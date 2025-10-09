Китайский лев теряет клык: BYD готовится похоронить свой самый успешный кроссовер

Компания BYD, ставшая символом китайского автопрома нового поколения, может вскоре попрощаться с одной из своих самых популярных моделей — Song PLUS. Именно этот кроссовер стал лицом бренда на международных рынках, но, по слухам, его производство близится к завершению. Почему так произошло и что это значит для поклонников марки — разбираемся подробно.

Слухи о прекращении выпуска

В начале октября в китайских медиа появились сообщения о том, что BYD планирует снять Song PLUS с производства. В сеть просочились скриншоты внутренней переписки, где говорится, что модель будут выпускать лишь до исчерпания складских запасов деталей. Пока компания не сделала официальных заявлений, но сама ситуация вызвала бурное обсуждение среди автомобилистов и экспертов.

Почему Song PLUS так важен для BYD

Song PLUS появился в линейке бренда несколько лет назад и стал хитом. Он объединял удачный дизайн, современные технологии и доступную цену. Покупатели могли выбирать между двумя версиями — гибридной (DM-i) и полностью электрической (EV). Стоимость варьировалась от 135 800 до 180 800 юаней, что делало его привлекательным предложением на фоне конкурентов вроде GAC Aion, Changan или Geely.

В 2023 году продажи Song PLUS превысили 334 тысячи экземпляров. Для сравнения, это больше, чем годовые показатели некоторых моделей Toyota и Nissan в Китае. Даже в 2024-м, несмотря на появление новых конкурентов, спрос оставался стабильно высоким: почти 13 тысяч машин только в августе и около 129 тысяч за полгода.

Новая стратегия и причины изменений

Главная интрига — почему BYD может отказаться от столь успешной модели. Всё указывает на внутреннюю перестройку бренда. Сегодня концерн активно развивает три параллельные сети продаж: Dynasty, Ocean и традиционные городские шоу-румы. Song PLUS изначально входил в серию Ocean Network, где стал ключевым элементом обновлённой линейки.

Однако в 2024 году BYD начала переход от стилистики "Dragon Face” к новому направлению — "marine aesthetics” (морская эстетика). Это не просто дизайнерская смена: под неё создаётся целое поколение кроссоверов — Sea Lion 05, 06, 07 и Frigate 07. Именно они, по мнению аналитиков, должны заменить Song PLUS, заняв его ценовую и технологическую нишу.

"Мы только что отпраздновали выпуск миллионного Song PLUS, и его роль в Ocean Network остаётся ключевой", — заявил глава продаж Ocean Network Чжан Чжо.

Его слова тогда успокоили поклонников, но теперь, когда появились данные о возможной остановке производства, оптимизма становится меньше.

Сравнение моделей

Параметр Song PLUS DM-i Sea Lion 07 Frigate 07 Тип двигателя Гибрид (бензин+электро) Электро Гибрид Запас хода (EV) до 125 км до 610 км до 120 км Разгон 0-100 км/ч 7,9 с 6,2 с 8,0 с Цена (в юанях) 135 800-180 800 179 800-210 000 168 800-198 800

Советы владельцам и покупателям

Если вы планируете купить Song PLUS, лучше не откладывать: остатки на складах могут закончиться уже в ближайшие месяцы. Проверьте условия гарантии — BYD обычно сохраняет полное сервисное обслуживание даже для снятых с производства моделей. Рассмотрите альтернативы из новой линейки Ocean Network, особенно Sea Lion 06 и Frigate 07 — они предлагают больше технологий за сопоставимую цену. При покупке подержанной версии обращайте внимание на состояние батареи и систему охлаждения: это ключевые элементы гибридной установки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать возможное прекращение производства.

Последствие: рост цен на запчасти и падение ликвидности.

Альтернатива: купить автомобиль сейчас или рассмотреть преемников Song PLUS.

Ошибка: ожидать обновления модели в старом дизайне.

Последствие: потеря времени и упущенные предложения на рынке.

Альтернатива: следить за запуском моделей Sea Lion — именно они формируют будущее линейки BYD.

А что если Song PLUS останется?

Не исключено, что BYD решит не закрывать модель, а лишь перевести её в другую сеть продаж. Концерн уже проводил подобные эксперименты — например, когда старые версии Qin и Tang перенесли из Dynasty в Ocean. Если так произойдёт и сейчас, Song PLUS может пережить второе рождение, получив обновлённый дизайн или иной тип трансмиссии.

Плюсы и минусы Song PLUS

Плюсы Минусы Надёжная гибридная система DM-i Устаревающий дизайн по сравнению с новыми моделями Низкий расход топлива (3,8 л/100 км) Не самая современная мультимедиа Просторный салон и комфортная подвеска Нет версии с полным приводом Высокий уровень продаж — гарантия доступности запчастей Возможное прекращение производства

FAQ

Как выбрать между Song PLUS и Sea Lion 06?

Если важен запас хода и свежий дизайн, лучше Sea Lion 06. Если нужна проверенная гибридная система и низкий расход — Song PLUS.

Что лучше: гибрид или электрическая версия Song PLUS?

Электроверсия тише и быстрее, но гибрид удобнее для дальних поездок, особенно при нехватке зарядных станций.

Сколько стоит обслуживание Song PLUS?

Плановое ТО обходится примерно в 1500–2000 юаней, замена батарейного модуля — около 9000 юаней.

Мифы и правда

Миф: снятие с производства означает прекращение гарантий.

Правда: BYD сохраняет полное сервисное обслуживание для всех проданных автомобилей.

Миф: новые модели полностью заменят Song PLUS.

Правда: пока речь идёт лишь о диверсификации — окончательного решения нет.

Миф: электроверсия менее надёжна.

Правда: система BYD Blade Battery считается одной из самых безопасных на рынке.

Исторический контекст

Song PLUS дебютировал в 2020 году, быстро став бестселлером в Китае. Он стал частью стратегии "Plug-in for all”, с которой BYD начала доминировать в сегменте PHEV. В 2021–2023 годах модель лидировала в своём классе, а выпуск миллионного экземпляра летом 2024 года стал символом успеха. Сегодня, спустя четыре года, BYD стоит перед выбором: оставить культовую модель в истории или дать ей новую жизнь под другим именем.

