Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина купила автомобиль
Женщина купила автомобиль
© Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:13

Дилер отказывается продавать без допов? Эта фраза заставит его передумать мгновенно

Дилеры не имеют права навязывать допоборудование при продаже нового авто

Почти каждый, кто пытался приобрести новый автомобиль в последние годы, сталкивался с одной и той же проблемой: вместе с машиной дилеры стараются "впихнуть" массу дополнительных опций — от ковриков и сигнализации до страховок и сервисных пакетов. Однако, как рассказал владелец автосалона, купить машину без допоборудования всё же можно — если знать, как действовать.

"Покупатель имеет полное право отказаться от любого навязанного оборудования. Закон однозначно на стороне клиента", — подчеркнул владелец автосалона Антон Кузнецов.

Что на самом деле включают в "допы"

Чаще всего под дополнительным оборудованием понимают то, что дилер устанавливает сверх базовой комплектации:

  • комплект ковриков и брызговики;

  • защиту картера двигателя;

  • резину (зимнюю или летнюю);

  • тонировку;

  • сигнализацию или противоугонный комплекс;

  • декоративные накладки и хром-пакеты.

Часть этих опций действительно полезна, но их стоимость в салоне часто завышена в 2-3 раза. Например, установка защиты картера у официального дилера может стоить 15-20 тысяч рублей, тогда как аналогичная услуга в стороннем сервисе обойдётся в 5-7 тысяч.

"Установка "допов" — способ дилеров компенсировать скидки и поднять маржу. Это бизнес, а не обязательное требование", — отметил Кузнецов.

Когда от допоборудования стоит отказаться

Отказаться можно от всего, что не влияет на безопасность или не входит в обязательный набор при продаже автомобиля. Например:

  • охранные системы и аудиооборудование;

  • антикоррозийные обработки, пленки и нанопокрытия;

  • дополнительные страховки и программы технической поддержки;

  • платные сервисные карты.

Такие услуги не обязательны, а навязывание их нарушает закон "О защите прав потребителей".

Что говорит закон

Согласно статье 16 закона РФ "О защите прав потребителей", продавец не имеет права обусловливать покупку одного товара (автомобиля) обязательным приобретением другого (допоборудования).

Если клиент хочет купить автомобиль в его стандартной комплектации, дилер обязан продать его без лишних опций, если такая машина есть в наличии.

"Если автомобиль без "допов" есть на складе, дилер не может отказать в продаже. Это будет прямое нарушение закона", — пояснил автосалонный эксперт.

Что делать, если менеджер настаивает

Шаг 1. Спокойно заявите, что хотите приобрести автомобиль без дополнительных услуг и оборудования.

Сошлитесь на закон о защите прав потребителей.

Шаг 2. Если менеджер отказывает или тянет с оформлением — попросите письменный отказ с подписью и печатью дилера.

Как правило, после этого вопрос решается сразу — никто не хочет проверок.

Шаг 3. При необходимости обратитесь к администратору автосалона.

Обычно на уровне руководства клиентоориентированность выше, чем у менеджеров.

Шаг 4. Если конфликт не решён — можно пожаловаться в Роскомнадзор или Роспотребнадзор.

Проверка от контролирующих органов заставляет даже самых "упёртых" дилеров быстро становиться сговорчивыми.

"Одна жалоба на салон делает нервными всех остальных. После проверки обычно на пару месяцев все становятся вежливыми и гибкими", — отметил Кузнецов.

Альтернатива — покупка под заказ или через маркетплейсы

Многие дилеры предлагают оформить заказ напрямую у производителя. В этом случае автомобиль приходит без доработок, но придётся подождать — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Кроме того, всё больше брендов дают возможность покупки через официальные онлайн-площадки - маркетплейсы. Там можно выбрать любую комплектацию без "навесных" опций и оплатить автомобиль напрямую.

"Онлайн-заказ — идеальный вариант для тех, кто хочет прозрачную сделку без давления со стороны менеджеров", — отметил автодилер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Подписать договор с включёнными "допами" Потеря денег, невозможность вернуть оплату Проверяйте договор перед подписанием
Вестись на фразу "иначе не продадим" Нарушение ваших прав Требуйте письменный отказ
Покупать "в кредит с допами" ради скидки Переплата в десятки тысяч Берите автомобиль без навязанных услуг
Соглашаться "чтобы не ждать" Переплата и неудачная комплектация Лучше подождать базовую версию
Не фиксировать разговоры и обещания Отсутствие доказательств Записывайте разговоры и сохраняйте переписку

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вернуть деньги за навязанные "допы" после покупки?
Да. Если клиент не подписывал отдельное согласие на услуги, он вправе потребовать возврат стоимости в течение 10 дней после обращения.

Что делать, если дилер отказывает в продаже без "допов"?
Попросите письменный отказ и направьте жалобу в Роспотребнадзор. Наказание за такие действия предусмотрено статьёй 14.8 КоАП РФ.

