Китайский гибрид, который обошёл всех: почему Leopard 5 стал новым лидером рынка

Казалось бы, в сегменте гибридных внедорожников в Китае конкуренция сегодня невероятно высока, но в первой половине 2025 года именно BYD Leopard 5 смог вырваться в лидеры. Модель уверенно заняла первое место по продажам среди подключаемых гибридов в ценовом диапазоне от 200 000 до 300 000 юаней (примерно 2,2-3,3 млн рублей), оставив позади именитых соперников.

Обновлённая версия с умными функциями

В феврале 2025 года линейка пополнилась модификацией Leopard 5 Smart Drive. Её легко узнать по лазерному лидару, установленному на крыше, и характерным синим подсветкам на боковых зеркалах. Но главное новшество — голосовой помощник с искусственным интеллектом, который позволяет управлять множеством функций автомобиля.

Leopard 5 относится к категории "умных" гибридов с полным приводом. Габариты впечатляют: длина — 4,93 м, ширина — 1,97 м, высота — 1,92 м, а колесная база достигает 2,8 м.

Комфорт и технологии внутри

Салон выполнен в фирменном стиле AI-интерьера, а интеграция с HUAWEI HiCar позволяет выводить приложения смартфона прямо на экраны автомобиля. Оснащение больше напоминает список возможностей премиального бизнес-джета:

холодильник с функцией подогрева объёмом 4,5 л;

пять экранов — от 12,3-дюймовой панели приборов до 50-дюймового проекционного HUD;

мультимедиа для переднего пассажира;

зеркала с видеопотоком;

кресла из кожи Nappa с вентиляцией, подогревом и массажем;

акустика Devialet.

Отдельного упоминания заслуживает система автономного вождения Huawei ADS 3.0. Она умеет не только парковаться в самых тесных пространствах, но и самостоятельно подъезжать к водителю по вызову.

Динамика и внедорожный потенциал

Силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л. с., передний электромотор на 272 л. с. и задний на 387 л. с. Все версии Leopard 5 оборудованы блокировкой заднего дифференциала, а в более дорогих комплектациях есть и передняя блокировка, поддержка пониженной передачи, а также фирменный режим "разворота на месте".

Для топовой версии предусмотрена гидравлическая система контроля кренов, что заметно повышает устойчивость на трассе и проходимость на бездорожье.