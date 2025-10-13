Хит продержался всего четыре года: почему BYD решила "убить" самый популярный кроссовер

Компания BYD завершает производство одного из своих самых успешных кроссоверов — Song Plus. Эта модель, впервые представленная в 2021 году, стала настоящим хитом не только на домашнем рынке, но и за его пределами. За четыре года автомобиль разошёлся тиражом более 1,57 миллиона экземпляров, став символом перехода марки от гибридов к полностью электрическому будущему.

Конец успешной эпохи

BYD Song Plus считался золотой серединой в линейке марки: достаточно просторный, экономичный и при этом доступный. Он сочетал в себе проверенные технологии BYD и комфорт семейного автомобиля среднего класса. Однако время не стоит на месте. Компания решила сделать ставку на новое поколение — Sealion 06, который вобрал в себя передовые инженерные решения и свежий дизайн.

По данным портала carnewschina. com, производство Song Plus постепенно сворачивается на китайских заводах. Оставшиеся партии будут реализованы до конца года, после чего конвейер полностью перейдёт на выпуск Sealion 06.

Почему BYD заменила Song Plus

Решение производителя объясняется стремлением укрепить позиции в сегменте "умных" кроссоверов. В отличие от Song Plus, новая модель ориентирована на цифровизацию и расширенные функции автономного вождения. Sealion 06 стал частью новой продуктовой философии BYD — акцент на интеллектуальных системах, электрификации и премиальном уровне комфорта даже в массовом классе.

Сравнение: Song Plus vs Sealion 06

Параметр BYD Song Plus BYD Sealion 06 Год запуска 2021 2025 Тип привода гибрид/электро гибрид (DM-i) / электро (EV) Мощность до 215 л. с. 215-490 л. с. Батарея до 71,8 кВт⋅ч до 82 кВт⋅ч Запас хода (EV) 520 км до 605 км Габариты (мм) 4705x1890x1680 4810x1920x1675 Колёсная база 2765 2820 Автопилот базовый God's Eye (12 камер, 5 радаров, 12 датчиков)

Что предлагает новая модель

Новый Sealion 06 доступен сразу в двух версиях: электрической (EV) и гибридной (DM-i). Электромобиль оснащается одним или двумя моторами мощностью 228, 241 либо 490 л. с. В топовой версии реализован полный привод, где передний и задний электродвигатели работают синхронно, обеспечивая разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Гибридная модификация получила 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором, а совокупная мощность системы достигает 215 л. с. В режиме EV-гибрид автомобиль может проехать до 110 км без включения ДВС — этого достаточно для ежедневных городских поездок.

Интерьер и технологии

В салоне установлена цифровая приборная панель, мультируль, беспроводная зарядка и фирменная мультимедийная система DiLink. Ключевое отличие — комплекс God's Eye ("Глаз Бога"). Он способен брать на себя управление при движении по скоростным трассам до 130 км/ч.

Советы: как выбрать между Song Plus и Sealion 06

Если важна цена — выбирайте Song Plus из складских запасов: модель постепенно уходит, и дилеры предлагают выгодные условия распродажи. Если ищете технологии будущего — Sealion 06 станет лучшим выбором. Он безопаснее, экономичнее и "умнее". Для городского режима — гибрид DM-i обеспечивает плавность и низкий расход. Для дальних поездок — полностью электрическая EV-версия обеспечит максимум комфорта и бесшумности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать авто только по мощности.

Последствие: увеличенный расход и меньший запас хода.

Альтернатива: оцените баланс двигателя и типа привода — Sealion 06 DM-i предлагает оптимум.

Ошибка: экономить на версии без систем помощи водителю.

Последствие: сниженная безопасность.

Альтернатива: брать комплектацию с пакетом God's Eye.

Ошибка: игнорировать инфраструктуру зарядных станций.

Последствие: сложности с эксплуатацией EV-версии.

Альтернатива: гибрид DM-i — промежуточное решение до развития сети зарядок.

А что если Song Plus вернётся?

BYD известна тем, что часто возвращает популярные модели в новом облике. Не исключено, что через несколько лет Song Plus может появиться вновь — например, в виде полностью электрического купе-SUV. Однако пока ставка компании сделана на Sealion 06 и будущие модели семейства Dynasty.

Плюсы и минусы Sealion 06

Плюсы Минусы Современный дизайн Более высокая цена Интеллектуальная система вождения Не везде доступна быстрая зарядка Просторный салон и улучшенная шумоизоляция Более сложное обслуживание Улучшенная аэродинамика Ограниченная поставка первых партий Версия DM-i как альтернатива чистому EV Сложность выбора оптимальной конфигурации

Часто задаваемые вопросы

— Какова цена Sealion 06 в Китае?

Начальная стоимость составляет около 180 тысяч юаней (≈2,2 млн рублей).

— Когда модель появится в России?

По информации дилеров, поставки ожидаются в 2026 году через параллельный импорт.

— Что лучше — DM-i или EV?

Если у вас есть доступ к зарядной инфраструктуре, EV-версия обеспечит максимальную экономию. DM-i же более универсальна.

— Подходит ли Sealion 06 для зимы?

Да, BYD оснащает модель термоменеджментом батареи и подогревом аккумулятора.

— Есть ли гарантия на батарею?

Гарантия составляет 8 лет или 200 000 км пробега.

Мифы и правда

Миф: гибриды быстро теряют мощность с годами.

Правда: современные DM-i системы BYD сохраняют эффективность до 10 лет благодаря интеллектуальному управлению зарядом.

Миф: электромобили сложнее обслуживать.

Правда: у EV меньше изнашиваемых деталей, а плановое ТО обходится дешевле.

Миф: автопилот опасен.

Правда: системы, подобные God's Eye, проходят сертификацию и работают только при безопасных условиях.

3 интересных факта

• BYD — крупнейший производитель электромобилей в мире, опередивший Tesla в 2023 году.

• Каждая батарея BYD производится собственной компанией FinDreams, что снижает зависимость от внешних поставщиков.

• Название Sealion переводится как "морской лев" — символ уверенности и силы бренда в океане мирового рынка.

Исторический контекст

Серия Song появилась в 2015 году и стала одной из ключевых в стратегии "Dynasty". За десять лет модель прошла путь от классического бензинового SUV до передового гибрида и, наконец, уступила место новому поколению электрических кроссоверов Sealion. Этот шаг показывает, что BYD окончательно делает ставку на полную электрификацию и интеллектуальные технологии, способные конкурировать с Tesla и Geely Galaxy.