Стоит ли вообще брать автомобиль "пустым"?
Если "допы" действительно нужны (например, защита картера, коврики), их можно установить позже — дешевле и под контролем.

Мифы и правда

  • Миф: дилер обязан продать только "укомплектованный" автомобиль.
    Правда: он обязан предложить клиенту автомобиль в любой доступной комплектации.

  • Миф: жалобы не работают.
    Правда: проверка после обращения клиента способна изменить политику всего дилерского центра.

  • Миф: онлайн-покупка опасна.
    Правда: официальные площадки производителей безопасны и контролируются брендом.

3 интересных факта

  • В среднем допоборудование увеличивает цену автомобиля на 10-25%.
  • Большинство покупателей соглашаются на "допы" только из-за давления со стороны менеджеров.
  • После жалоб в Роспотребнадзор в течение 6 месяцев автосалоны почти всегда продают машины без лишних навязанных услуг.

А что если "допы" действительно полезны?

Если установка оборудования действительно необходима (например, защита картера или зимние шины), выгоднее заказать их в стороннем сервисе. Так можно сэкономить и при этом не потерять гарантию — главное, сохранить все документы об установке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Poco, Xiaomi и OnePlus стали лидерами продаж смартфонов в России в 2025 году — данные AliExpress СНГ сегодня в 16:27
Фавориты поменялись местами: кто реально правит рынком смартфонов в 2025 году

Смартфоны Poco, Xiaomi и OnePlus заняли верхние строчки продаж в России, вытеснив привычных лидеров. Разбираемся, почему пользователи выбирают именно их.

Читать полностью » Volkswagen завершает выпуск Touareg с двигателем внутреннего сгорания в 2025 году сегодня в 16:08
Молчит мотор, но сердце ревёт: как Touareg превращается из внедорожника в легенду

Volkswagen прощается с Touareg — последним своим внедорожником с ДВС. Но это не конец: имя легенды скоро может вернуться в электрической эре.

Читать полностью » GWM планирует вывести девять новых моделей на европейский рынок к 2027 году сегодня в 15:02
Автогонка без тормозов: Great Wall бросает вызов европейским гигантам

Great Wall Motor меняет стратегию и готовит девять новых моделей для Европы. Компания делает ставку на гибриды, электромобили и локальных партнёров.

Читать полностью » При температуре ниже +5 °C летняя резина становится небезопасной сегодня в 14:52
Машину не спасёт даже ABS: вот с какой температуры летняя резина становится бесполезной

Синоптики предупреждают: столбик термометра в Москве опускается ниже +5 °C, а значит, пришло время переобуться. Почему тянуть больше нельзя и как выбрать подходящие шины — в нашем материале.

Читать полностью » ГИБДД разрешает ездить на мотоцикле зимой при исправной технике и зимних шинах сегодня в 13:57
Байкеры не впадают в спячку: секреты езды по снегу, где асфальт кончается

Зима не повод оставлять байк в гараже. Рассказываем, как подготовить мотоцикл и экипировку к морозам и какие ошибки нельзя допускать на скользкой дороге.

Читать полностью » Nokian Tyres: зимние шины для кроссоверов должны иметь индекс нагрузки от 100 сегодня в 12:54
SUV зимой: почему полный привод бессилен без правильных шин

Зима близко! Как выбрать шины, которые выдержат лёд, снег и гололёд, обеспечив вашему кроссоверу надёжное сцепление и комфорт на любой дороге?

Читать полностью » Инженер Анри Форе: главная цель первых безвоздушных шин — надёжность при любых условиях сегодня в 11:48
Колёса, которые не боятся проколов, снова обещают революцию — но готовы ли к ним дороги

Инженеры десятилетиями пытаются создать колесо, которое не боится проколов. Почему безвоздушные шины до сих пор не вытеснили привычные пневматические — разбираемся в деталях.

Читать полностью » В России запрещено ездить с просроченными водительскими правами — штраф до 15 тысяч рублей сегодня в 10:45
Один день просрочки — и штраф до 15 тысяч: что делать, если права уже недействительны

Срок ваших водительских прав подошёл к концу? Разбираемся, что грозит за просрочку, когда можно обойтись без штрафа и как легко заменить документ.

Читать полностью »

Новости
Наука
NP: немецкие физики обнаружили 21-ю форму льда, способную существовать при комнатной температуре
Туризм
МВД России опровергло слухи о запрете на выезд мужчин призывного возраста
Спорт и фитнес
Men Today: преподаватель Анушка Шенн назвала "Лодочку" лучшим упражнением для пресса
Технологии
Microsoft продлит обновления антивируса Defender на Windows 10 до 2028 года
Культура и шоу-бизнес
Ники Минаж заявила о возможной отмене нового альбома после конфликта с Jay-Z и Roc Nation
Авто и мото
30% городских аварий происходят из-за нарушителей дистанции
Наука
Палеонтолог Дельклос: в Эквадоре нашли янтарь возрастом 112 миллионов лет
Питомцы
Общение с кошками снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet