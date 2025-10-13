Гибриды BYD получили апгрейд, после которого заправки станут скучать по клиентам
Компания BYD продолжает задавать темп на рынке гибридных автомобилей. В середине октября производитель объявил о масштабном обновлении своей фирменной технологии DM пятого поколения. Новое обновление по воздуху (OTA) позволит снизить расход топлива при разряженной батарее сразу на 10% — до уровня 2,6 литра на 100 километров.
Что изменится после обновления
Компания пояснила, что новая прошивка улучшает взаимодействие всех узлов гибридной системы. Искусственный интеллект анализирует в реальном времени параметры двигателя, батареи и электромоторов, чтобы добиться максимальной эффективности. Результат — меньше ненужных потерь энергии, плавная работа трансмиссии и заметное снижение расхода топлива.
"Расход топлива при разряженной батарее снизится ещё на 10% и составит всего 2,6 литра на 100 км", — заявили представители BYD.
По данным компании, работа над алгоритмом велась с использованием огромной базы реальных данных: было проанализировано более 1,8 миллиона сценариев эксплуатации автомобилей в разных условиях — от городских пробок до загородных трасс.
Благодаря этому обновлению водитель сможет ощутить эффект сразу после установки: улучшенная логика работы активируется автоматически, без необходимости самостоятельных действий.
Первые модели с новой технологией
Первыми получить обновление смогут модели Qin L DM-i и Seal 06 DM-i — современные гибриды с интеллектуальными функциями вождения. Их выпуск запланирован на четвертый квартал 2025 года.
Другие модели, оснащённые технологией OTA, получат обновление чуть позже, о чём компания сообщит отдельно.
BYD подчеркнула, что каждое поколение её гибридных систем отличается не только программными, но и аппаратными инновациями. Поэтому владельцы машин с технологией DM четвёртого поколения пока не смогут установить обновление. В августе компания упоминала, что рассматривает возможность адаптации некоторых функций для предыдущих моделей, однако решение ещё не принято.
Сравнение поколений BYD DM
|Показатель
|DM 4-го поколения
|DM 5-го поколения (с OTA)
|Средний расход топлива
|3,0-3,2 л/100 км
|2,6 л/100 км
|Интеллектуальное управление двигателем
|ограниченное
|улучшенный ИИ-алгоритм
|Возможность OTA-обновлений
|частичная
|полная
|Производительность батареи
|стандартная
|адаптивная, с оптимизацией под условия
|Совместимость с предыдущими моделями
|высокая
|ограниченная
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование обновлений программного обеспечения.
-
Последствие: повышенный расход топлива и снижение ресурса батареи.
-
Альтернатива: установка официальных OTA-обновлений, рекомендованных производителем.
Аналогичный подход сегодня применяют и другие бренды — например, Toyota, Lexus и Honda, но BYD делает ставку именно на комплексную цифровизацию управления гибридной системой.
Плюсы и минусы OTA-обновления
|Плюсы
|Минусы
|Снижение расхода топлива до 2,6 л
|Не поддерживается на старых моделях
|Улучшение динамики и плавности хода
|Требуется стабильное интернет-соединение
|Повышение срока службы батареи
|Временное недоступие обновлений в некоторых регионах
|Безопасность — обновления от производителя
|Возможны редкие сбои при установке
Мифы и правда
Миф: OTA-обновления могут повредить батарею.
Правда: прошивки проходят многократные испытания и проверяются на безопасность перед выпуском.
Миф: после обновления автомобиль теряет гарантию.
Правда: официальные OTA не влияют на гарантийные обязательства.
Миф: экономия топлива достигается только на новых авто.
Правда: обновление оптимизирует работу двигателя, поэтому эффект заметен и на уже эксплуатируемых моделях.
Исторический контекст
BYD начала развитие своей гибридной технологии Dual Mode (DM) ещё в 2008 году. За это время компания прошла путь от первых экспериментальных моделей до полноценной линейки электрифицированных автомобилей, став мировым лидером по продажам гибридов.
Пятое поколение DM — это не просто эволюция, а результат многолетних инвестиций в НИОКР и искусственный интеллект. По данным аналитиков, уже к 2026 году BYD планирует увеличить долю гибридных и электрических машин до 70% от общего объёма производства.
