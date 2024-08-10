От лекарственных свойств до эффектного цветения: почему бузульник должен быть в вашем саду

Как приручить бузульник: всё, что нужно знать о выращивании этого удивительного растения

Что представляет собой бузульник?

Бузульник - это род многолетних травянистых растений, насчитывающий более 60 видов. Они широко распространены в горных районах Северного полушария. В средней полосе России и странах СНГ наиболее популярны виды бузульника Шмидта и бузульник Вальдштейна.

Эти растения отличаются крупными прикорневыми листьями, напоминающими лопухи, и эффектными соцветиями-зонтиками высотой до 1,5 метров. Цветут бузульники в летние месяцы, радуя глаз яркими жёлтыми, оранжевыми или фиолетовыми цветками.

Почему стоит сажать бузульник?

Неприхотливость и устойчивость. Бузульники - весьма выносливые растения, которые прекрасно приживаются в средней полосе. Они устойчивы к заморозкам и засухе, не боятся ветра и прекрасно себя чувствуют как на солнце, так и в полутени. Декоративность. Благодаря крупным листьям и необычным соцветиям бузульник становится настоящей изюминкой сада. Он великолепно смотрится как на клумбах, так и в миксбордерах, гармонично вписываясь в ландшафтные композиции. Длительное цветение. Бузульники радуют глаз цветением на протяжении всего лета, вплоть до самых заморозков. Это делает их незаменимыми для создания ярких акцентов в саду. Полезные свойства. Растения этого рода обладают лекарственными свойствами. В народной медицине их используют для лечения ран, ожогов, простудных заболеваний и даже онкологии.

Как посадить бузульник?

Бузульники лучше всего высаживать весной или осенью. Они предпочитают плодородные, суглинистые, хорошо дренированные почвы. Глубина посадки - около 10 см, расстояние между растениями - 50-80 см.

Регулярно мульчируйте почву вокруг бузульников, это позволит сохранять влагу и препятствовать росту сорняков. Также не забывайте вносить удобрения 2-3 раза за сезон, чтобы обеспечить растения питательными веществами.

Бузульник - великолепное украшение сада, а также ценное лекарственное растение. Его неприхотливость и декоративность делают его отличным выбором для любого садовода. Попробуйте!

Фото: HermannSchachner.