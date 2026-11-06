Флагманские замашки без флагманской цены: чем новый седан BYD удивил покупателей в Китае

BYD вывел на рынок второе поколение седана Seal 07, предложив пять комплектаций по цене от 139 900 до 172 900 юаней (примерно 1,7-2,1 млн рублей по текущему курсу). Это не флагман, но модель, которая максимально близко подходит к нему по духу и визуальным решениям.

Внешность Seal 07 во многом заимствует эстетику более дорогого Seal 08: агрессивная оптика, отсутствие классической решетки радиатора и общая стремительность линий. Одной из ключевых деталей стал лидар на крыше — сердце системы God's Eye B, которая позволяет автомобилю работать в режиме Navigate On Autopilot (NOA). Сбоку седан выглядит динамично за счет "заваленной" задней стойки и полускрытых ручек, а сзади доминирует массивный бампер и стильный монофонарь.

Разница в габаритах и прагматика пространства

Выбор силовой установки здесь напрямую влияет на физические параметры автомобиля. Электрическая версия компактнее: 4995x1910x1495 мм при колесной базе 2900 мм. Гибрид же заметно крупнее — 5080x1960x1495 мм с межступичным расстоянием 2960 мм. Интересно, что несмотря на большие габариты, багажный объем у гибрида чуть меньше (595 литров против 618 литров у электрокара, включая передний отсек).

Интерьер: между технологиями и уютом

Салон построен вокруг многоуровневой передней панели и центрального экрана, который превратили в интерактивную базу: благодаря магнитным разъемам на него можно крепить различные аксессуары. Для водителя предусмотрены виртуальная приборная панель и классический трехспицевый руль. В центральном тоннеле сосредоточены практичные решения: две ниши для смартфонов, физические кнопки и полноценный вещевой бокс под подлокотником.

Список опций напоминает перечень желаний для бизнес-класса: аудиосистема из 20 динамиков, проекционный экран, холодильник с функциями охлаждения и подогрева, а также массаж, вентиляция и подогрев всех сидений. В топовых версиях появляются передние кресла с функцией "нулевой гравитации", система караоке и виртуальный компаньон Diva.

Технический компромисс и динамика

Покупателю предстоит выбрать между бескомпромиссным электричеством и гибкостью гибрида:

Электроверсия: задний привод, один мотор на 333 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, максимальная скорость достигает 240 км/ч. Батарея емкостью 76,7 кВт·ч обещает запас хода в 775 км (CLTC), а главное — возможность зарядиться с 10% до 97% всего за девять минут.

задний привод, один мотор на 333 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, максимальная скорость достигает 240 км/ч. Батарея емкостью 76,7 кВт·ч обещает запас хода в 775 км (CLTC), а главное — возможность зарядиться с 10% до 97% всего за девять минут. Гибрид (DM-i): передний привод, связка из 1,5-литрового турбомотора (156 л. с.) и электродвигателя (218 л. с.). Здесь динамика скромнее: 7,7 секунды до "сотки" и предел скорости в 190 км/ч. Батарея на 38 кВт·ч позволяет проехать до 330 км чисто на электричестве.

Особое внимание уделено управляемости. Спереди установлена двухрычажная подвеска, сзади — пятирычажная. Даже базовые версии получили интеллектуальный демпфинг DiSus-C, а в старших комплектациях доступна магнитореологическая система DiSus-M. Эта технология, корректирующая поведение кузова в реальном времени, до этого была привилегией более элитарных брендов Denza и Fang Cheng Bao.