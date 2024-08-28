Культурное просвещение молодежи: по пушкинской карте приобрели почти 80 миллионов билетов

С начала действия программы "Пушкинская карта" в России было приобретено около 72 миллионов билетов на общую сумму свыше 34,5 миллиарда рублей. Эта программа направлена на то, чтобы сделать посещение культурных учреждений более доступным для молодежи, отметила министр культуры Ольга Любимова во время рабочей поездки в Астраханскую область.
"На сегодняшний день молодежь приобрела по "Пушкинской карте" 72 миллиона билетов на сумму более 34,5 миллиарда рублей", — сообщила Любимова.
Министр также подчеркнула, что уже 83% молодежи Астраханской области оформили "Пушкинскую карту". Она отметила успешную работу учреждений, участвующих в программе, особо выделив Астраханский театр оперы и балета, который стабильно входит в топ-5 самых популярных театров по количеству проданных билетов.
Фото: commons.wikimedia.org/Олег Токарев (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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