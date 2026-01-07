Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина, измеряющая живот
Женщина, измеряющая живот
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:56

Быстрое снижение веса оборачивается проблемами: почему голодовка после праздников может разрушить ваш прогресс

Резкая голодовка после праздников может замедлить метаболизм и осложнить похудение – Дарья Хайкина

После праздничных застолий многие решают быстро "компенсировать" лишние калории, начиная жесткие ограничения в питании. Однако специалисты предупреждают, что резкая голодовка может привести к последствиям, которые только осложнят восстановление формы. Вместо ожидаемого результата организм активирует защитные механизмы, и вместо похудения можно столкнуться с проблемами. Об этом сообщает RT.

Почему голодовка препятствует восстановлению формы

По словам врача-эндокринолога и нутрициолога "СМ-Клиники" Дарьи Хайкиной, резкий отказ от еды воспринимается организмом как тревожный сигнал. В этой ситуации тело старается экономить ресурсы, снижая энергозатраты, что напрямую влияет на обмен веществ. В результате метаболизм замедляется, и дальнейшее снижение веса становится гораздо более сложной задачей, особенно если уже имеются скрытые проблемы с метаболическим здоровьем.

"Голод воспринимается организмом как сигнал о неблагоприятных условиях, поэтому он старается сократить энергозатраты. Поскольку метаболизм напрямую связан с расходом энергии, его снижение существенно усложняет дальнейшее похудение", — пояснила Дарья Хайкина.

Кроме того, жёсткие ограничения в питании могут привести к потере мышечной ткани. Когда организм испытывает дефицит калорий, он начинает использовать мышцы как источник энергии, что негативно сказывается на общем тонусе тела и внешнем виде. Такой подход также может привести к гормональным сбоям, которые нарушат аппетит и общее самочувствие.

Чем опасны резкие пищевые ограничения

Многие после праздничных застолий стремятся быстро "разгрузиться", выбирая минимальный рацион или полный отказ от пищи. Но такой подход редко бывает эффективным в долгосрочной перспективе.

Вместо того чтобы постепенно возвращаться к привычному режиму питания, человек сталкивается с упадком сил, раздражительностью и замедлением обменных процессов. В результате вес может не только не снижаться, но и вернуться еще быстрее. Это связано с устойчивым чувством голода и нарушением пищевых сигналов.

Осознанное питание как альтернатива жёстким запретам

Врач-терапевт, диетолог и кардиолог Филипп Кузьменко также обращает внимание на распространённые заблуждения в области питания. Одним из таких является попытка заменить обычный сахар фруктозой, полагая, что это автоматически сделает рацион полезнее. На самом деле, такая замена может усилить тягу к сладкому и затруднить формирование стабильных и полезных привычек.

"У них просто разные химические формулы", — заявил Филипп Кузьменко.

По его словам, важен не отдельный продукт, а общий подход к питанию. Осознанное питание предполагает внимание к сигналам голода и насыщения, а не жесткие запреты и ограничения. Это позволяет поддерживать баланс и избегать стресса для организма.

Голодовка и сбалансированное питание

Хотя голодовка кажется быстрым решением, она чаще всего приводит к стрессу и последующим срывам.

Напротив, сбалансированное питание помогает постепенно восстановить режим, поддерживать уровень энергии и избегать резких колебаний веса. Такой подход гораздо проще интегрировать в повседневную жизнь и он дает более устойчивые результаты.

