Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
BYD Seal
BYD Seal
© Own work by S5A-0043 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:49

Флагманские замашки без флагманской цены: чем новый седан BYD удивил покупателей в Китае

BYD вывел на рынок второе поколение седана Seal 07, предложив пять комплектаций по цене от 139 900 до 172 900 юаней (примерно 1,7-2,1 млн рублей по текущему курсу). Это не флагман, но модель, которая максимально близко подходит к нему по духу и визуальным решениям.

Внешность Seal 07 во многом заимствует эстетику более дорогого Seal 08: агрессивная оптика, отсутствие классической решетки радиатора и общая стремительность линий. Одной из ключевых деталей стал лидар на крыше — сердце системы God's Eye B, которая позволяет автомобилю работать в режиме Navigate On Autopilot (NOA). Сбоку седан выглядит динамично за счет "заваленной" задней стойки и полускрытых ручек, а сзади доминирует массивный бампер и стильный монофонарь.

Разница в габаритах и прагматика пространства

Выбор силовой установки здесь напрямую влияет на физические параметры автомобиля. Электрическая версия компактнее: 4995x1910x1495 мм при колесной базе 2900 мм. Гибрид же заметно крупнее — 5080x1960x1495 мм с межступичным расстоянием 2960 мм. Интересно, что несмотря на большие габариты, багажный объем у гибрида чуть меньше (595 литров против 618 литров у электрокара, включая передний отсек).

Интерьер: между технологиями и уютом

Салон построен вокруг многоуровневой передней панели и центрального экрана, который превратили в интерактивную базу: благодаря магнитным разъемам на него можно крепить различные аксессуары. Для водителя предусмотрены виртуальная приборная панель и классический трехспицевый руль. В центральном тоннеле сосредоточены практичные решения: две ниши для смартфонов, физические кнопки и полноценный вещевой бокс под подлокотником.

Список опций напоминает перечень желаний для бизнес-класса: аудиосистема из 20 динамиков, проекционный экран, холодильник с функциями охлаждения и подогрева, а также массаж, вентиляция и подогрев всех сидений. В топовых версиях появляются передние кресла с функцией "нулевой гравитации", система караоке и виртуальный компаньон Diva.

Технический компромисс и динамика

Покупателю предстоит выбрать между бескомпромиссным электричеством и гибкостью гибрида:

  • Электроверсия: задний привод, один мотор на 333 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, максимальная скорость достигает 240 км/ч. Батарея емкостью 76,7 кВт·ч обещает запас хода в 775 км (CLTC), а главное — возможность зарядиться с 10% до 97% всего за девять минут.
  • Гибрид (DM-i): передний привод, связка из 1,5-литрового турбомотора (156 л. с.) и электродвигателя (218 л. с.). Здесь динамика скромнее: 7,7 секунды до "сотки" и предел скорости в 190 км/ч. Батарея на 38 кВт·ч позволяет проехать до 330 км чисто на электричестве.

Особое внимание уделено управляемости. Спереди установлена двухрычажная подвеска, сзади — пятирычажная. Даже базовые версии получили интеллектуальный демпфинг DiSus-C, а в старших комплектациях доступна магнитореологическая система DiSus-M. Эта технология, корректирующая поведение кузова в реальном времени, до этого была привилегией более элитарных брендов Denza и Fang Cheng Bao.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Машина остаётся на ходу, но экран просит настройки: что происходит с аккаунтами китайских авто 04.11.2026 в 13:44

Массовые сбои в работе мультимедийных систем популярных китайских автомобилей вызвали волну обращений владельцев в сервисные центры и службу поддержки.

Читать полностью » Химия внутри бензобака: незаметный симптом, приведший к капитальному ремонту авто 04.11.2026 в 1:31

Внешний вид колонки и яркий бренд не гарантируют исправность мотора, пока вы игнорируете бумаги, хранящиеся в зоне видимости персонала каждой заправки.

Читать полностью » Рынок Китая стремительно теряет интерес к японской классике: автогигант столкнулся с крахом продаж 03.11.2026 в 21:09

Масштабный спад спроса в азиатском регионе вынуждает автопроизводителя экстренно пересматривать логистические цепочки и объемы выпуска продукции.

Читать полностью » Haval H3 и Dargo получили статус легальных такси: Минпромторг объямнил допуск локализацией 03.11.2026 в 19:26

Автомобили, допущенные к работе в такси, выпускают по полному производственному циклу в Тульской области

Читать полностью » Кузов набирает лишние 15 кг не просто так: как на заводе 03.11.2026 в 16:01

Инженеры раскрыли детали производственного процесса, который заставляет кузов современного автомобиля весить на пятнадцать килограммов больше нормы.

Читать полностью » Курьеры рискуют потерять привычные маршруты: новые правила изменят жизнь не только пешеходов 03.11.2026 в 14:02

Власти готовят масштабные изменения в правила передвижения по городам, которые напрямую затронут работу миллионов доставщиков и изменят привычные маршруты.

Читать полностью » Под капотом пусто, а мотор заводится: зачем BMW и другие марки прячут аккумулятор в багажнике 02.11.2026 в 16:24

Разбираемся, зачем автопроизводители прячут батарею в глубину багажника и какие скрытые угрозы несет в себе такая компоновка для владельца машины.

Читать полностью » Под сиденьем прячется вторая батарея: зачем понадобилась электросистема на 48 вольт 01.11.2026 в 15:56

Под обшивкой современных авто прячется узел, который сулит комфорт до тех пор, пока электроника не решит преподнести владельцу неприятный денежный сюрприз.

Читать полностью »

Новости
На хлеб ложится, а по тарелке не убегает: из какого овоща готовят густую домашнюю икру
Общество
Инспектор ГИБДД настаивает на досмотре машины: один нюанс может сделать процедуру незаконной
Туризм
Музыка в диких гималайских предгорьях: путь в индийскую долину Зиро обернулся настоящим испытанием
Красота и здоровье
Золотая специя попала под пристальное внимание ученых: что куркума делает с кишечником и печенью
Красота и здоровье
Оспа обезьян добралась до Подмосковья: что мешает вирусу массово распространяться в России
Туризм
Мировое признание достигнуто: Малайзия ворвалась в престижный перечень мест силы следующего года
Туризм
Исчезающее наследие предков: в глуши Кералы возродили производство гигантских судов без чертежей
Отбивные с корочкой, а внутри сочные: что помогает свинине не пересохнуть после сковороды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet