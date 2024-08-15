Автомобильный эксперт рассказал, на что необходимо обратить внимание при покупке машины с рук

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал о пяти основных ошибках, которые часто совершают при покупке подержанного автомобиля. Покупатели нередко слепо доверяют показаниям толщиномера при проверке кузова, не учитывая, что многие сервисы могут скрыть следы покраски.

Также важно не ограничиваться проверкой через онлайн-сервисы и обязательно обращаться на СТО для полноценной оценки состояния автомобиля. Кроме того, необходимо тщательно проверять юридическую чистоту машины, в том числе через нотариальную палату, и внимательно сверять VIN-номер, чтобы избежать мошенничества.

Наконец, Родионов отметил, что покупатели часто чрезмерно концентрируются на мелких недостатках, упуская из виду более серьезные проблемы, которые действительно могут повлиять на качество автомобиля, сообщает Российская Газета.

Фото: geograph.org.uk/Dr Neil Clifton (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)