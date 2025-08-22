Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:22

От жары — к боли в горле: как перепады температур влияют на ваше самочувствие

Врач рассказала, как облегчить боль в горле летом — советы по использованию мороженого и чая

Летняя жара и кондиционированные помещения могут привести к неприятным болям в горле. Врач-оториноларинголог Полина Вашкевич поделилась с "Газетой.Ru" рекомендациями по облегчению этого состояния.

Причины боли в горле летом

Летом боль в горле часто возникает из-за перепадов температур между жарой на улице и прохладой в кондиционированных помещениях, а также из-за употребления холодных напитков и мороженого.

Что поможет облегчить боль?

Один из неожиданных, но эффективных способов — это подтаявшее мороженое. Это может показаться странным, но холод помогает временно снизить чувствительность нервных окончаний в горле, уменьшая боль и дискомфорт.

Также полезны теплые чаи или морсы, которые способствуют увлажнению горла. Леденцы без сахара, стимулирующие слюноотделение, также помогут увлажнить и смягчить заднюю стенку глотки, что поможет справиться с неприятными ощущениями.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если боль не проходит, можно использовать местные средства на основе бензидамина или кетопрофена в виде спреев, растворов для полоскания или пастилок. Однако, если боль сильная, рекомендуется обратиться к врачу и принять обезболивающие средства по его назначению.

