Загородный дом мечты может обернуться кошмаром: какие ошибки совершают чаще всего
Узнайте, как создать сад, не требующий постоянного ухода. Выбор многолетников, отказ от газона, мульчирование, капельный полив и другие советы для вашего участка.Читать полностью » сегодня в 15:30
Узнайте, какие простые и эффективные средства помогут восстановить растения, укрепить их иммунитет и стимулировать рост. Секреты опытных садоводов раскрыты!Читать полностью » сегодня в 14:32
Осенний посев сидератов способен заменить навоз, если знать несколько простых правил. Один приём позволяет оживить почву всего за две недели.Читать полностью » сегодня в 14:18
Раскрываем секрет компоста с опилками: как избежать дефицита азота, выбрать правильную древесину и ускорить разложение в 3 раза с помощью биопрепаратов. Идеальная почва за сезон!Читать полностью » сегодня в 13:19
Как спасти растения от изнуряющей жары? Обильный полив, притенение, мульчирование и другие эффективные методы защиты. Узнайте, как уберечь урожай.Читать полностью » сегодня в 13:15
Одна ошибка при подготовке урожая стоила тысячи рублей и всей зимней моркови. Но теперь вы узнаете систему, которая сохраняет корнеплоды до весны.Читать полностью » сегодня в 12:18
Парафиновые свечи — неожиданное решение для защиты теплиц от ночных заморозков. Всего 1 свеча на м² обеспечивает 4-5 часов тепла, спасая растения без затрат на дорогое оборудование. Эко-метод проверен веками!Читать полностью » сегодня в 12:08
Осень в Мордовии приносит неожиданные морозы, и садоводы ищут способы спасти урожай. Есть простые приёмы, которые помогут сохранить растения дольше.Читать полностью »