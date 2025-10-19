Золотая лихорадка в Галилее: археологи раскопали клад, который изменит историю

Археологи из Израиля сообщили о сенсационной находке: в древнем городе Гиппос (Сусита) на восточном берегу Галилейского моря они обнаружили клад из 97 золотых монет и десятков ювелирных изделий, пролежавших под землёй почти 1400 лет. Сокровище, относящееся к византийскому периоду, стало одним из крупнейших в регионе и позволяет по-новому взглянуть на политическую и экономическую историю Восточного Средиземноморья VII века.

"Это один из пяти крупнейших золотых кладов того времени, найденных на Ближнем Востоке", — рассказал соруководитель раскопок Майкл Айзенберг из Хайфского университета. — "Дополнение к коллекции ювелирными изделиями делает находку особенно ценной для нумизматов. Это первый подобный клад, найденный в Гиппосе".

Как нашли сокровище

В июле исследовательница Эди Липсман с металлоискателем проходила мимо древних стен на склоне холма, когда прибор внезапно подал сильный сигнал.

"Он буквально взбесился, — вспоминает Липсман. — Я не могла поверить: золотые монеты начали появляться одна за другой".

Клад оказался спрятанным между двумя каменными стенами под большим валуном. Некоторые монеты были обёрнуты в ткань — остатки материи сохранились на их поверхности. Это указывает, что сокровище хранилось в мешочке или свёртке и, возможно, было спрятано в спешке.

Монеты как зеркало эпохи

Монетный состав клада охватывает почти столетие византийской истории. Среди находок — солиды, семиссы и тремиссы - золотые номиналы высокого качества, отчеканенные при разных императорах. Самые ранние относятся к времени Юстина I (518-527 гг.), а самые поздние — к первым годам правления Ираклия (610-613 гг.).

"Когда находишь золотые монеты и украшения, которые пролежали под землёй почти 1400 лет и выглядят как новые, — это редчайший случай", — отметил Айзенберг.

Особый интерес вызвал тремисс, предположительно отчеканенный на Кипре в 610 году Ираклием Старшим и его сыном, восставшими против узурпатора Фоки. Этот редкий экземпляр связывает находку с одним из решающих политических переломов в истории Византии.

"Редкие типы монет, подобные этому, помогают уточнить хронологию и политические события периода, — пояснил нумизмат, участвовавший в анализе клада. — Каждая монета — документ своего времени".

Ювелирные изделия: мода и мастерство VII века

Помимо монет, археологи нашли золотые серьги, украшенные жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклянными вставками. Эти предметы указывают на высокий социальный статус владельца. Возможно, клад принадлежал богатой горожанке или торговцу. Изделия сохранились настолько хорошо, что видны даже следы тончайших ювелирных пайок.

Сравнение кладов византийской эпохи

Место находки Кол-во монет Период Особенности Гиппос (Израиль) 97 518-613 гг. Монеты, серьги, украшения Кесария ~120 VI-VII вв. Золото и серебро, найдено в храме Хирбет-Мазин 70 VII в. Только солиды Бет-Шеан 85 VI в. Преимущественно Юстиниан I Наблус 100+ VII в. Хранился в глиняном сосуде

Почему сокровища прятали

Исторический контекст помогает объяснить причину сокрытия. В начале VII века регион охватила череда катастроф:

В 614 году войска Сасанидской империи захватили Палестину, включая Галилею.

Христианские города подверглись разорению, жители бежали или прятали имущество.

Позднее, в 636 году, сюда пришли мусульманские армии, завершив смену власти.

"Первая половина VII века — период наибольшего количества чрезвычайных кладов", — подчеркнул Айзенберг. — "Люди жили в страхе перед вторжениями и оставляли золотые запасы, надеясь вернуться за ними".

Город Гиппос, процветавший в римское и византийское время, вскоре пришёл в упадок. После разрушительного землетрясения 749 года его окончательно покинули.

Что ждёт клад

Исследователи намерены провести детальный анализ монет и украшений: определить состав сплавов, место чеканки и циркуляцию. Результаты помогут понять экономические связи Гиппоса с Константинополем, Антиохией и Кипром. Все находки будут задокументированы и включены в нумизматические каталоги Византийского Востока.

"Мы ожидаем, что к кладом заинтересуются крупнейшие музеи, — сказал Айзенберг. — Это находка, которая может стать жемчужиной любой экспозиции".

Пока монеты проходят консервацию, но археологи не исключают, что в будущем часть клада выставят в Национальном музее Израиля или в музее Хайфского университета.

А что если владелец так и не вернулся?

Историки предполагают, что клад мог принадлежать семье, покинувшей город во время персидского нашествия. Возможно, его спрятали на скорую руку, рассчитывая переждать войну. Судьба владельцев неизвестна, но само сокровище стало "капсулой времени", сохранившей материальные свидетельства тревожной эпохи.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Уникальный комплекс монет с точной датировкой Отсутствие точных записей владельца Исключительная сохранность ювелирных изделий Неизвестен полный контекст укрытия Подтверждает связь Галилеи с Кипром и Константинополем Сложность в атрибуции отдельных монет

FAQ

— Почему клад так хорошо сохранился?

Плотный слой земли и каменные стены защитили золото от коррозии и разрушения.

— Кто мог быть владельцем?

Вероятно, богатый горожанин, купец или семья местной знати, спасавшая сбережения от вторжения.

— Когда сокровища покажут публике?

После завершения реставрации и научного анализа; дата пока не объявлена.

— Что делает находку уникальной?

Сочетание монет, ювелирных украшений и редких номиналов, включая тремисс Ираклия.

— Как часто находят подобные клады?

Единичные случаи; всего известно около пяти крупных византийских кладов в регионе.

Мифы и правда

Миф: золото прятали только от врагов.

Правда: нередко его закапывали и при стихийных бедствиях, чтобы вернуться позже.

Миф: византийские монеты одинаковы.

Правда: по рисункам и надписям можно точно определить правителя и место чеканки.

Миф: такие клады находят случайно.

Правда: большинство открытий — результат системных археологических исследований и разведок.

Исторический контекст

Гиппос — один из городов Декаполиса, расположенный на Голанских высотах. Основанный в эллинистическую эпоху, он пережил римское и византийское владычество. После землетрясения 749 года город был покинут и забыт до раскопок XX века. Сегодня Гиппос — археологический парк, где продолжаются работы израильских и международных экспедиций.

Интересные факты

Солид весил около 4,5 грамма чистого золота и считался основной монетой империи.

Кипрские монеты Ираклия встречаются крайне редко даже в музейных коллекциях.

Гиппос находился на стратегическом маршруте между Тивериадой и Дамаском.