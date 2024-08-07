Психолог рассказал, как просыпаться по будильнику без вреда для здоровья

Мягкая и нарастающая мелодия для будильника будет более подходящим вариантом, нежели громкие и неприятные трели. Кроме того, перед сном следует формировать у себя в подсознании определённую установку. Об этом NewsInfo.Ru сообщил психолог Анатолий Некрасов.

По словам эксперта, прерывистый сон, например, когда человек несколько раз переставляет будильник, дабы ещё немного поспать, негативно влияет на здоровье человека.

"Прерывистый сон — это очень вредный процесс для всех функций организма и для психики в первую очередь. Поэтому нужно действительно ставить на то критичное время, когда дальше уже отступать некуда. Это такой вариант, чтобы вам не дергать свой организм, состояние сна и бодрствования", — сообщил Анатолий Некрасов.

В качестве примера того, как надо использовать будильник, эксперт привёл собственный жизненный опыт.

"Я, например, будильник использую только для страховки. Я свой организм настроил так, что у меня уже есть такая установка, что я просыпаюсь за несколько минут до звонка будильника. Нужно просто такую установку перед сном зафиксировать: я просыпаюсь до такого-то момента. Вы проснетесь, если лень не одолеет, конечно. Со временем человек привыкает, и будильник вообще перестаёт тревожить. К тому же я всегда пользуюсь таким методом: никогда будильник меня не будит", — рассказал психолог.

Однако он порекомендовал ставить будильники в случае, например, необходимости поехать ночью в аэропорт, когда время не похоже на то, когда обычно человек просыпается. При этом ставить его надо на то самое критичное время.

Помимо этого, Анатолий Некрасов посоветовал ставить на будильник мягкую и нарастающую мелодию, которая возрастает и по тембру, и по громкости. По его мнению, это будет оптимальный вариант.

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