, что кесарево сечение занимает от 15 до 25 минут и при должной организации возможно провести несколько операций подряд. Однако именно скорость выполнения вмешательств и количество пациентов за столь короткое время стали главным поводом для сомнений в соблюдении протоколов.

Вопросы к системе

Ситуация в Ассаме вновь подняла вопрос о контроле качества медицинской помощи в регионе. Массовое проведение операций без надлежащей фиксации данных и строгой стерилизации ставит под угрозу безопасность рожениц и новорождённых. Итоги расследования должны показать, были ли действия хирурга допустимыми или же имели место грубые нарушения стандартов.