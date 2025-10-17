Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BYD
BYD
© commons.wikimedia.org by iMoD Official is licensed under CC BY 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:38

Мечты перегрелись: как у самого большого производителя электрокаров вспыхнула проблема с батареями

BYD отзывает более 115 тысяч электромобилей и гибридов из-за риска перегрева батарей — данные SAMR

Китайский автогигант BYD, крупнейший производитель электромобилей в мире, объявил о крупнейшем отзыве в своей истории — под сервисную кампанию попали более 115 тысяч автомобилей. Решение связано с выявленными дефектами конструкции, которые, как уточняют в компании, в редких случаях могут привести к возгоранию. Кроме того, некоторые аккумуляторные блоки могут терять мощность, что влияет на эффективность и безопасность эксплуатации.

Что известно о причинах отзыва

Поводом для масштабной проверки послужило заключение Государственного управления по рыночному регулированию КНР (SAMR). Ведомство провело технический аудит нескольких моделей BYD и выявило возможные риски, связанные с перегревом узлов и нестабильной работой батарейных систем.

После проверки BYD согласилась с рекомендациями регулятора и объявила добровольный отзыв 77,2 тысячи полностью электрических кроссоверов Yuan и 44,5 тысячи гибридных Tang. Все владельцы этих моделей получат приглашение в сервисные центры, где специалисты бесплатно проведут диагностику и замену потенциально опасных компонентов.

Как компания реагирует

Представители бренда отметили, что случаев возгорания, связанных с выявленными дефектами, зафиксировано крайне мало, однако производитель предпочёл действовать превентивно.

"Безопасность наших клиентов остаётся приоритетом. Мы внимательно анализируем каждое сообщение о неисправностях и оперативно реагируем на них", — подчеркнули в пресс-службе BYD.

Падение акций после объявления о кампании составило около 2,4%, но аналитики считают, что эта просадка носит временный характер: инвесторы воспринимают отзыв как шаг, укрепляющий доверие к бренду.

Сравнение моделей и масштабы

Модель Тип двигателя Количество отозванных авто Основная проблема
Yuan Электрический 77 200 Возможность перегрева узлов
Tang Гибридный 44 500 Потеря мощности батареи

Общий масштаб отзыва — рекордный для BYD, хотя на фоне общего объёма производства компании он остаётся умеренным. В 2024 году BYD реализовала свыше 3 миллионов электромобилей и гибридов по всему миру, включая экспорт в Европу и Юго-Восточную Азию.

Последствия для рынка

Эксперты отмечают, что кампания BYD может вызвать цепную реакцию среди китайских производителей электрокаров. Государственные органы КНР всё чаще усиливают контроль за безопасностью аккумуляторов и систем терморегулирования. Это объясняется растущей конкуренцией и участившимися случаями возгорания на рынке новых энергетических транспортных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование первых признаков перегрева батареи (например, запаха пластика или внезапного снижения мощности).

  • Последствие: Повреждение элементов аккумулятора, риск короткого замыкания и возгорания.

  • Альтернатива: Срочное обращение в сервисный центр BYD, установка обновлённого модуля охлаждения и программного обеспечения.

Что делать владельцам BYD

  1. Проверить VIN-код автомобиля на официальном сайте производителя или в мобильном приложении BYD.

  2. При обнаружении соответствия — записаться на бесплатное сервисное обслуживание.

  3. Не пытаться устранять проблему самостоятельно, особенно если замечены перебои в зарядке или перегрев.

А что если…

Если отзыв затронет экспортные версии, BYD обязана уведомить дилеров в других странах. Пока речь идёт только о китайском рынке, но эксперты не исключают расширения кампании на международный уровень, включая версии Tang DM-i и Yuan Plus, поставляемые в Европу под брендом Atto 3.

Исторический контекст

Для BYD это не первый случай технических корректировок. В 2018 году компания отзывала около 30 тысяч гибридных автомобилей из-за дефекта тормозной системы, но после модернизации производство вышло на новый уровень. Масштаб нынешнего отзыва, впрочем, во много раз больше, что говорит о росте как объёмов, так и ответственности компании перед клиентами.

Интересные факты

• BYD расшифровывается как Build Your Dreams - "Строй свои мечты".
• Компания начала как производитель аккумуляторов для телефонов Nokia и Motorola.
• Сегодня BYD опережает Tesla по объёмам продаж электромобилей и активно осваивает рынок Европы.

FAQ

Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
Проверить VIN-код можно через официальный сайт BYD или у официального дилера.

