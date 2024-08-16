Стало известно, готовы ли москвичи купить загородный дом после отмены льготной ипотеки

Согласно опросу компании "Дачный Сезон", 13% москвичей (каждый восьмой) готовы приобрести или построить дом в пределах 300 км от столицы, несмотря на отмену льготной ипотеки под 8%. Из 1127 опрошенных россиян 68% предпочитают оставаться в городе, а 19% пока не определились, сообщает Газета.Ру.

Среди тех, кто планирует покупку дома, 72% намерены взять кредит. Большинство (60%) выберут ипотеку по госпрограмме, 10% — потребительский кредит или рыночную ипотеку, а 13% займут средства у знакомых. 17% готовы приобрести дом без займов.

Из тех, кто рассчитывает на госпрограмму, 58% выберут семейную ипотеку под 6%, 19% — IT-ипотеку под 5-6%, 13% — сельскую ипотеку под 3%, а 10% — ипотеку для госслужащих.

По словам представителя компании, большинство покупателей интересуются домами в поселках с развитой инфраструктурой, расположенных недалеко от крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

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