Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:59

Под турецким полом скрывалась тайна V века: археологи раскрыли секреты древней церкви

Под мозаичным полом в турецкой цитадели Урфа найдены захоронения служителей церкви

В ходе археологических работ на территории цитадели Урфа в турецком городе Шанлыурфа было сделано открытие. Учёные обнаружили великолепно сохранившийся мозаичный пол, датируемый V веком нашей эры. Эта находка проливает новый свет на религиозную жизнь и художественные традиции позднеантичного периода в этом регионе.

Уникальная мозаика с космологическими символами

Мозаика, собранная из чёрных, белых и красных тессер, поражает сложностью композиции. Она включает изображения различных животных, изящные растительные орнаменты и греческую надпись. Особый интерес исследователей вызвал медальон, расположенный в одном из углов помещения.

В этом медальоне запечатлены четыре космические стихии: воздух, вода, земля и огонь. Учёные полагают, что подобные медальоны, вероятно, украшали все четыре угла помещения. Их необычная иконография может предоставить ценную информацию о религиозных практиках, распространённых в регионе в позднеантичный период.

Назначение сооружения и его создатели

Археологи склоняются к мнению, что здание, в котором находилась мозаика, могло служить небольшой церковью, часовней или даже усыпальницей мучеников. Надписи, сохранившиеся на мозаике, содержат имена и титулы священнослужителей, которые спонсировали строительство этого сооружения.

Одна из надписей, выполненная с использованием эпиграфической формулы ранней Византийской империи, содержит призыв к защите "графа Анакаса и его семьи". Подобные формулы использовались для обращения к святым с молитвой о заступничестве за главного благотворителя, финансировавшего строительство.

"Эти имена дают важную информацию о том, кто нес религиозную ответственность в этом регионе", — отмечают археологи.

В надписях упоминаются епископ Кирос, настоятель Элиас (в турецком варианте — Ильяс) и диакон Рабулус. Последняя должность подразумевала помощь в церковных службах, где диаконы часто выполняли функции главных чтецов.

Захоронения под мозаичным полом

Исследователи обнаружили свидетельства того, что в этом месте были похоронены служители культа, которые когда-то служили в данном здании. Под мозаичным полом археологи нашли как минимум три захоронения, и работы по их изучению будут продолжены в следующем сезоне.

"Подобно скальным гробницам, которые мы обнаружили как на южном склоне замка, так и в некрополе Кызылкоюн, здесь мы видим следы захоронений", — говорят археологи.

Эта находка имеет большое значение для понимания погребальных практик и религиозных ритуалов местной элиты, включая военачальников того времени.

А что если…

Если бы не кропотливая работа археологов, это уникальное свидетельство прошлого могло бы оставаться скрытым под слоем земли ещё много лет. Открытие позволяет по-новому взглянуть на историю региона в переходный период от античности к средневековью.

Три факта о находке в цитадели Урфа

  1. Мозаика датируется V веком н. э., что соответствует периоду ранней Византийской империи.

  2. В декоре присутствуют редкие изображения четырёх космических стихий, что указывает на сложные религиозно-философские представления создателей.

  3. Надписи содержат конкретные исторические имена: епископ Кирос, настоятель Элиас и диакон Рабулус.

Исторический контекст

Археологические работы в исторической цитадели Урфа ведутся уже пять лет. Большая часть сохранившихся укреплений была построена правителями из династии Аббасидов в IX веке н. э., однако свидетельства человеческой деятельности на этом месте прослеживаются вплоть до эпохи неолита. Обнаруженная мозаика находилась внутри верхней цитадели, что подчёркивает непрерывную сакральную значимость этого места на протяжении многих веков. Находка представляет собой важное звено в понимании преемственности культурных и религиозных традиций в Анатолии, демонстрируя, как античное наследие адаптировалось и сохранялось в последующие исторические периоды.