Можно ли продолжать ездить на автомобиле до визита в сервис?
Если нет признаков неисправности, движение допустимо, но производитель рекомендует минимизировать нагрузку на батарею и избегать длительных поездок.

Когда завершится отзывная кампания?
По данным BYD, завершить диагностику и ремонт всех автомобилей планируется до конца 2025 года.

Мифы и правда

Миф: "Отзыв — признак некачественного производства".
Правда: наоборот, это показатель ответственности компании и её готовности быстро устранять возможные риски.

Миф: "После отзыва машина теряет гарантию".
Правда: все ремонтные работы проводятся бесплатно, а гарантия сохраняется в полном объёме.

Миф: "Отзывные автомобили теряют ценность".
Правда: после официального ремонта и обновления программного обеспечения рыночная стоимость не снижается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомобили с климат-контролем и подогревом салона быстрее продаются на вторичке в крупных городах сегодня в 14:05
Авто как золотая жила: какие опции гарантируют быструю перепродажу

Практичные опции в автомобиле помогают быстрее продать его на вторичном рынке, делая поездки комфортнее и безопаснее.

Читать полностью » Андрей Кузнецов: категория прав выбирается не по типу топлива, а по мощности транспорта сегодня в 13:13
Молчаливый байк и громкие штрафы: нужны ли права на электромотоцикл в 2025 году

Можно ли ездить на электромотоцикле без прав и как узнать, какая категория нужна именно вам? Подробно объясняем, от чего это зависит.

Читать полностью » Эксперт Иван Михайлов: шлем должен плотно прилегать к голове и не болтаться при движении сегодня в 12:49
Один выбор между жизнью и травмой: как подобрать шлем, который действительно спасает

Как выбрать шлем, чтобы он идеально сидел, не давил и обеспечивал максимальную защиту? Разбираемся, как измерить голову и подобрать размер правильно.

Читать полностью » ГИБДД: за езду на питбайке по дорогам без прав грозит штраф до 15 тысяч рублей сегодня в 11:43
Питбайк без прав и номеров: где можно кататься, чтобы не попасть под штраф

Питбайк — не просто игрушка для подростков. Разбираемся, когда нужны права, какие категории подходят и почему за езду без документов можно получить штраф.

Читать полностью » За езду без регистрации мотоцикла предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение прав сегодня в 10:38
Покупка, регистрация, номера: как оформить мотоцикл через Госуслуги без очередей

Хотите поставить мотоцикл на учет, но боитесь запутаться в бумагах? В нашем материале — пошаговая инструкция, советы эксперта и важные нюансы регистрации через "Госуслуги".

Читать полностью » Константин Ожогин: короткие поездки и высокие температуры ускоряют деградацию моторного масла сегодня в 9:46
Двигатель в опасности: как привычки водителя убивают моторное масло

Узнайте, какие факторы ускоряют старение моторного масла и как правильно определить оптимальный интервал его замены, чтобы продлить жизнь двигателя.

Читать полностью » Верховный суд разъяснил, когда можно оспорить штраф за тонировку автомобиля сегодня в 9:42
Прозрачность под контролем: как не стать заложником тонировки

Тонировка делает автомобиль комфортнее, но при неправильной установке грозит штрафом. Разбираем нормы, типы плёнок и реальные риски для водителей.

Читать полностью » Toyota разделила спортивные и внедорожные модели: TRD для рамных, GR Sport для легковых и кроссоверов сегодня в 8:39
Рама или стиль — выбирай сам: Toyota окончательно разделила спорт и внедорожье

Toyota разделила спортивные и внедорожные модели, назначив TRD для рамных авто и GR Sport для легковых и кроссоверов, открывая новые возможности для водителей.

Читать полностью »

Новости
ПФО
После взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке Следком возбудил уголовное дело
Культура и шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон сыграет человека-курицу в новом фильме Бенни Сафди "Lizard Music"
ДФО
В Хабаровске управляющие компании будут штрафовать до 300 тыс. руб. за неубранный снег
Питомцы
В Лобне прошла акция по бесплатной вакцинации и чипированию домашних животных
Дом
Прачечные используют буру для сохранения белизны и мягкости полотенец
Садоводство
В Сибири показали выставку забытых комнатных растениях советской эпохи
ЦФО
Гладков: в случае обстрелов белгородцев обеспечат теплом, светом и безопасными пунктами
Красота и здоровье
Врачи предупредили: тёмные участки на коже могут указывать на избыток сахара в крови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet