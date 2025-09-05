Первый раз за три года: прибыль BYD рухнула вместе с продажами

Китайская автомобильная промышленность, долгое время поддерживаемая государственными субсидиями, столкнулась с серьёзным кризисом перепроизводства. Наиболее яркий пример — концерн BYD, крупнейший автопроизводитель страны, чьи финансовые показатели впервые за три года пошли вниз.

Падение продаж и прибыли

По данным Reuters, прибыль BYD во втором квартале 2025 года снизилась впервые за более чем три года. Кроме того, июль стал третьим подряд месяцем падения продаж. Компания изначально планировала реализовать 5,5 млн автомобилей только на внутреннем рынке, но сейчас прогноз показывает отставание более чем на миллион машин.

Причина кризиса — избыток автомобилей

Многолетние субсидии позволили китайским компаниям наладить массовый выпуск доступных машин. Но спрос внутри страны не успевает за производством. В итоге склады переполнены, а производители вынуждены снижать цены и активно экспортировать избыток машин.

Важно, что речь идёт не только об электрокарах: значительную часть экспортируемого автопарка составляют модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Основные направления поставок — Россия, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Тревожные сигналы

BYD и ряд других автопроизводителей недавно подписали соглашение о своевременных выплатах поставщикам. Этот шаг свидетельствует о напряжённости в отрасли: рост долгов и кассовые разрывы могут привести к сбоям в цепочках поставок.

Итог

Модель бурного развития китайского автопрома за счёт субсидий столкнулась с реальностью — автомобилей выпускается больше, чем рынок способен поглотить. Даже лидер рынка BYD фиксирует падение прибыли и вынужден бороться с избытком машин, что усиливает ценовую войну и создаёт риски для всей отрасли.