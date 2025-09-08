Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Немцы и японцы нервничают: премиальный бренд BYD подбирается к их трону

BYD запустит производство электромобилей в Венгрии и Турции к 2026 году

За последние годы китайская компания BYD стала одним из символов стремительного наступления Поднебесной на мировой рынок электромобилей. Теперь автопроизводитель намерен закрепиться и в Европе, сделав ставку не только на электрокары, но и на гибридные модели, которые, по прогнозам, в ближайшее время обгонят по популярности чисто электрические машины.

Заводы в Венгрии и Турции

BYD уже в этом году запускает производство в Венгрии, а к 2026-му планирует открыть предприятие и в Турции. Такое решение продиктовано не только желанием приблизиться к европейскому покупателю, но и необходимостью соответствовать местным стандартам. Локализация производства позволит компании быстрее реагировать на изменения рынка и гибко адаптироваться к спросу.

Гибриды как основной драйвер

На автосалоне в Мюнхене вице-президент BYD Ли Кэ рассказала, что компания видит особый потенциал именно в подключаемых гибридах. Эти автомобили сочетают возможность подзарядки от электросети с привычным бензиновым двигателем, что снимает главные опасения европейских автовладельцев — ограниченный запас хода и нехватку зарядной инфраструктуры.

"Именно такие автомобили сейчас становятся драйвером продаж бренда в Европе", — заявила вице-президент BYD Ли Кэ.

Показательный пример — рынок Великобритании, где самой популярной моделью компании стала именно гибридная версия. В ближайшие шесть месяцев производитель представит в Европе ещё три-четыре новых автомобиля с подобными установками.

Прогнозы и ожидания

По оценке руководства BYD, уже в течение года-двух гибридные модели смогут обогнать по продажам чисто электрические. Для европейского рынка, где инфраструктура пока развивается неравномерно, это может стать ключевым фактором. Покупатели получают возможность ездить на электротяге в городе и не беспокоиться о дальних поездках.

Премиальный сегмент — к 2027 году

Компания не ограничивается массовым сегментом. К 2027 году в Европе должен появиться премиальный бренд BYD, который будет конкурировать с признанными производителями из Германии и Японии. Эксперты считают, что успех в этом направлении станет показателем зрелости компании на мировом рынке.

Позиции в Китае и глобальные амбиции

Несмотря на то что в Китае доля BYD немного снизилась и стабилизировалась, концерн по-прежнему сохраняет лидерство. Продажи в стране и за её пределами продолжают расти двузначными темпами. Основной прирост в 2025 году ожидается именно за счёт зарубежных рынков, и Европа играет здесь ключевую роль.

