Мечты перегрелись: как у самого большого производителя электрокаров вспыхнула проблема с батареями

Китайский автогигант BYD, крупнейший производитель электромобилей в мире, объявил о крупнейшем отзыве в своей истории — под сервисную кампанию попали более 115 тысяч автомобилей. Решение связано с выявленными дефектами конструкции, которые, как уточняют в компании, в редких случаях могут привести к возгоранию. Кроме того, некоторые аккумуляторные блоки могут терять мощность, что влияет на эффективность и безопасность эксплуатации.

Что известно о причинах отзыва

Поводом для масштабной проверки послужило заключение Государственного управления по рыночному регулированию КНР (SAMR). Ведомство провело технический аудит нескольких моделей BYD и выявило возможные риски, связанные с перегревом узлов и нестабильной работой батарейных систем.

После проверки BYD согласилась с рекомендациями регулятора и объявила добровольный отзыв 77,2 тысячи полностью электрических кроссоверов Yuan и 44,5 тысячи гибридных Tang. Все владельцы этих моделей получат приглашение в сервисные центры, где специалисты бесплатно проведут диагностику и замену потенциально опасных компонентов.

Как компания реагирует

Представители бренда отметили, что случаев возгорания, связанных с выявленными дефектами, зафиксировано крайне мало, однако производитель предпочёл действовать превентивно.

"Безопасность наших клиентов остаётся приоритетом. Мы внимательно анализируем каждое сообщение о неисправностях и оперативно реагируем на них", — подчеркнули в пресс-службе BYD.

Падение акций после объявления о кампании составило около 2,4%, но аналитики считают, что эта просадка носит временный характер: инвесторы воспринимают отзыв как шаг, укрепляющий доверие к бренду.

Сравнение моделей и масштабы

Модель Тип двигателя Количество отозванных авто Основная проблема Yuan Электрический 77 200 Возможность перегрева узлов Tang Гибридный 44 500 Потеря мощности батареи

Общий масштаб отзыва — рекордный для BYD, хотя на фоне общего объёма производства компании он остаётся умеренным. В 2024 году BYD реализовала свыше 3 миллионов электромобилей и гибридов по всему миру, включая экспорт в Европу и Юго-Восточную Азию.

Последствия для рынка

Эксперты отмечают, что кампания BYD может вызвать цепную реакцию среди китайских производителей электрокаров. Государственные органы КНР всё чаще усиливают контроль за безопасностью аккумуляторов и систем терморегулирования. Это объясняется растущей конкуренцией и участившимися случаями возгорания на рынке новых энергетических транспортных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование первых признаков перегрева батареи (например, запаха пластика или внезапного снижения мощности).

Последствие: Повреждение элементов аккумулятора, риск короткого замыкания и возгорания.

Альтернатива: Срочное обращение в сервисный центр BYD, установка обновлённого модуля охлаждения и программного обеспечения.

Что делать владельцам BYD

Проверить VIN-код автомобиля на официальном сайте производителя или в мобильном приложении BYD. При обнаружении соответствия — записаться на бесплатное сервисное обслуживание. Не пытаться устранять проблему самостоятельно, особенно если замечены перебои в зарядке или перегрев.

А что если…

Если отзыв затронет экспортные версии, BYD обязана уведомить дилеров в других странах. Пока речь идёт только о китайском рынке, но эксперты не исключают расширения кампании на международный уровень, включая версии Tang DM-i и Yuan Plus, поставляемые в Европу под брендом Atto 3.

Исторический контекст

Для BYD это не первый случай технических корректировок. В 2018 году компания отзывала около 30 тысяч гибридных автомобилей из-за дефекта тормозной системы, но после модернизации производство вышло на новый уровень. Масштаб нынешнего отзыва, впрочем, во много раз больше, что говорит о росте как объёмов, так и ответственности компании перед клиентами.

Интересные факты

• BYD расшифровывается как Build Your Dreams - "Строй свои мечты".

• Компания начала как производитель аккумуляторов для телефонов Nokia и Motorola.

• Сегодня BYD опережает Tesla по объёмам продаж электромобилей и активно осваивает рынок Европы.

FAQ

Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?

Проверить VIN-код можно через официальный сайт BYD или у официального дилера.

Можно ли продолжать ездить на автомобиле до визита в сервис?

Если нет признаков неисправности, движение допустимо, но производитель рекомендует минимизировать нагрузку на батарею и избегать длительных поездок.

Когда завершится отзывная кампания?

По данным BYD, завершить диагностику и ремонт всех автомобилей планируется до конца 2025 года.

Мифы и правда

Миф: "Отзыв — признак некачественного производства".

Правда: наоборот, это показатель ответственности компании и её готовности быстро устранять возможные риски.

Миф: "После отзыва машина теряет гарантию".

Правда: все ремонтные работы проводятся бесплатно, а гарантия сохраняется в полном объёме.

Миф: "Отзывные автомобили теряют ценность".

Правда: после официального ремонта и обновления программного обеспечения рыночная стоимость не снижается.