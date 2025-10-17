Мечты перегрелись: как у самого большого производителя электрокаров вспыхнула проблема с батареями
Китайский автогигант BYD, крупнейший производитель электромобилей в мире, объявил о крупнейшем отзыве в своей истории — под сервисную кампанию попали более 115 тысяч автомобилей. Решение связано с выявленными дефектами конструкции, которые, как уточняют в компании, в редких случаях могут привести к возгоранию. Кроме того, некоторые аккумуляторные блоки могут терять мощность, что влияет на эффективность и безопасность эксплуатации.
Что известно о причинах отзыва
Поводом для масштабной проверки послужило заключение Государственного управления по рыночному регулированию КНР (SAMR). Ведомство провело технический аудит нескольких моделей BYD и выявило возможные риски, связанные с перегревом узлов и нестабильной работой батарейных систем.
После проверки BYD согласилась с рекомендациями регулятора и объявила добровольный отзыв 77,2 тысячи полностью электрических кроссоверов Yuan и 44,5 тысячи гибридных Tang. Все владельцы этих моделей получат приглашение в сервисные центры, где специалисты бесплатно проведут диагностику и замену потенциально опасных компонентов.
Как компания реагирует
Представители бренда отметили, что случаев возгорания, связанных с выявленными дефектами, зафиксировано крайне мало, однако производитель предпочёл действовать превентивно.
"Безопасность наших клиентов остаётся приоритетом. Мы внимательно анализируем каждое сообщение о неисправностях и оперативно реагируем на них", — подчеркнули в пресс-службе BYD.
Падение акций после объявления о кампании составило около 2,4%, но аналитики считают, что эта просадка носит временный характер: инвесторы воспринимают отзыв как шаг, укрепляющий доверие к бренду.
Сравнение моделей и масштабы
|Модель
|Тип двигателя
|Количество отозванных авто
|Основная проблема
|Yuan
|Электрический
|77 200
|Возможность перегрева узлов
|Tang
|Гибридный
|44 500
|Потеря мощности батареи
Общий масштаб отзыва — рекордный для BYD, хотя на фоне общего объёма производства компании он остаётся умеренным. В 2024 году BYD реализовала свыше 3 миллионов электромобилей и гибридов по всему миру, включая экспорт в Европу и Юго-Восточную Азию.
Последствия для рынка
Эксперты отмечают, что кампания BYD может вызвать цепную реакцию среди китайских производителей электрокаров. Государственные органы КНР всё чаще усиливают контроль за безопасностью аккумуляторов и систем терморегулирования. Это объясняется растущей конкуренцией и участившимися случаями возгорания на рынке новых энергетических транспортных средств.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорирование первых признаков перегрева батареи (например, запаха пластика или внезапного снижения мощности).
-
Последствие: Повреждение элементов аккумулятора, риск короткого замыкания и возгорания.
-
Альтернатива: Срочное обращение в сервисный центр BYD, установка обновлённого модуля охлаждения и программного обеспечения.
Что делать владельцам BYD
-
Проверить VIN-код автомобиля на официальном сайте производителя или в мобильном приложении BYD.
-
При обнаружении соответствия — записаться на бесплатное сервисное обслуживание.
-
Не пытаться устранять проблему самостоятельно, особенно если замечены перебои в зарядке или перегрев.
А что если…
Если отзыв затронет экспортные версии, BYD обязана уведомить дилеров в других странах. Пока речь идёт только о китайском рынке, но эксперты не исключают расширения кампании на международный уровень, включая версии Tang DM-i и Yuan Plus, поставляемые в Европу под брендом Atto 3.
Исторический контекст
Для BYD это не первый случай технических корректировок. В 2018 году компания отзывала около 30 тысяч гибридных автомобилей из-за дефекта тормозной системы, но после модернизации производство вышло на новый уровень. Масштаб нынешнего отзыва, впрочем, во много раз больше, что говорит о росте как объёмов, так и ответственности компании перед клиентами.
Интересные факты
• BYD расшифровывается как Build Your Dreams - "Строй свои мечты".
• Компания начала как производитель аккумуляторов для телефонов Nokia и Motorola.
• Сегодня BYD опережает Tesla по объёмам продаж электромобилей и активно осваивает рынок Европы.
FAQ
Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
Проверить VIN-код можно через официальный сайт BYD или у официального дилера.
Можно ли продолжать ездить на автомобиле до визита в сервис?
Если нет признаков неисправности, движение допустимо, но производитель рекомендует минимизировать нагрузку на батарею и избегать длительных поездок.
Когда завершится отзывная кампания?
По данным BYD, завершить диагностику и ремонт всех автомобилей планируется до конца 2025 года.
Мифы и правда
Миф: "Отзыв — признак некачественного производства".
Правда: наоборот, это показатель ответственности компании и её готовности быстро устранять возможные риски.
Миф: "После отзыва машина теряет гарантию".
Правда: все ремонтные работы проводятся бесплатно, а гарантия сохраняется в полном объёме.
Миф: "Отзывные автомобили теряют ценность".
Правда: после официального ремонта и обновления программного обеспечения рыночная стоимость не снижается.
