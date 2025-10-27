Как одна монета изменила представление об истории средневековой Польши

В Померании археологи сделали находку, которая связала раннесредневековую Польшу с далекой Византией. Во время раскопок крупного комплекса Цепле ученые обнаружили редкую золотую монету — номисма тетартерон, отчеканенную при императоре Иоанне I Цимисхии во второй половине X века. Для северных земель Европы это поистине исключительный артефакт: таких монет известно меньше семидесяти, и почти все находят значительно южнее — ближе к Балканам и Черному морю.

Находка, связавшая два мира

Раскопки проводила команда под руководством Славомира Вадыля из Варшавского университета. Результаты опубликованы в журнале Antiquity. Ученые считают, что найденный тетартерон — не просто украшение древнего воина или торговца. Монета свидетельствует о контактах между элитой раннего польского государства и Византийской империей, которые могли быть прямыми или осуществляться через посредников на пути с Востока в Центральную Европу.

"Для Польши подобная находка — почти уникальный случай, — отметил археолог Славомир Вадыль. — Она говорит о том, что элита региона была включена в международные связи, выходившие далеко за пределы Балтики".

Где нашли тетартерон

Комплекс Цепле находится в районе нижнего течения Вислы, в исторической Померании. Первые раскопки здесь начались еще в 1900 году: тогда археологи обнаружили несколько погребений эпохи викингов, включая одно богатое воинское захоронение.

Спустя столетие исследования возобновились, и оказалось, что Цепле — это целый археологический ансамбль X-XI веков, включающий три поселения, две крепости и два могильника. Среди захоронений — представители местной знати и, как показал изотопный анализ, приезжие, возможно, из Дании.

Художественная реконструкция показывает укрепленный поселок, окруженный частоколом, сторожевые башни и деревянные дома с плетеными стенами. Такое поселение могло служить не только оборонительным, но и торговым пунктом на стратегически важном участке Вислы.

Центр власти на северных рубежах

По мнению исследователей, Цепле возникло во времена Мешко I или Болеслава I Храброго - первых правителей династии Пястов, правивших Польшей в X-XI веках. Тогда государство активно расширяло границы, закрепляя новые территории и торговые пути.

Стратиграфический анализ и радиоуглеродные датировки показали, что первые поселения появились в 980-990-х годах, то есть почти одновременно с формированием польской государственности. Цепле, по всей видимости, было форпостом Пястов, контролировавшим торговлю по Висле и защищавшим подступы к Балтике.

"Этот пункт был ключевым для контроля северных земель и, вероятно, выполнял функцию политического и экономического центра региона", — пояснили авторы исследования.

Что еще нашли археологи

За последние годы в Цепле обнаружено более 35 тысяч фрагментов керамики, 12,5 тысяч костей животных и сотни предметов быта. По ним археологи смогли восстановить картину жизни древнего поселения.

Жители выращивали рожь, пшеницу и ячмень, держали овец и свиней, занимались рыболовством и ремеслами. В слое находок встречаются также кости морской рыбы, что говорит о торговле с приморскими поселениями.

Кроме того, исследователи нашли 20 монет, но лишь одна из них оказалась золотой — тот самый тетартерон. Остальные — серебряные динарии, характерные для Центральной Европы X века.

Что такое тетартерон

Тетартерон (от греч. τετάρτηρον, "четвертушка") — это особый тип византийской золотой монеты, введенный в обращение во второй половине X века. Он был немного легче и тоньше классической номисмы и служил для внутренней торговли и расчетов между провинциями.

Монета, найденная в Померании, датируется правлением Иоанна I Цимисхия (969-976) - одного из самых активных императоров Византии, укреплявшего власть империи на Балканах. Лицо императора, выбитое на аверсе, сохранилось не полностью, но по размерам и весу исследователи уверены в идентификации.

Почему находка важна для истории

Подобные византийские монеты крайне редко встречаются севернее Карпат. Большинство известных тетартеронов находили вблизи Константинополя, на Балканах и в землях Киевской Руси, где византийские влияния были традиционно сильны.

Появление такой монеты в Польше говорит о международных контактах элиты, которые могли включать торговлю, дипломатические дары или участие наемников в восточноевропейских кампаниях.

Учитывая, что в конце X века Померания находилась в орбите влияния Пястов и активно участвовала в обмене с западом и востоком, тетартерон мог попасть сюда по торговым путям через Русь или даже напрямую — как дар или дипломатический знак от Византии.

Таблица "Сравнение" тетартеронов по регионам

Регион находки Количество найденных монет Период обращения Комментарий Балканы ~40 X-XI века Основной ареал обращения Киевская Русь ~20 X век Вероятно, через торговые пути Византии Центральная Европа (вкл. Польшу) 2-3 X век Исключительно редкие находки Скандинавия 1 X век Возможный трофей или обмен через Русь

Померания между Востоком и Западом

Результаты анализа стабильных изотопов стронция, проведенного по костям из захоронений, показали: часть похороненных в Цепле людей была местного происхождения, а другая — родом из Северной Европы, предположительно из Дании. Это подтверждает, что регион был многонациональным узлом обмена и миграций.

Таким образом, найденный тетартерон стал символом эпохи, когда молодое польское государство стояло на перекрестке культурных и торговых путей - между германским миром, Скандинавией и византийским Востоком.

А что если Цепле было предшественником Гданьска?

Археологи отмечают, что спустя несколько десятилетий главную роль в регионе перехватил Гданьск, где в середине XI века построили укрепленный замок, а сам город впервые упомянут в хрониках уже под 997 годом.

Однако во второй половине X века именно Цепле могло быть главным центром Померании — местом, где сосредоточивалась власть, торговля и контакты с далекими странами.

"Монета из Византии — не просто артефакт, а свидетельство того, что Пясты смотрели дальше Балтики, стремясь стать частью европейского мира", — подчеркнул Славомир Вадыль.

Интересные факты

Византийские золотые монеты ценились в Европе выше своего номинала и часто использовались как дипломатические подарки. В эпоху Мешко I золотые монеты практически не чеканились в Польше — они поступали из-за границы. Тетартерон отличался от классической номисмы на четверть веса — отсюда и название "четвертушка".

Исторический контекст

Во второй половине X века Польша только формировалась как государство. Пясты устанавливали связи с Германией, Чехией, Скандинавией и Русью, а в 966 году Мешко I принял христианство. Контакты с Византией считались престижными и могли укреплять власть внутри страны.

Находка византийской монеты в Цепле — это свидетельство вовлеченности Польши в международные отношения того времени и напоминание о том, как далеко могли простираться торговые и культурные связи Европы еще в эпоху раннего Средневековья.