Загородный дом мечты может обернуться кошмаром: какие ошибки совершают чаще всего

Покупка загородного дома кажется мечтой, но на деле может обернуться неожиданными трудностями. Основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин рассказал NEWS. ru о популярных ошибках, которых стоит избегать при выборе частного жилья.

Важность инфраструктуры

Эксперт подчёркивает: главный критерий — не только сам дом, но и окружение.

"Перед покупкой важно понять, как загородный ритм впишется в жизнь семьи", — пояснил Пулькин.

Близость к школам, поликлиникам, магазинам и транспортным узлам играет ключевую роль. Их отсутствие способно превратить жизнь за городом в изоляцию: каждое действие — от покупки продуктов до визита к врачу — потребует значительных усилий.

Сложности обслуживания

Частный дом требует постоянного ухода. Если рядом нет управляющей компании или кооператива соседей, все бытовые задачи ложатся на владельца:

• уборка снега;

• обслуживание септика;

• организация охраны;

• решение текущих проблем.

По словам Пулькина, для неподготовленного человека это может оказаться серьёзным испытанием.

Проверка качества постройки

Не стоит ориентироваться только на внешний вид здания. Красивый фасад способен скрыть серьёзные недостатки. Эксперт советует внимательно проверять:

• фундамент;

• утепление;

• инженерные системы;

• материалы строительства.

Особое внимание стоит уделить репутации застройщика и наличию собственного производства. Это косвенно говорит о стабильном качестве.

Аренда перед покупкой

Чтобы избежать разочарования, Пулькин рекомендует перед покупкой пожить в доме на условиях аренды. Это поможет на практике оценить удобство расположения, уровень инфраструктуры и собственные силы в уходе за загородным жильём.

Таким образом, выбор дома — это не только вопрос цены и планировки. Ошибки на этапе покупки могут превратить мечту о загородной жизни в источник постоянных проблем.