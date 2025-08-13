Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BYD Leopard 5
BYD Leopard 5
© commons.wikimedia.org by Nissangeniss is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:09

Китайский гибрид, который обошёл всех: почему Leopard 5 стал новым лидером рынка

BYD Leopard 5 стал лидером продаж гибридных внедорожников в Китае в первой половине 2025 года

Казалось бы, в сегменте гибридных внедорожников в Китае конкуренция сегодня невероятно высока, но в первой половине 2025 года именно BYD Leopard 5 смог вырваться в лидеры. Модель уверенно заняла первое место по продажам среди подключаемых гибридов в ценовом диапазоне от 200 000 до 300 000 юаней (примерно 2,2-3,3 млн рублей), оставив позади именитых соперников.

Обновлённая версия с умными функциями

В феврале 2025 года линейка пополнилась модификацией Leopard 5 Smart Drive. Её легко узнать по лазерному лидару, установленному на крыше, и характерным синим подсветкам на боковых зеркалах. Но главное новшество — голосовой помощник с искусственным интеллектом, который позволяет управлять множеством функций автомобиля.

Leopard 5 относится к категории "умных" гибридов с полным приводом. Габариты впечатляют: длина — 4,93 м, ширина — 1,97 м, высота — 1,92 м, а колесная база достигает 2,8 м.

Комфорт и технологии внутри

Салон выполнен в фирменном стиле AI-интерьера, а интеграция с HUAWEI HiCar позволяет выводить приложения смартфона прямо на экраны автомобиля. Оснащение больше напоминает список возможностей премиального бизнес-джета:

  • холодильник с функцией подогрева объёмом 4,5 л;

  • пять экранов — от 12,3-дюймовой панели приборов до 50-дюймового проекционного HUD;

  • мультимедиа для переднего пассажира;

  • зеркала с видеопотоком;

  • кресла из кожи Nappa с вентиляцией, подогревом и массажем;

  • акустика Devialet.

Отдельного упоминания заслуживает система автономного вождения Huawei ADS 3.0. Она умеет не только парковаться в самых тесных пространствах, но и самостоятельно подъезжать к водителю по вызову.

Динамика и внедорожный потенциал

Силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л. с., передний электромотор на 272 л. с. и задний на 387 л. с. Все версии Leopard 5 оборудованы блокировкой заднего дифференциала, а в более дорогих комплектациях есть и передняя блокировка, поддержка пониженной передачи, а также фирменный режим "разворота на месте".

Для топовой версии предусмотрена гидравлическая система контроля кренов, что заметно повышает устойчивость на трассе и проходимость на бездорожье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД разъяснило стратегию по праворульным авто — обсуждаются адаптация и безопасность сегодня в 11:25

Пугают запретом, а речь о просвещении: что происходит с правым рулем в России

МВД опровергло слухи о запрете праворульных автомобилей в России. Ведомство уточнило, что изменения коснутся повышения безопасности и адаптации таких машин к дорожной инфраструктуре.

Читать полностью » Минздрав уточнил условия допуска к вождению при аутизме, эпилепсии и нарушениях зрения сегодня в 10:16

Есть диагноз, но всё под контролем? Как получить права при ограничениях

Обновлён список медпротивопоказаний к вождению: что изменилось, кто не сможет получить права, а кому можно — при соблюдении условий. Все нюансы — от врачей и Минздрава.

Читать полностью » В Китае стартовали продажи Volkswagen Tiguan L 300TSI стоимостью около 2 млн рублей сегодня в 9:14

Volkswagen представил Tiguan L по цене бюджетного седана — но есть нюанс

Самая доступная версия Volkswagen Tiguan L 300TSI вышла в Китае за 2 млн рублей — узнайте, чем она отличается от дорогих модификаций.

Читать полностью » В 2025 году минимальный КБМ чаще всего фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Приморье — bip.ru сегодня в 9:11

Регионы, где аварий почти нет, экономят на ОСАГО в разы — список удивит

Москва, Петербург и Приморье возглавили рейтинг безаварийных водителей в 2025 году, а Татарстан оказался в числе регионов с самым высоким КБМ.

Читать полностью » В Аргентине продажи импортных машин превысили местные впервые за последние годы сегодня в 8:27

Автомобильный рынок Аргентины перевернулся — иномарки взяли верх

Импортные автомобили впервые обогнали местные по продажам в Аргентине. Кто занял лидерские позиции и как это меняет рынок?

Читать полностью » GAC разработала генератор Xingyuan для устранения провалов мощности гибридов сегодня в 8:10

Гибриды перестанут "задыхаться" на пустой батарее: Китай готовит технологию без провалов мощности

GAC готовит технологию, которая сохранит мощность гибрида даже при разряженной батарее. Первым её опробует Hyptec HL в версии EREV.

Читать полностью » Дубай внедрил систему Data Drive для прогнозирования заторов в реальном времени — RTA сегодня в 7:14

Технология из Дубая обещает избавить горожан от вечных пробок

Дубай запустил цифровую платформу, которая анализирует дорожную ситуацию в реальном времени и помогает предсказывать заторы, меняя подход к управлению трафиком.

Читать полностью » Вице-президент Toyota сообщил о разработке универсального двигателя для всех типов транспорта сегодня в 7:06

Toyota замахнулась на невозможное: один мотор для бензина, электричества и водорода

Toyota создаёт новое поколение ДВС, которые смогут работать в гибридах, электромобилях и даже водородных авто, открывая путь к универсальным силовым установкам.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как отбелить бельё без вреда: простой и эффективный метод с использованием соды
Садоводство

Депутат Чаплин: переделка жилого дома в баню требует согласования с властями
Наука и технологии

Археологи обнаружили следы жизни в Помпеях спустя 400 лет после извержения Везувия
Туризм

Тренды отдыха: глэмпинг, баннинг и монастыринг становятся альтернативой пляжному туру
Спорт и фитнес

Названы три самых популярных добавки для спорта — мнение главы фитнес-сообщества
Питомцы

Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак
Авто и мото

Toyota добавила шесть подушек безопасности во все версии Urban Cruiser Taisor 2026 в Индии
Питомцы

Пять пород собак, чья любовь к человеку не знает границ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru