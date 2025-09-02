Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Август 2025 года стал для китайского автопроизводителя BYD по-настоящему рекордным. Компания отчиталась о результатах, которые демонстрируют уверенный рост не только на домашнем рынке, но и за его пределами.

Рывок на внутреннем рынке

За месяц бренд реализовал 373 626 автомобилей, что позволило довести общий объём продаж с января по август до 2,86 млн машин. По сравнению с прошлым годом это плюс 23%. Особенно заметен рост именно в сегменте электромобилей и гибридов: их производство за восемь месяцев достигло 2,81 млн единиц, прибавив 21%. Такой результат подтверждает устойчивый спрос на экологичный транспорт внутри Китая, где государство активно поддерживает переход к "зелёной" мобильности.

Экспортные достижения

Не менее впечатляюще выглядят международные показатели. В августе компания отправила за рубеж 80 464 автомобиля — это почти в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Рост составил 146%, и он стал одним из ключевых факторов, укрепивших позиции бренда в мировом рейтинге производителей электромобилей. Секрет успеха — в комбинации конкурентных цен, широкой продуктовой линейки и стратегических поставок на рынки, где активно растёт спрос на электротранспорт.

Лидеры продаж

Основу бизнеса BYD по-прежнему формируют серии Dynasty и Ocean. Эти массовые линейки обеспечили компании 342 838 реализованных машин в августе. Они рассчитаны на широкий круг покупателей и занимают средний ценовой сегмент, что делает их особенно привлекательными на фоне глобального удорожания автомобилей.

Премиальные марки

На втором плане остаются бренды Fangchengbao, Denza и Yangwang, но и здесь видны интересные тенденции. Fangchengbao, ориентированный на любителей внедорожников, показал результат в 16 265 машин. Denza, представляющий дорогой сегмент, нашёл покупателей для 11 993 автомобилей.

Самыми скромными оказались показатели люксового бренда Yangwang. Его суперкара, цена которого превышает миллион юаней, за месяц купили всего 405 человек. Однако для такого узкого и эксклюзивного сегмента подобные результаты вполне ожидаемы и отражают специфику рынка.