Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:36

Гибриды BYD получили апгрейд, после которого заправки станут скучать по клиентам

BYD анонсировала обновление, которое уменьшает расход топлива при разряженной батарее

Компания BYD продолжает задавать темп на рынке гибридных автомобилей. В середине октября производитель объявил о масштабном обновлении своей фирменной технологии DM пятого поколения. Новое обновление по воздуху (OTA) позволит снизить расход топлива при разряженной батарее сразу на 10% — до уровня 2,6 литра на 100 километров.

Что изменится после обновления

Компания пояснила, что новая прошивка улучшает взаимодействие всех узлов гибридной системы. Искусственный интеллект анализирует в реальном времени параметры двигателя, батареи и электромоторов, чтобы добиться максимальной эффективности. Результат — меньше ненужных потерь энергии, плавная работа трансмиссии и заметное снижение расхода топлива.

"Расход топлива при разряженной батарее снизится ещё на 10% и составит всего 2,6 литра на 100 км", — заявили представители BYD.

По данным компании, работа над алгоритмом велась с использованием огромной базы реальных данных: было проанализировано более 1,8 миллиона сценариев эксплуатации автомобилей в разных условиях — от городских пробок до загородных трасс.

Благодаря этому обновлению водитель сможет ощутить эффект сразу после установки: улучшенная логика работы активируется автоматически, без необходимости самостоятельных действий.

Первые модели с новой технологией

Первыми получить обновление смогут модели Qin L DM-i и Seal 06 DM-i — современные гибриды с интеллектуальными функциями вождения. Их выпуск запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Другие модели, оснащённые технологией OTA, получат обновление чуть позже, о чём компания сообщит отдельно.

BYD подчеркнула, что каждое поколение её гибридных систем отличается не только программными, но и аппаратными инновациями. Поэтому владельцы машин с технологией DM четвёртого поколения пока не смогут установить обновление. В августе компания упоминала, что рассматривает возможность адаптации некоторых функций для предыдущих моделей, однако решение ещё не принято.

Сравнение поколений BYD DM

Показатель DM 4-го поколения DM 5-го поколения (с OTA)
Средний расход топлива 3,0-3,2 л/100 км 2,6 л/100 км
Интеллектуальное управление двигателем ограниченное улучшенный ИИ-алгоритм
Возможность OTA-обновлений частичная полная
Производительность батареи стандартная адаптивная, с оптимизацией под условия
Совместимость с предыдущими моделями высокая ограниченная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование обновлений программного обеспечения.

  • Последствие: повышенный расход топлива и снижение ресурса батареи.

  • Альтернатива: установка официальных OTA-обновлений, рекомендованных производителем.

Аналогичный подход сегодня применяют и другие бренды — например, Toyota, Lexus и Honda, но BYD делает ставку именно на комплексную цифровизацию управления гибридной системой.

Плюсы и минусы OTA-обновления

Плюсы Минусы
Снижение расхода топлива до 2,6 л Не поддерживается на старых моделях
Улучшение динамики и плавности хода Требуется стабильное интернет-соединение
Повышение срока службы батареи Временное недоступие обновлений в некоторых регионах
Безопасность — обновления от производителя Возможны редкие сбои при установке

Мифы и правда

Миф: OTA-обновления могут повредить батарею.
Правда: прошивки проходят многократные испытания и проверяются на безопасность перед выпуском.

Миф: после обновления автомобиль теряет гарантию.
Правда: официальные OTA не влияют на гарантийные обязательства.

Миф: экономия топлива достигается только на новых авто.
Правда: обновление оптимизирует работу двигателя, поэтому эффект заметен и на уже эксплуатируемых моделях.

Исторический контекст

BYD начала развитие своей гибридной технологии Dual Mode (DM) ещё в 2008 году. За это время компания прошла путь от первых экспериментальных моделей до полноценной линейки электрифицированных автомобилей, став мировым лидером по продажам гибридов.

Пятое поколение DM — это не просто эволюция, а результат многолетних инвестиций в НИОКР и искусственный интеллект. По данным аналитиков, уже к 2026 году BYD планирует увеличить долю гибридных и электрических машин до 70% от общего объёма производства.

