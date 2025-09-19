Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BYD Seal 06
BYD Seal 06
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Китайский гибрид, о котором будут спорить: фантастический запас хода стал реальностью

BYD представила гибрид Seal 6 DM-i с запасом хода 1455 км по WLTP

BYD представила модель, которая меняет представление о том, каким может быть гибридный автомобиль. Seal 6 DM-i способен проехать почти полторы тысячи километров на одном заезде — показатель, до недавнего времени казавшийся фантастикой даже для дизельных машин. Новинка доступна в кузове седан и универсал, объединяя комфорт, современный дизайн и технологичность.

Технология "двойного двигателя"

Аббревиатура DM в названии расшифровывается как "Dual Motor" — двойной двигатель. В отличие от классических подключаемых гибридов, где акцент делается на ДВС, инженеры BYD поставили во главу угла электропривод. Бензиновый мотор здесь лишь дополняет работу электрического, позволяя сохранить высокий запас хода и снизить расход топлива.

Установленный двигатель внутреннего сгорания — это компактный 1,5-литровый агрегат собственной разработки BYD, отличающийся экономичностью. На электротяге Seal 6 DM-i проходит свыше 100 километров, а совокупный запас хода по циклу WLTP достигает 1455 километров. В реальных условиях этот результат уже был подтверждён тест-драйвами.

Комфорт и впечатления от езды

По ощущениям Seal 6 DM-i ведёт себя как полноценный электромобиль. Движение сопровождается тишиной, а плавность хода подчеркивается отличной шумоизоляцией. Даже на трамвайных путях и дорожных стыках машина сохраняет собранность, без скрипов и дребезжания.

Внутри салон встречает простором: пассажирам хватает места над головой и в плечах, особенно в универсале. Материалы отделки приятны на ощупь, лишь небольшие элементы центральной консоли выполнены из простого пластика. Удобное управление обеспечивает селектор передач на рулевой колонке — его логика напоминает Tesla и Mercedes.

Современные мультимедиа

Ранее китайские автомобили критиковали за "тормозные" мультимедийные системы. Сегодня ситуация изменилась: интерфейс Seal 6 загружается за секунды, а переключение между приложениями происходит без задержек. Чёткая графика и контрастные цвета делают меню удобным для чтения.

В топовой комплектации установлен дисплей диагональю 15,6 дюйма. Однако экран перед водителем некоторым может показаться слишком маленьким — символы не всегда удобно воспринимать на ходу.

Версии и оснащение

Seal 6 DM-i предлагается в двух вариантах:

  • Boost - 185 л. с., 12-дюймовый экран, аудиосистема на 6 динамиков, запас хода до 1350 км. Цена — около 13,37 млн форинтов.

  • Comfort - 212 л. с., экран 15,6 дюйма, запас хода 1455 км, быстрая зарядка с 30 до 80 % за 23 минуты. Стоимость — на два миллиона дороже.

Обе версии поддерживают функцию V2L, позволяющую использовать автомобиль как источник питания для внешних приборов — например, для микроволновки или освещения в походных условиях.

Сравнение

Параметр Boost Comfort
Мощность 185 л. с. 212 л. с.
Запас хода (WLTP) 1350 км 1455 км
Экран мультимедиа 12 дюймов 15,6 дюйма
Быстрая зарядка DC Нет 30-80 % за 23 минуты
Цена 13,37 млн форинтов 15,37 млн форинтов

Советы шаг за шагом

  1. Для городских поездок заряжайте аккумулятор ежедневно — этого хватит, чтобы обходиться почти без бензина.

  2. В дальних поездках планируйте заправки реже: совокупный запас хода позволяет преодолевать расстояния до 1500 км.

  3. Используйте функцию V2L на отдыхе — это удобно для зарядки ноутбуков или работы электроинструментов.

  4. Подбирайте комплектацию под задачи: Boost — рациональный вариант для города, Comfort — для тех, кто часто путешествует.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать зарядку от сети → перерасход топлива → регулярная ночная подзарядка от бытовой розетки.

  • Неправильный выбор комплектации → переплата или нехватка функций → анализ потребностей перед покупкой.

  • Экономия на аксессуарах → дискомфорт при эксплуатации → использование фирменных ковриков и зарядных устройств.

А что если…

Что будет, если использовать Seal 6 DM-i только как электромобиль? При регулярной подзарядке он способен закрывать повседневные маршруты до 100-120 км без участия бензинового двигателя. Таким образом, владелец получает почти полноценный электрокар, но без страха остаться без энергии в дороге.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Огромный запас хода Небольшой дисплей перед водителем
Комфорт и тишина как у электромобиля Более дорогая Comfort-комплектация
Функция V2L для внешних устройств Дешёвый пластик в отдельных зонах
Быстрая зарядка (Comfort) Не самый широкий выбор версий

FAQ

Как выбрать комплектацию Seal 6 DM-i?
Если вы чаще ездите в городе, достаточно версии Boost. Для дальних путешествий лучше взять Comfort.

Сколько стоит новый Seal 6 DM-i?
Цена варьируется от 13,37 до 15,37 млн форинтов в зависимости от комплектации.

Что лучше — BYD Seal 6 или классический электромобиль?
Seal 6 выигрывает в универсальности: можно ездить как на электромобиле, но при этом всегда есть подстраховка в виде бензинового двигателя.

Мифы и правда

  • Миф: гибриды экономичны только в городе.

  • Правда: Seal 6 DM-i показывает отличные результаты и на трассе благодаря экономичному ДВС.

  • Миф: китайские мультимедиа медленные.

  • Правда: новые системы BYD работают быстро и без зависаний.

  • Миф: гибриды не подходят для кемпинга.

  • Правда: функция V2L позволяет питать бытовые приборы в полевых условиях.

3 интересных факта

  1. Seal 6 DM-i может питать внешние устройства мощностью до 3,3 кВт.

  2. Универсал в линейке BYD — редкость, и он получил наибольшую популярность в Европе.

  3. Аккумулятор использует фирменную технологию Blade Battery с повышенной безопасностью.

Исторический контекст

Компания BYD начала выпускать автомобили в 2003 году, а до этого занималась исключительно аккумуляторами. Ставка на электрификацию оказалась успешной: уже в 2022 году производитель обогнал Tesla по объёмам продаж гибридов и электромобилей в Китае. Seal 6 DM-i — прямое продолжение этой стратегии.

